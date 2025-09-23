Sabor de rua: conheça os pratos que definem cada região do Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Comida de rua não é só para matar a fome. É uma conexão com a memória e a identidade de cada lugar. Ou seja, o que você encontra em uma região é diferente do que é vendido em outra. É o que mostra o levantamento realizado pela Unilever Food Solutions (UFS), com curadoria do chef Vitor Tsuru.

A pesquisa aponta que a reinvenção da comida de rua está em alta, impulsionada principalmente pela Geração Z, que busca experiências gastronômicas autênticas e de valor. O charme da cena nacional reside em sua atmosfera descontraída, que atrai clientes modernos em busca de sabores globais e um toque de informalidade.

O estudo aponta que a chamada “reinvenção” da comida de rua é uma oportunidade para operadores e restaurantes transformar receitas populares em propostas contemporâneas sem perder o sabor da tradição. Conheça um panorama regional dos pratos que entraram no roteiro afetivo do país.

Norte

Na região amazônica, a comida de rua é um ritual que une o sagrado e o afetivo. Segundo o chef, o tacacá é mais que uma sopa de tucupi, jambu e camarão: é um ritual afetivo do fim de tarde, carregado dos sabores da floresta e da resistência cultural do Pará.

Outro clássico da região é o pirarucu à casaca, que combina peixe amazônico, farinha de mandioca e temperos nativos com uma notável influência portuguesa. Também ganham destaque o pato no tucupi, ícone da tradição indígena, e o x-caboquinho, sanduíche de tucumã e banana pacovã que se tornou patrimônio cultural de Manaus.

Nordeste

No Nordeste, a rua é palco de tradições que vêm de longe. O acarajé das baianas, o bolinho de feijão-fradinho frito no azeite de dendê, representa a fusão das tradições africanas com o paladar urbano, transformando-se em um símbolo de identidade e espiritualidade.

A carne de sol, preservada pela técnica de cura, aparece em receitas que vão do café da manhã às festas, como a paçoca ou o escondidinho, sempre associada ao sabor sertanejo e às festas populares.

Outros ícones são a tapioca, de origem indígena e hoje estrela das feiras, e o cuscuz de milho, que acompanha desde o café da manhã até celebrações típicas.

Centro-Oeste

O Cerrado oferece ingredientes singulares que migraram para as bancas e paradas. Em Goiás, a pamonha feita com milho fresco — em versões doces e salgadas — é tratada como patrimônio de festa e de mesa.

No Pantanal, pratos como o caldo de piranha nascem da pesca e da necessidade, mas ganharam espaço nas cozinhas locais e nas paradas de estrada. Na lista de imperdíveis também entram o arroz com pequi, prato emblemático de Goiás, e o empadão goiano, farto e recheado, estrela das festas e feiras locais.

Sudeste

Grandes centros viram no lanche uma forma de expressão. O pastel frito, nascido da influência europeia e disseminado pelos imigrantes asiáticos em São Paulo, tornou-se sinônimo de feira e símbolo da mistura de culturas.

Já o cachorro-quente brasileiro distingue-se pelo repertório exagerado de complementos — purê, milho, vinagrete e batata-palha — que virou assinatura da rua. O chef Vitor Tsuru afirma que "cada mordida é um retrato da inventividade urbana".

