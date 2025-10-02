De pai para filha: conheça fábrica familiar em BH de embutidos alemães
Cardápio atende restaurantes e público que quer cozinhar em casa
Por trás de pratos de diversos restaurantes alemães, estão os produtos da Haag Delikatessen Alemã, marca fundada por Willi Haag e Maria Tereza Haag. A história da marca conhecida pelos embutidos começa nos anos 1980, quando Willi, que era alemão, veio ao Rio de Janeiro a passeio e conheceu Maria Tereza, que é belo-horizontina.
Eles se apaixonaram e, por um tempo, ficaram conversando por cartas. Até que Willi voltou ao Brasil e chamou Maria para conhecer sua família em Rockenhausen. O casal selou a união no país europeu e, em 1987, veio para o Brasil novamente.
“Na Alemanha, meu pai já tinha um restaurante e minha mãe ficou trabalhando na cozinha, algo que não tinha feito antes no Brasil”, conta Isabella Haag, uma das filhas do casal, que é alemã e está à frente da marca da família.
Em solo brasileiro, Willi começou a fazer salsichas e linguiças alemãs para consumo próprio, mas a produção foi crescendo e, em 1989, já abriu uma fábrica. “Meu pai fazia e minha mãe vendia. Eu ficava olhando todos os processos e aprendendo.”
Sucessão na fábrica
Pela proximidade com a cozinha e com a fábrica (onde começou a trabalhar aos 17 anos), Isabella resolveu cursar gastronomia. Aos poucos, foi assumindo a fábrica e, com o falecimento de Willi, em 2022, a produção ficou 100% por conta dela. Sete meses depois, ela perdeu o marido.
Isabella destaca ainda o carinho de amigos e pessoas próximas nesse momento. “O meu tio de coração, Christian Banneit, nos ajuda muito, desde o início. Ele é, inclusive, quem faz nossas entregas”, destaca, reforçando também a atuação da comunidade alemã. Christian, a título de curiosidade, é o pai de Sabrina Banneit, chef que assumiu, neste ano, a cozinha da Hofbräuhaus Belo Horizonte.
Agora, além dos produtos tradicionais, como as linguiças e salsichas, Isabella e Maria Tereza vendem outros produtos típicos alemães. “Estamos tentando atender mais o público que quer cozinhar em casa, vendendo kits e produtos para além dos restaurantes”, explica a chef, que ressalta, ainda, o serviço em festas. “Desde o ano passado estamos trabalhando com eventos para movimentar a marca.”
Cardápio completo
Willi sempre prezou pela tradição alemã no preparo das linguiças e salsichas. Nos anos iniciais da fábrica, ele utilizava temperos prontos trazidos da Alemanha, mas isso se tornou inviável. Assim, ele desenvolveu, com temperos encontrados aqui, misturas ideais para cada produto, que são as que Isabella utiliza até hoje.
A marca trabalha hoje com quatro linguiças (R$ 58 o quilo): landjäger (fina, picante e de textura firme) e thuringer, com mostarda em grãos (ambas feitas com mix de carne suína e bovina); bratwurst, de pernil com temperos alemães; e a brasileira de pernil com alho.
Mãe e filha também produzem quatro tipos de salsichas (R$ 58 o quilo) feitas com mix de carne de boi e de porco: frankfurter (sabor e textura suaves); knackwurst (sabor defumado); kasegriller, recheada com queijo; e weisswurst, salsicha branca típica da Baviera, Região no Sudeste da Alemanha.
A Haag ainda comercializa patês (R$ 58 o quilo) feitos com carne ou fígado de porco; e Spätzle (massa alemã), vendida a R$ 25 o pacote. A sugestão é servi-la na manteiga com uma carne ensopada ou com algum dos molhos deles: de queijo ou ragu de costela (R$ 25 cada).
Joelho de porco defumado e assado ou confitado e assada a vácuo), bisteca defumada e bolo de carne são outros itens de suínos (R$ 59 o quilo) encontrados no cardápio. Também saem da cozinha de Isabella e Maria Tereza chucrute e apfelstrudel (torta de maçã folhada). Vale ressaltar que todos os itens são congelados, com exceção da linguiça de pernil brasileira.
Serviço
Haag Delikatessen Alemã (@haagdelikatessenalema)
(31) 99956-6502