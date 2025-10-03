Cafeteria e padaria de BH se despedem dos clientes

Há quem diga que todos os ciclos precisam se fechar, inclusive para que novos possam surgir. O anúncio de fechamento de um estabelecimento nunca é uma notícia feliz de se dar, entretanto, proprietários de casas que anunciam o encerramento sempre destacam os melhores momentos vividos ao longo dos anos de funcionamento.

É exatamente isso que está acontecendo com uma cafeteria e uma padaria de Belo Horizonte. O Pão do Furtini, localizado no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de BH, é uma padaria dedicada principalmente à fermentação natural, que serve também doces, sanduíches e até pizzas.

Ontem, por meio do Instagram, o estabelecimento que existe desde 2018, anunciou o encerramento. Rodrigo Furtini, fundador e sócio do empreendimento, explica que a descoberta de um problema de saúde em seu sócio, Bernardo Mosci, foi um motivo para a tomada dessa decisão.

“Resolvemos dar uma parada para repensar nosso estilo de vida ‘frenético’ e muito agitado. Muitos clientes não têm ideia de como funcionam os bastidores de um empreendimento desse porte. São inúmeras as dificuldades”, conta.

Apesar dos desafios, Rodrigo também olha de forma positiva para os sete anos de padaria. “Saímos de uma pequena fábrica de pães em casa em 2018 e alcançamos o que mais queríamos: a fabricação de pães em escala e um notável reconhecimento não só em Belo Horizonte como no Brasil todo. As pessoas da área da panificação nos admiram e nos respeitam. Criamos algo inédito em Belo Horizonte e somos inspiração para muitas pessoas, que nos retribuem sempre com mensagens de carinho e admiração”, diz.

Em clima de suspense, o empresário deixa uma esperança para quem já está sentindo falta do serviços da Furtini dizendo não pode revelar detalhes, mas garantindo que, em breve, o público irá conhecer um novo projeto dele em parceria com o sócio Bernardo. A princípio, o Pão do Furtini vai funcionar até o dia 12 de outubro.

Serviço

Rua Carangola, 358, Santo Antônio

De terça a sexta, das 10h às 21h

Sábado, das 9h às 20h

Domingo, das 9h às 14h

TchAU

O Pet Café trabalha com menu especial para pets Victor Schwaner/Divulgação

Outra casa que se despede da cidade é o Pet Café, que fica na Região da Savassi. Por cerca de um ano e meio, o local funcionou como cafeteria, espaço de convivência para pets e promotor de adoção de gatos. Inclusive, chegaram à impressionante marca de 500 adoções nesse curto período de tempo.

A cafeteria vai funcionar até o dia 19 deste mês. Nos próximos dias, a casa vai contar com uma programação especial. Nos dias 4, 5, 11, 12, 18 e 19 de outubro, vão acontecer sessões de yoga com gatos. O valor para participar é R$ 45 por pessoa.

Nos fins de semana, também terão feiras de adoção de gatos e cachorros. Para quem quiser aproveitar as últimas mordidas do Pat Café, existem combos especiais. O hambúrguer, com batata frita, bebida e um petisco para o pet é vendido por R$ 59, por exemplo. O waffle com café coado, bebida e petisco é outra opção com o mesmo preço.



Serviço