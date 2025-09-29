Assine
BEBIDAS DE MINAS

Melhores da taça: mineiros faturam três prêmios em concurso nacional

Drinque com cachaça e carta de vinhos mineiros foram os grandes destaques de Minas em evento destinado a diferentes tipos de bebida

Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
29/09/2025 15:02 - atualizado em 29/09/2025 15:02

Rabo de Galo é um dos drinques que nunca esteve fora do cardápio do Bar Palito
Rabo de Galo é um dos drinques que nunca esteve fora do cardápio do Bar Palito crédito: Stúdio tertúlia/Divulgação

No último sábado (27/9), conhecemos os vencedores da edição de 2025 do prêmio Melhores da Mesa, da revista Prazeres da Mesa. O concurso tem 33 categorias divididas entre os eixos dedicados a vinhos, cervejas e bebidas em geral; três personalidades homenageadas; oito categorias especiais; e prêmios de excelência e melhores cartas de drinques, vinhos e cervejas.

Os mineiros disputaram em 14 categorias, mas receberam apenas três reconhecimentos: um na categoria de “melhor Rabo de Galo”; outro de “excelência em vinhos regionais”, e, por fim, de “carta de vinhos de excelência”.

Drinque com cachaça

Túlio D'Angelo e Thiago Ceccotti, sócios do Bar Palito
Túlio D'Angelo e Thiago Ceccotti, sócios do Bar Palito Bar Palito/Divulgação

O bar reconhecido pelo Rabo de Galo – preparo com cachaça, vermute e cynar nascido em São Paulo, diga-se de passagem – foi o Palito. Localizada na Praça Raul Soares, no Centro de Belo Horizonte, a casa é comandada pelos sócios Túlio D’Angelo e Thiago Ceccotti, que é sommelier de cachaça.

“Para colocarmos um drinque com nosso destilado predileto, precisava ser algo incrível e feito com muito esmero”, destaca Túlio, que reforça o compromisso do Bar Palito com a cachaça.

“É um drinque que sempre tivemos muito carinho e admiração. Quando abrimos o Palito, tínhamos somente cinco drinques no menu, e o Rabo de Galo estava lá”, completa o sócio da casa.

Vinhos mineiros

Chef Ana Gabriela Costa, do restaurante Trintaeum, com os reconhecimentos do Melhores da Taça
Chef Ana Gabriela Costa, do restaurante Trintaeum, com os reconhecimentos do Melhores da Taça Izadora Delforge/Divulgação

Não foi só com o menu de comidas que o restaurante Trintaeum conquistou o público belo-horizontino e os turistas que passam pela capital mineira. A carta de vinhos 100% também é um diferencial que segue a proposta da casa de exaltar a mineiridade.

Por isso, ela é 100% composta de rótulos de Minas. O mesmo acontece com os refrigerantes servidos, todos produzidos no estado.

Esse projeto com vinhos mineiros foi reconhecido pelo prêmio Melhores da Taça. O Trintaeum faturou o reconhecimento de “excelência em vinhos regionais” e de “carta de vinhos de excelência” na noite de sábado.

“Para mim, essa premiação confirma que o valor do que é local nunca foi tão importante, e Minas Gerais tem mostrado uma potência incrível nesse movimento. Esse prêmio é, antes de tudo, um reconhecimento ao esforço coletivo de produtores, sommeliers e toda a cadeia que acredita na força do nosso território”, destaca a chef da casa, Ana Gabriela Costa.

Melhores da Taça

O prêmio contou com a indicação de 300 especialistas das cinco regiões do país para formular os concorrentes de cada categoria. Depois disso, o público-geral pôde votar, por meio do site da revista, em seus favoritos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

