3º prêmio Cumbucca de Gastronomia aposta em democratização; veja como votar

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Dar luz a pessoas e estabelecimentos gastronômicos é sempre bom. Todos sabem das dificuldades e dores desse setor, que conta com jornadas exaustivas, mas, claro, sabem também, da importância dele para a nossa economia, história e identidade cultural.

Com o objetivo de valorizar tudo isso e ainda dar voz ao público frequentador, o Prêmio Cumbucca de Gastronomia chega em sua terceira edição. Desta vez, são 53 categorias divididas em sete eixos: Copo Cheio, Mesa Farta, Pequena Gula, Todos Votam, Você Decide, Escolha da Curadoria e Cumbucca de Ouro (que elege uma personalidade marcante para a gastronomia do estado).

Apenas nos eixos “Escolha da Curadoria” e “Cumbucca de Ouro”, não há votação popular. Em todas as outras categorias, há a participação do público geral. Todos que quiserem votar em seus favoritos podem acessar o link, que fica aberto até as 23h59 do dia 23 de outubro, quando as votações serão encerradas.

Novidades

O prêmio de 2025 conta com nove categorias novas para o público votar. Confira:

A primeira delas, é “Estufa”, uma paixão antiga do mineiro. 18 bares na capital estão concorrendo nesse segmento.

Seguindo, temos a categoria “Feijoada”. Um clássico desses merecia, de fato, uma categoria para chamar de sua, né?! Nela, 18 restaurantes podem ser eleitos pelo público e pelo voto dos jurados.

Se tem uma categoria que é difícil de eleger um vencedor, é a nova “Cerveja gelada”. Essa, que é quase uma premissa para os brasileiros amantes da bebida. O prêmio selecionou 14 estabelecimentos para disputar esse posto.

O PF também ganhou destaque nesta edição do Cumbucca. Concorrem na categoria “PF”, 21 restaurantes. Vale ressaltar que essa é uma premiação que retorna ao projeto, mas já fez parte das categorias antes.

Pensando bastante na democratização do prêmio, surge a categoria “Bom e barato”. Nela, há 20 estabelecimentos concorrentes.

A categoria “Ícone de BH” também mexe com o coração das pessoas, afinal, reúne lugares que têm muita história. 24 casas de propostas e gastronomias distintas foram selecionadas para essa disputa.

Uma outra novidade é a categoria “Pão de queijo”, que retorna para a premiação. É de se imaginar a importância e magnitude desse reconhecimento em solos mineiros. 13 estabelecimentos concorrem por ele.

A categoria “Melhor executivo” também é uma novidade deste ano. Nela, 18 restaurantes concorrem pela melhor proposta de menu executivo.

Outra novidade importante é a criação da categoria “Produtor de cachaça artesanal”, que reforça a valorização dessa bebida tão tradicional no estado. 27 produtores de diversas cidades de Minas foram selecionados pela curadoria do evento para essa disputa.

Escolhas da curadoria

Algumas categorias contam com votos exclusivos da curadoria, mas merecem destaque. “Sustentabilidade”, por exemplo, essa palavra tão importante para todos os segmentos, inclusive o gastronômico, se tornou uma premiação do Cumbucca.

O mesmo acontece com “Cozinheira do interior”, prêmio que reforça a democratização do projeto em termos, inclusive, geográficos.

Cidade gastronômica

Evento de lançamento da 3ª edição do Prêmio Cumbucca de Gastronomia Francisco Dumont/Divulgação

A escolha de uma “Cidade gastronômica” em Minas também fica por conta da curadoria. Nesta categoria tão importante do prêmio, as prefeituras das cidades que desejarem concorrer devem acessar um edital do Cumbucca e realizar a inscrição do município até o dia 15 de outubro. Ações do poder público em relação a gastronomia e a cultura alimentar devem ser um critério de extrema importância na definição da cidade ganhadora desse reconhecimento.

Democratização

Um dos maiores objetivos da equipe por trás do Prêmio Cumbucca é democratizar o projeto. Para isso, mais categorias foram criadas, e especialmente mais categorias acessíveis. Também vale ressaltar que estabelecimentos vencedores nas duas últimas edições não vão mais concorrer nas respectivas categorias. Eles passam para a categoria hors-concours.

Guia Cumbucca

No dia 30 de outubro, acontece a cerimônia de premiação dos grandes vendedores do prêmio Cumbucca. O resultado da premiação também compõe um guia. Neste ano, ele tem como editora-chefe Flávia Ivo.

O prêmio tem Marcelo Wanderley como diretor geral e curadoria geral feita por Rafael Rocha.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice