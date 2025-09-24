Quem está por trás dos cookies mais badalados de BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

É possível que você já tenha visto pelas redes sociais os cookies e brownies da Gaia Gaia. Apesar de a loja ter aberto apenas no último sábado (20/9), no Botânico Shopping, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de BH, ela já ganhou um espaço especial na barriga e no coração dos belo-horizontinos. A prova disso é que no primeiro fim de semana (20 e 21/9), foram vendidos mais de 3 mil itens, entre cookies e brownies, o que era esperado para o mês inteiro.

Se os doces e seus sabores não forem uma grande novidade para o leitor, a história por trás da fundação da marca pode ser. Por isso, te contamos um pouco do que se encontra no Gaia Gaia e também de quem fez esse negócio acontecer.

Paixão pela confeitaria

Júlia Esteves, Pedro Freitas e Victoria Esteves, primos e sócios do negócio Laura Dicker/Divulgação

Tudo começa com Júlia Esteves, fundadora da marca que se uniu aos primos, Pedro Freitas e Vitória Esteves, para abrir o espaço físico da Gaia Gaia. Júlia é apaixonada por doces desde criança, fazia até aulas de culinária com sua tia na escola onde estudava. “Com 14 anos, criei minha própria receita de um brigadeiro com biscoitos e comecei a vender na escola. Todos os dias, eu cozinhava pela manhã e vendia na aula, à tarde”, conta.

Até se formar no ensino médio, ela continuou fazendo esse doce para vender no colégio quando era possível, afinal, tinha os compromissos da escola e atividades esportivas por fora. Por causa de sua paixão pela confeitaria, Júlia acabou optando por fazer faculdade de gastronomia.

Ela, que já era vegetariana há alguns anos e havia se tornado vegana há pouco tempo, sentia falta de iguarias que pudesse comer, por isso, junto com a faculdade, começou a fazer doces veganos, postar receitas e vender em feiras e sob encomenda. “Esse começo foi bem informal, fazia tudo na minha casa, e o nome da minha marca era Gaya”, explica.

O grande diferencial desse período na formação de Júlia foi a capacidade de adaptação desenvolvida, já que os doces veganos não podem ter nem creme de leite nem leite condensado. “Eu fazia tudo do zero, fazia o creme de leite e o leite condensado com base vegetal”, destaca.

No fim da faculdade, em 2022, ela acabou deixando de ser vegana e, com isso, passou a fazer doces tradicionais, usando as bases de origem animal que estamos familiarizados. Além dos doces que vendia e da faculdade, Júlia teve uma experiência de estágio enriquecedora com Renata Penido, especialista e referência em caramelo e chocolates. “Ela me ensinou tudo que sei hoje sobre isso, é uma grande inspiração na confeitaria”, destaca.

Nesse momento também, Júlia voltou a gravar vídeos para internet, mas mostrando mais ainda a produção e algumas receitas, e cada vez mais, pessoas pediam a abertura de um espaço físico para comprarem os doces.

Espaço de contato

“Eu fazia apenas encomendas, as pessoas tinham que buscar na minha casa, às vezes não conseguia atender todos os pedidos, então vi que meu público gostaria de uma loja. Mas, para isso, eu não poderia estar sozinha”, conta a fundadora.

Assim, apresentou o sonho de abrir seu espaço para seus primos, que logo toparam entrar com ela no negócio. “O Pedro é formado em administração, e a Vitória, em direito. Cada um tem uma influência no negocio”.

Foi Vitória, inclusive, que levou o nome Gaya até uma numeróloga, que disse que aquela alcunha não daria certo. Daí, veio a ideia de adotar o Gaia Gaia.

O fato de os três serem jovens - Júlia tem 22, Pedro, 25, e Vitória, 27 -, refletiu na identidade da marca e no projeto do ambiente, que é um quiosque no Shopping Botânico, no Belvedere. “Queríamos algo bem colorido, com muitos desenhos, que parecesse com a gente e com nosso público”, conta.

Sucesso

Cookie de batata chips é um dos favoritos da Júlia, fundadora da marca Laura Dicker/Divulgação

O que nenhum dos sócios esperava era que o sucesso fosse tremendo. No fim de semana passado, quando a loja foi inaugurada, o estoque que tinham para o mês inteiro era de cerca de 3 mil cookies e brownies. “A gente até movimentou as redes sociais antes do lançamento, mas esse sucesso tão grande foi uma surpresa”, diz Júlia.

Cardápio

O Gaia Gaia vende nove sabores de cookie e três de brownie. “Penso em sabores que não se pareçam e que agradem diferentes tipos de pessoa."

O cookie mais inusitado é o de batata chips, uma massa tradicional recheada com uma duja de chocolate branco e batata chips triturada e finalizado com pedaços de batata chips revestida de chocolate.

O sabor de baunilha, por outro lado, é um clássico. Tem a massa com sabor de baunilha e gotas de chocolate.

Outro sabor diferente é vendido por lá é de cocada de maracujá. “Minha tia experimentou esse sabor em um sorvete no Rio de Janeiro e falou que eu precisava adaptar em um cookie”. Ele é feito com massa tradicional e recheado com a cocada de maracujá. Por cima, vai coco ralado.

Um dos sabores que já ganhou o coração dos clientes é o de kinder. Ele tem massa de cacau, gotas de chocolate, recheio artesanal à base de chocolate branco, avelã e leite; e, por cima, carrega um pedaço de kinder bueno.

O queridinho de muita gente, o pistache, também ganhou um cookie para chamar de seu. Ele é de massa tradicional com pedaços de pistache e gotas de chocolate branco, recheado com creme de pistache.

Um sabor diferente e bom para quem não ama chocolate é o “birthday cake”, ou “bolo de festa”, em português. Ele tem massa tradicional revestida de confeitos coloridos e é recheado com cream cheese.

Para quem ama chocolate e a mistura de doce com salgado, o sabor caramelo salgado e defumado é uma pedida certa. A massa é feita com cacau e gotas de chocolate, e o recheio é de caramelo salgado e defumado. Por cima, vai flor de sal defumada.

Outro sabor muito badalado é o Lotus. Esse biscoito importado com sabor de canela resultou em um cookie de massa tradicional com gotas de chocolate caramelizado recheado com creme de Lotus e finalizado com um biscoito por cima.

Para os amantes de Nutella, o Gaia Gaia vende uma versão com massa tradicional, avelãs tostadas e gotas de chocolate, com recheio de Nutella e um crocante de massa folhada caramelizada.

Brownies

Brownie de Sucrilhos do Gaia Gaia Laura Dicker/Divulgação

Os brownies são vendidos nos sabores: pistache; Lotus; e Sucrilhos. O primeiro leva pedaços de pistache em massa branca recheada com creme de pistache. O segundo, massa branca com amêndoas laminadas, chocolate caramelizado e finalização de creme de Lotus. O terceiro, massa de cacau com gotas de chocolate, recheio de caramelo e é finalizado com crocante de Sucrilhos.

Quanto custa?

Os cookies e brownies são vendidos a R$ 21,50 a unidade ou em kits de três unidades (R$ 59,50); seis (78,50); ou seis (R$ 112,50). A loja também vende os sabores em versão mini. Os cookies podem ser comprados em kits de 10 (R$ 79,10) ou 15 unidades (R$ 114,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Gaia Gaia



Avenida Celso Porfírio Machado, 150, Belvedere

De terça a sexta, das 10h às 21h

Sábado, das 9h às 20h

Domingo, das 9h às 16h



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata