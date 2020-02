3corações amplia marcas

Aquisição de R$ 210 milhões fortalece liderança do Grupo 3corações no mercado nacional (foto: Faemg/Divulgação %u2013 20/11/19)















O Grupo 3corações, maior empresa no segmento de cafés no Brasil, anunciou ontem ter adquirido a divisão de café torrado e moído da Mitsui Alimentos, a subsidiária da Mitsui & Co. Ltd. no Japão e a Mitsui & Co. (Brasil) S.A. Essa divisão detém as marcas Café Brasileiro, .br Gold (especial), 3 Fazendas, Premiado, Café Superior e Bandeira. É também a detentora da linha de cafés solúveis, achocolatados, cápsulas e drip coffee, de duas fábricas de café torrado e moído em Araçariguama (SP), e Cuiabá (MG), e de um centro de distribuição em Campo Grande (MS).





O negócio, avaliado em R$ 210 milhões, é parte da estratégia de expansão da 3corações no Centro-Oeste e permite à companhia manter sua liderança no mercado consumidor da região. A aquisição também vai proporcionar o fortalecimento do grupo na disputa pelo consumo em nível nacional. As marcas da Mitsui Alimentos detêm participação de 3,8% no mercado e sustentam a quinta maior empresa de café do país.





O presidente do grupo, Pedro Lima, informou, por meio de nota, ter se tratado da maior aquisição já realizada pela companhia. O processo de aquisição ainda depende da aprovação das autoridades de defesa da concorrência. Só depois da aprovação, o grupo poderá assumir a operação e integrar as novas unidades de negócio e marcas. O negócio de exportação de café verde da Mitsui Alimentos permanece sob o guarda-chuva da Mitsui & Co., Ltd.





Criada em 1959, em Dracena (SP), por uma família de imigrantes japoneses, a Yoshioka & Cia se tornou afiliada da companhia japonesa Mitsui & Co., Ltd. em 1974, resultando na Mitsui Alimentos, que, desde então, tem trabalhado para consolidar a marca Café Brasileiro como um produto de sabor refinado e elevado padrão de qualidade. A empresa está entre as maiores torrefadoras de café no país.





O Grupo 3corações é líder nacional nos segmentos de café torrado e moído e cappuccino, e vice-líder nacional em café solúvel. Fundada em 1959 por João Alves de Lima, em São Miguel, cidade do interior do Rio Grande do Norte, a companhia é uma sociedade compartilhada entre a São Miguel Holding, com 50% das ações, e a israelense Strauss (50%), industrializa e comercializa mais de 25 marcas de produtos, dentre elas: Café 3 Corações, Santa Clara (líder nas Regiões Norte e Nordeste), Pimpinela, Kimimo, Letícia, Fino Grão, Itamaraty, Iguaçu, Amigo e Cruzeiro. A companhia exporta café de algumas de suas marcas para os principais mercados da América Latina e Estados Unidos.