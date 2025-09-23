Neste Dia do Sorvete, veja sorveterias que trabalham com sabores mineiros

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Que Minas Gerais tem sabores marcantes não é novidade para ninguém. Alguns já são clássicos e deixaram de ser somente ícones do estado, passando a ter valor simbólico em nível nacional, como acontece com o doce de leite e até com a combinação de queijo com goiabada. O território mineiro guarda muitos outros sabores, de diversas regiões, que ainda são pouco explorados e conhecidos.

Neste Dia do Sorvete (23/9), descubra sorveterias em Belo Horizonte que trabalham com sabores tipicamente mineiros e trazem, para a capital, sabores de Minas além do óbvio. Confira:

Requeijão Moreno



Localizado na região da Savassi, o Uaiê serve sobremesas em que o sorvete é protagonista. Todos os pratos custam R$ 28, independentemente do sabor. Alguns destaques tipicamente mineiros são o sorvete de requeijão moreno com goiabada cremosa; o sorvete de queijo minas com broa de fubá, calda de goiabada cremosa e café; e o pudim de queijo canastra com sorvete de doce de leite e cubos de queijo.



Jabuticaba



O mais recente lançamento da Zeferino Sorveteria, no Bairro Floresta, Região Leste de BH, é o gelato sabor jabuticaba. A casa já trabalhava com os sabores como o doce de leite, goiabada e limão capeta, que vão estar no cardápio desta semana (até domingo). O quarto sabor quer compõe a seleção é, justamente, jabuticaba.

Para celebrar o Dia do Sorvete, a casa preparou também uma promoção: hoje, amanhã e quinta (23 a 25/9), os sorvetes de 120ml vão sair por R$ 16, o preço normal do copinho de 80ml.]

Sorvete de jabuticaba é o lançamento desta semana da Zeferino Sorveteria Rodrigo Valente/Divulgação

Doce de leite



Apesar de ser um sabor famoso e reconhecido, o sorvete de doce de leite da Sorveteria Universal, que tem unidades no Mangabeiras, Região Centro-Sul da capital mineira, e Floresta, Região Leste de BH, é totalmente artesanal e merece destaque.

O doce de leite usado é preparado no tacho, como manda a tradição de Minas, para então, ser transformado em sorvete.

Cachaça

A Alento, sorveteria artesanal presente no Centro de BH e no Buritis, Região Oeste da capital, também serve sabores inusitados de sorvete. Um deles, que destacamos aqui por ser bem mineiro, é o de cachaça com rapadura.

Manga ubá

Outro ingrediente bastante mineiro que é explorado em sorveterias belo-horizontinas é a manga ubá. A Easy Ice, sorveteria e fábrica de sorvetes com mais de 20 anos de história, está na Região da Savassi em BH; no Bairro Luxemburgo, Região Centro-Sul da cidade; Santa Mônica, na Região da Pampulha; no Bairro Céu Azul, Região de Venda Nova; e Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



A casa serve o sabor manga ubá, fruta típica da Zona da Mata de Minas Gerais. O pote de 500ml é vendido por R$ 35,90 no Ifood da marca.

Diversos sabores



A sorveteria Orgulho Mineiro, que tem unidades na Savassi, Santo Agostinho (ambos na Região Centro-Sul de BH) e no Santa Efigênia, na Região Leste da cidade, dedica-se a servir diversos sorvetes com sabores mineiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lá o cliente pode montar seu potinho de sorvete e deixar a criatividade rolar. Alguns destaques são: geleia de mocotó, rapadura, queijo com goiabada e figo com queijo.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima