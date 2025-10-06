Assine
Trump elogia conversa com Lula e diz que os dois se reunirão no Brasil e nos EUA

Segundo o mandatário americano, o foco principal da reunião com o petista foi a "economia e o comércio" entre os países

Antonio Temóteo
Repórter
06/10/2025 15:43

Após a reunião virtual com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 6, que o foco principal da conversa com o petista foi a “economia e o comércio” entre os dois países.

Trump ainda disse que se reunirá com Lula nos Estados Unidos e que fará uma visita ao Brasil, “em um futuro não muito distante”.

“Esta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa — nossos países se darão muito bem juntos!”, disse Trump, nas redes sociais. 

