Melhores da taça: mineiros faturam três prêmios em concurso nacional

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

No último sábado (27/9), conhecemos os vencedores da edição de 2025 do prêmio Melhores da Mesa, da revista Prazeres da Mesa. O concurso tem 33 categorias divididas entre os eixos dedicados a vinhos, cervejas e bebidas em geral; três personalidades homenageadas; oito categorias especiais; e prêmios de excelência e melhores cartas de drinques, vinhos e cervejas.

Os mineiros disputaram em 14 categorias, mas receberam apenas três reconhecimentos: um na categoria de “melhor Rabo de Galo”; outro de “excelência em vinhos regionais”, e, por fim, de “carta de vinhos de excelência”.

Drinque com cachaça

Túlio D'Angelo e Thiago Ceccotti, sócios do Bar Palito Bar Palito/Divulgação

O bar reconhecido pelo Rabo de Galo – preparo com cachaça, vermute e cynar nascido em São Paulo, diga-se de passagem – foi o Palito. Localizada na Praça Raul Soares, no Centro de Belo Horizonte, a casa é comandada pelos sócios Túlio D’Angelo e Thiago Ceccotti, que é sommelier de cachaça.

“Para colocarmos um drinque com nosso destilado predileto, precisava ser algo incrível e feito com muito esmero”, destaca Túlio, que reforça o compromisso do Bar Palito com a cachaça.

“É um drinque que sempre tivemos muito carinho e admiração. Quando abrimos o Palito, tínhamos somente cinco drinques no menu, e o Rabo de Galo estava lá”, completa o sócio da casa.

Vinhos mineiros

Chef Ana Gabriela Costa, do restaurante Trintaeum, com os reconhecimentos do Melhores da Taça Izadora Delforge/Divulgação

Não foi só com o menu de comidas que o restaurante Trintaeum conquistou o público belo-horizontino e os turistas que passam pela capital mineira. A carta de vinhos 100% também é um diferencial que segue a proposta da casa de exaltar a mineiridade.

Por isso, ela é 100% composta de rótulos de Minas. O mesmo acontece com os refrigerantes servidos, todos produzidos no estado.

Esse projeto com vinhos mineiros foi reconhecido pelo prêmio Melhores da Taça. O Trintaeum faturou o reconhecimento de “excelência em vinhos regionais” e de “carta de vinhos de excelência” na noite de sábado.

“Para mim, essa premiação confirma que o valor do que é local nunca foi tão importante, e Minas Gerais tem mostrado uma potência incrível nesse movimento. Esse prêmio é, antes de tudo, um reconhecimento ao esforço coletivo de produtores, sommeliers e toda a cadeia que acredita na força do nosso território”, destaca a chef da casa, Ana Gabriela Costa.

Melhores da Taça

O prêmio contou com a indicação de 300 especialistas das cinco regiões do país para formular os concorrentes de cada categoria. Depois disso, o público-geral pôde votar, por meio do site da revista, em seus favoritos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata