Pacote de café subiu mais de 40% nos supermercados de BH em cinco meses

Preço do pó de café na Região Metropolitana de BH varia 58% entre as principais marcas (foto: Unsplash/Reprodução)

Com a alta da inflação, diversos alimentos estão cada vez mais caros nos supermercados de Belo Horizonte e Região Metropolitana - e o café, presente tradicionalmente na mesa dos brasileiros, não fica de fora. O site de pesquisa de preços Mercado Mineiro apontou que, atualmente, o pacote de 500g de pó de café pode ser comprado por R$ 8,48 até R$ 13,41, uma diferença de 58% no valor.









“O café já vinha sofrendo aumentos, assim como outros itens da cesta básica. Isso devido à questão de exportação que veio muito forte no início do ano. É uma commodity, acaba que o mercado externo estava pagando mais no café. Com o período de seca e queimadas das lavouras, conheço produtores que tiveram perda de 40% da sua produção. Isso também gera um desespero, café não é cultura que se planta em um dia e colhe no outro. Então, há uma perda na oferta do produto”, explica o diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu.





Em primeiro lugar na pesquisa, a 3 Corações foi a fabricante que mais encareceu seu produto na capital mineira e cidades vizinhas ao longo do período. Em março, a embalagem de 500g custava em média R$ 9,42. Cerca de cinco meses depois, ela é vendida agora por R$ 13,41, um aumento de 42,41%.





O café BH e Pilão também ficaram entre as três primeiras empresas que mais encareceram a mercadoria, com aumento de 27,51% e 21,53%, respectivamente. Já o café Caboclo foi o que apresentou o menor acréscimo no produto nos últimos meses. No início do ano ele era vendido em média por R$ 7,99, e, no momento, por R$ 8,48. Ou seja, uma elevação de 6,13%.





Segundo Feliciano, essa diferença entre os valores em cada marca pode ser uma estratégia de varejo das grandes companhias para testar qual o preço máximo que o consumidor consegue pagar no produto.



“A partir do momento que você tem um café de segunda linha, que são mais baratos na cesta básica para atender a população, os preços não sobem tanto. Se subir, o consumidor deixa de comprar. Considerando o consumidor da 3 Corações ou outros, eles vão aumentando e medindo para entender o quanto ele paga. Se o consumidor continuar pagando R$ 13,41 no pacote do café, o mercado acaba aceitando. Isso também aconteceu com o arroz nas suas marcas mais nobres”, disse o diretor.



Inflação em alta



Esses aumentos de custo, não só dos pacotes de café, mas também de outros alimentos como as carnes, feijão, arroz, dentre outros, são resultado da alta da inflação no Brasil.



Em julho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apontou um uma inflação de 0,96% o maior resultado para o mês desde 2002, quando a alta foi de 1,19%. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,76%, no ano, e 8,99%, nos últimos 12 meses.





O resultado desta crise econômica é o carrinho do supermercado da população cada vez mais vazio.



“É muito difícil. Você não vê mais promoções na venda dos cafés como tinha antigamente. O café é um dos produtos de primeira necessidade que é muito difícil reduzir o consumo. Como você tira o café do trabalhador? Eles vão trocar por chá? É complicado falar para o brasileiro reduzir ainda mais o consumo do que já estamos reduzindo. Nós ficamos meio que sem opção. O consumidor tem que pesquisar e tentar comprar somente para o consumo, o que muitos já fazem. Caso necessário, trocar de marca e ficar sempre de olho nos preços”, ressaltou Feliciano.





Confira as variações dos preços do pacote café na Grande BH entre março e agosto:





Café Pilão 500g (21,53%)





Março: R$8,84

Agosto:R$ 10,74

Café 3 Corações 500g (42,41%)





Março: R$9,42

Agosto: R$13,41





Café Barão 500g (15,68%)





Março: R$7,34

Agosto: R$8,49

Café Fino Grão 500g (16,05%)





Março: R$8,35

Agosto: R$9,69





Café BH 500g (27,51%)





Março: R$6,98

Agosto: R$8,90





Café Caboclo 500g (6,13%)





Março: R$7,99

Agosto: R$8,48