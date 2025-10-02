Assine
overlay
Início Degusta
SUCESSÃO

De pai para filha: conheça fábrica familiar em BH de embutidos alemães

Cardápio atende restaurantes e público que quer cozinhar em casa

Publicidade
Carregando...
Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
02/10/2025 04:00

compartilhe

SIGA
x
A Haag trabalha com uma linguiça de pernil com temperos brasileiros
A Haag trabalha com uma linguiça de pernil com temperos brasileiros crédito: Haag Delikatessen Alemã/Divulgação


Por trás de pratos de diversos restaurantes alemães, estão os produtos da Haag Delikatessen Alemã, marca fundada por Willi Haag e Maria Tereza Haag. A história da marca conhecida pelos embutidos começa nos anos 1980, quando Willi, que era alemão, veio ao Rio de Janeiro a passeio e conheceu Maria Tereza, que é belo-horizontina.


Eles se apaixonaram e, por um tempo, ficaram conversando por cartas. Até que Willi voltou ao Brasil e chamou Maria para conhecer sua família em Rockenhausen. O casal selou a união no país europeu e, em 1987, veio para o Brasil novamente.

“Na Alemanha, meu pai já tinha um restaurante e minha mãe ficou trabalhando na cozinha, algo que não tinha feito antes no Brasil”, conta Isabella Haag, uma das filhas do casal, que é alemã e está à frente da marca da família.

Leia Mais


Em solo brasileiro, Willi começou a fazer salsichas e linguiças alemãs para consumo próprio, mas a produção foi crescendo e, em 1989, já abriu uma fábrica. “Meu pai fazia e minha mãe vendia. Eu ficava olhando todos os processos e aprendendo.”

Sucessão na fábrica

Isabella Haag aprendeu a fazer os embutidos com seu pai, Willi Haag
Isabella Haag aprendeu a fazer os embutidos com seu pai, Willi Haag Haag Delikatessen Alemã/Divulgação


Pela proximidade com a cozinha e com a fábrica (onde começou a trabalhar aos 17 anos), Isabella resolveu cursar gastronomia. Aos poucos, foi assumindo a fábrica e, com o falecimento de Willi, em 2022, a produção ficou 100% por conta dela. Sete meses depois, ela perdeu o marido.


Isabella destaca ainda o carinho de amigos e pessoas próximas nesse momento. “O meu tio de coração, Christian Banneit, nos ajuda muito, desde o início. Ele é, inclusive, quem faz nossas entregas”, destaca, reforçando também a atuação da comunidade alemã. Christian, a título de curiosidade, é o pai de Sabrina Banneit, chef que assumiu, neste ano, a cozinha da Hofbräuhaus Belo Horizonte.


Agora, além dos produtos tradicionais, como as linguiças e salsichas, Isabella e Maria Tereza vendem outros produtos típicos alemães. “Estamos tentando atender mais o público que quer cozinhar em casa, vendendo kits e produtos para além dos restaurantes”, explica a chef, que ressalta, ainda, o serviço em festas. “Desde o ano passado estamos trabalhando com eventos para movimentar a marca.”

Cardápio completo

No cardápio da Haag Delikatessen Alemã, tem sanduíche da linguiça landjäger e a salsicha branca weisswurst, típica da Baviera
No cardápio da Haag Delikatessen Alemã, tem sanduíche da linguiça landjäger e a salsicha branca weisswurst, típica da Baviera Haag Delikatessen Alemã/Divulgação


Willi sempre prezou pela tradição alemã no preparo das linguiças e salsichas. Nos anos iniciais da fábrica, ele utilizava temperos prontos trazidos da Alemanha, mas isso se tornou inviável. Assim, ele desenvolveu, com temperos encontrados aqui, misturas ideais para cada produto, que são as que Isabella utiliza até hoje.


A marca trabalha hoje com quatro linguiças (R$ 58 o quilo): landjäger (fina, picante e de textura firme) e thuringer, com mostarda em grãos (ambas feitas com mix de carne suína e bovina); bratwurst, de pernil com temperos alemães; e a brasileira de pernil com alho.


Mãe e filha também produzem quatro tipos de salsichas (R$ 58 o quilo) feitas com mix de carne de boi e de porco: frankfurter (sabor e textura suaves); knackwurst (sabor defumado); kasegriller, recheada com queijo; e weisswurst, salsicha branca típica da Baviera, Região no Sudeste da Alemanha.


A Haag ainda comercializa patês (R$ 58 o quilo) feitos com carne ou fígado de porco; e Spätzle (massa alemã), vendida a R$ 25 o pacote. A sugestão é servi-la na manteiga com uma carne ensopada ou com algum dos molhos deles: de queijo ou ragu de costela (R$ 25 cada).

Joelho de porco defumado e assado ou confitado e assada a vácuo), bisteca defumada e bolo de carne são outros itens de suínos (R$ 59 o quilo) encontrados no cardápio. Também saem da cozinha de Isabella e Maria Tereza chucrute e apfelstrudel (torta de maçã folhada). Vale ressaltar que todos os itens são congelados, com exceção da linguiça de pernil brasileira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço 


Haag Delikatessen Alemã (@haagdelikatessenalema)
(31) 99956-6502

Tópicos relacionados:

alema embutidos gastronomia linguica salsicha suinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay