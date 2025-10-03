Carbonara e cachorro caramelo: confira sorvetes diferentões do Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

No Brasil, o sorvete deixou de ser apenas uma sobremesa para virar laboratório de sabores. É o caso da Babê Gelato, sorveteria em São Paulo que viralizou nas redes sociais justamente por conta da experimentação dos sabores.

Entre as opções estão batata frita, panetone, manjericão, abóbora, Doritos, Labubu (que combina morango e marshmallow) até um surpreendente “alla carbonara” – inspirado no clássico macarrão, com pedaços de bacon de verdade e sabor de queijo parmesão – e pão na chapa. Tem também a opção de cachorro caramelo, que, na verdade, tem sabor café.

Além disso, o local possui tacos de sorvete, que são uma alternativa à tradicional casquinha. A estratégia é simples e eficiente: combinações visuais e gustativas que geram curiosidade e tráfego — principalmente entre públicos jovens à procura de experiência e conteúdo para compartilhar.

A sorveteria, que fica na Rua Ferreira de Araújo, 281, Pinheiros, também aposta em sabores que homenageiam uma data específica. No Halloween de 2024, a gelateria ofereceu o Bafo de Zumbi (sorvete de alho com pão de queijo e bolacha) e o chocolate meio amargo com Halls. Também tem opções alcoólicas, voltadas para os maiores de 18 anos.

Além da Babaê, outras gelaterias paulistanas têm viralizado com sabores ligados a sobremesas regionais — como sorvetes que recriam o quindim — e criações únicas que combinam doçura e sal.

Sorvetes com memória em Minas

Se há um nome que simboliza a ousadia mineira, é a Orgulho Mineiro. Fundada por Rodrigo Pereira e Marcos Vinícius de Oliveira, a casa de Belo Horizonte faz da experimentação sua marca — e já soma dezenas de sabores autorais que conversam com sobremesas e ingredientes locais, como figo com queijo, geleia de mocotó, rapadura, uísque, café e pipoca.

A produção é manual e aberta ao público em sua unidade fabril. Os sócios evitam gorduras hidrogenadas e usam creme de leite fresco, oferecendo também bases sem lactose para frutas. Entre os mais vendidos, está o de figo com queijo — prova de que a inspiração vem tanto da memória afetiva quanto da curiosidade culinária.

A criatividade na produção de sorvetes vai longe. Recentemente, a Granado, empresa famosa pela produção de sabonetes e perfumes, abriu uma sorveteria em Ipanema, no Rio de Janeiro. Os sorvetes têm sabores inspirados nas fragrâncias clássicas da marca. divulgação / granado Segundo a Granado, a ideia é proporcionar uma experiência sensorial única. O sabor “Bossa” leva leite de coco e é recheado com pedaços de cocada de maracujá. Já o de “Limão Tahiti e Néroli” é descrito com “sabor refrescante e azedinho, feito com polpa e raspas das cascas de limão Taiti, limão siciliano e laranja”. divulgação Há também opções veganas como “Rosa damascena”, feito com geleia de morango e um toque de água de rosas e o Époque tropical, feito à base de polpa de caju com leve toque de cardamomo. Achou estranho? Então veja só essa lista com os sabores de sorvete mais inusitados! reprodução instagram Algodão doce: Feito com chantilly (ou creme de leite fresco), leite condensado, essência de algodão-doce e corante alimentício, o sabor costuma atrair a atenção com suas cores vibrantes. divulgação / ana maria brogui Wasabi: Apesar de ser bem apimentado, essa iguaria japonesa faz sucesso no mundo todo. Se a ideia te deixou curioso, saiba que alguns restaurantes no Brasil já contam com esse sabor nos menus. divulgação Azeite: Uma gelateria em Toscana, na Itália, teve a ideia de pegar um dos ingredientes mais consumidos da região e transformá-lo em sabor de sorvete! Adriana-GF360 / Flickr / Divulgação Queijo parmesão com pimenta: Ok, agora tem gente se revirando lendo isso. Esse sabor não só é uma realidade como já ganhou prêmio na Irlanda do Norte em um concurso de “sabores estranhos de sorvete”! Paul Moane / Divulgação Bacon: Essa mistura pode parecer estranha no começo, mas experimentar a primeira colherada pode te surpreender. Isso porque sabor salgado e gorduroso do bacon destaca a cremosidade do sorvete. Até o Burger King já teve seu sundae de bacon! divulgação / burger king Cheddar: Quem ama queijo e sorvete tá feito com essa lista. Criado por Molly Neitzel, proprietário da sorveteria Molly Moon, o sorvete de cheddar costuma bombar no verão de Seattle, nos Estados Unidos. David Berkowitz / Flickr / Divulgação Mostarda: O britânico Heston Blumenthal criou esse sabor, que pode ser encontrado nas geladeiras de supermercado na Inglaterra e hoje em dia faz muito sucesso na Ásia! reprodução Alho: É difícil imaginar o sabor, mas o sorvete de alho é comum em festivais nos Estados Unidos. Há quem diga que é supercremoso. Será que dá mau hálito? divulgação Guinness: O chef australiano Greigor Caisley teve a ideia de misturar a tradicional cerveja irlandesa com sorvete e o resultado foi um sucesso em um pub de São Paulo. Não é difícil encontrar a receita pela internet… reprodução Bacalhau: O ‘Fish n' Chips’ é um dos pratos mais tradicionais da Inglaterra, mas além da versão quente, há também uma opção gelada… Davey Gravy Unsplash Isso porque o restaurante George's Portobello Fish Bar, em Londres, resolveu oferecer uma alternativa inusitada: creme de bacalhau coberto por uma camada de massa de pimenta de baunilha frita, acompanhado de sorvete de batata no lugar das batatas fritas. reprodução Arroz e manga: Na Tailândia, durante o verão, a manga é a estrela, e praticamente todos os restaurantes locais e vendedores de rua oferecem um prato que combina a fruta com arroz. O mais exótico é o fato de que o prato é servido quente! orangebrompton / Flickr / Divulgação Tomate: Cuidado, ele só parece de morango! Para fazer sorvete de tomate, é preciso fazer uma geleia com o fruto e depois misturá-la à massa do sorvete. Quem ficou com água na boca? divulgação Caviar: A receita mistura creme de baunilha com ovas de peixe. O sabor é muito popular na França e no Japão. Alguns lugares tem até a opção de salmão defumado... divulgação Cobra: O que é um sorvetinho de alho ou de bacon perto de um de cobra, não é mesmo? No Japão, a receita foi inventada usando uma das cobras mais venenosas, a Mamushi. wikimedia commons Alpsdake Os japoneses acreditam que a serpente tem propriedades afrodisÃ­acas, por isso Ã© comum encontrar esse sorvete por lÃ¡. Quem experimentou, diz que o gosto Ã© muito ruim. E aÃ­, teria coragem? reproduÃ§Ã£o Na onda de sorvetes exóticos, uma iguaria que costuma ser consumida bem quente virou picolé. É a paleta de tacacá, lançada numa sorveteria no bairro de Pedreira, em Belém do Pará. Reprodução Instagram donzelitto Voltar Próximo