Um ranking da plataforma Taste Atlas, que avalia alimentos por todo o planeta, citou um quitute brasileiro entre os melhores do mundo. Reprodução do portal O ranking é este. A bandeira do Brasil aparece em 30º lugar. O país é representado pela popular coxinha. Reprodução do ranking O salgado que tem origem em São Paulo se espalhou pelo país e, embora não seja considerado saudável pelos nutricionistas, é um dos campeões da preferência popular. Freepik/betochagas Geralmente, a coxinha é frita. Mas também pode ser feita assada, para, pelo menos, evitar o óleo. Reprodução YouTube Bistrô dos Salgados Por isso, as calorias variam, conforme a maneira do preparo e o recheio. Uma coxinha tradicional de galinha, frita, tem 274 calorias e 12g de gordura a cada 100g. Mas, de vez em quando, vale sair da linha pra saborear o quitute. Youtube/Hoje Tem Feita com massa de farinha de trigo e caldo de galinha, leva diversos tipos de recheio: galinha (o mais comum), carne, linguiça, queijo, vegetais. Riberto Frederico wikimedia commons Veja agora os 20 primeiros colocados no ranking das Melhores Comidas de Rua. Stefan Karpinski wikimedia commons 1º lugar - Guotie (China) - Bolinho de massa frita, similar ao guioza japonês e uma variação do jiaozi, bolinho salgado popular na China. Na receita do recheio do guotie entram carne de porco desfiada, cebolinha, repolho chinês, gengibre, óleo de gergelim e vinho de arroz. Facebook A Bite of China 2º lugar - Roti Canai (Malásia) - Pão achatado servido com curry que tem variações doces e salgadas e pode levar carne, ovos ou queijo. Flickr secretlondon123 3º lugar - Espetos (Espanha) - O costume de colocar carne em espetos conquistou o gosto do consumidor. Pode ser frango, porco, boi, etc Daniel Sancho - Wikimédia Commons 4º lugar - Tacos (México) - Massa fina feita de milho ou trigo, coberta por variedade de vegetais ou carnes, com tempero apimentado. Imagem de aldaptation por Pixabay 5º lugar - Carnitas (México) - Carne de porco refogada, servida com especiarias ou ervas, guacamole e feijão frito. Flickr jumbledpile 6º lugar - Karaage (Japão) - Pedaços de carne ou peixe, revestidos de farinha, amido de batata ou de milho, e fritos em óleo. Ocdp - Wikimédia Commons 7º lugar - Bánh mi (Vietnã) - Sanduíche feito com baguete e recheado com ingredientes diversos. O mais popular leva salsicha de porco, folha de coentro, pepino e cenouras e daikon em conserva combinados com patê, jalapeño (pimenta) e maionese. FlickreviewR - Wikimédia Commons 8º lugar - Pierogi (Polônia) - Pastel cuja massa é cozida e depois assada ou frita, normalmente na manteiga com cebolas. Recheado com batata, chucrute, carne moída, queijo ou frutas. Flickr Margaret Bourne 9º lugar - Esquites (México) - Grãos de milho branco que foram fervidos e amolecidos em água, que normalmente contém sal e epazote. Às vezes, o milho também é refogado na manteiga e na cebola depois de cozido. Katiebordner - Wikimédia Commons 10º lugar - Cochinita pibil (México) - Carne de porco marinada com achiote, laranja amarga e vários condimentos, cozinhada no forno, dentro de folhas de banana-da-terra. Flickr Noonch 11º lugar - Panzerotti (Itália) - Massa salgada, com recheios variados. Os mais comuns são tomate e queijo, espinafre, cogumelos e presunto. joanbanjo - Wikimádia Commons 12º lugar - Shengian Mantou (China) - Baozi (pão cozido no vapor), pequeno e frito, recheado com carne de porco e gelatina que derrete formando uma sopa quando cozido. Flickr Robyn Lee 13º lugar - Bubur ayam (Indonésia) -Mingau de arroz com carne de frango desfiada servido com alguns condimentos, como cebolinha picada, chalota frita crocante, aipo, tongcay, soja frita, crullers e molho de soja salgado e doce, e às vezes coberto com caldo de galinha amarelo e kerupuk. Gunkarta - Wikimédia Commons 14º lugar - Tempeh mendoan (Indonésia) - Fatias de produto fermentado de soja são mergulhadas em massa com coentro moído, cebolinha fatiada e alho, antes de serem fritas. A fritura é rápida para ficar crocante. Irhanz - Wikimédia Commons 15º lugar - Tacos gobernador (México) - Tortillas recheadas com camarões, queijo ralado, coentro, cebola e tomate. As tortilhas são então dobradas ao meio, pinceladas com manteiga e cozidas. Flickr Masa Assassin 16º lugar - Beguni (Bangladesh) - Quitute feito de berinjela fatiada e mergulhada em massa de farinha antes de ser frita em óleo. Biswarup Ganguly - Wikimédia Commons 17º lugar - Gyros (Grécia) - Carne assada servida num pão de pita. Como acompanhamento, verduras e molhos. Os mais comuns acompanhamentos são o tomate, a cebola e o molho tzatziki. Antonio Fajardo i López - Wikimédia Commons 18º lugar - Baozi (China) - Pão cozido no vapor de origem chinesa, com aspecto de coque, que leva diversos recheios. J Samuel Burner - Wikimédia Commons 19º lugar - Dondurma (Turquia) - Sorvete consistente feito com leite, açúcar, salepo e mástique. Youtube Canal istanbul street food 20º lugar - Souvlaki (Grécia) - Espetos com pedaços de carne e vegetais grelhados. Pode ser servido apenas no palito, para ser comido com as mãos, em um sanduíche ou no prato. Flickr Nibble Kibble Voltar Próximo

Outros clássicos que merecem destaque são o pão de queijo mineiro, o sanduíche de pernil das madrugadas paulistanas e a coxinha, uma verdadeira paixão nacional.

Sul

No Sul, a comida de rua é marcada por rituais e memórias. O churrasco gaúcho segue como um dos maiores ícones, preparado em fogo de chão e temperado com sal grosso, é encontro social e motivo de orgulho regional.

No litoral do Paraná, o barreado — um cozido de carne preparado lentamente em panela de barro até desmanchar — preserva métodos comunitários e memoriais culinários.

Para completar a lista, o chef cita o arroz carreteiro, herança dos tropeiros, o xis gaúcho das lanchonetes e a carne de onça, patrimônio de Curitiba. Em cada receita, a comida de rua é um espelho da identidade nacional, onde se encontram história, afeto e símbolos que representam o nosso povo.

De que é feito cada prato típico?

Região Norte: Tacacá: Uma sopa à base de tucupi, jambu e camarão seco Pirarucu à casaca: Peixe pirarucu, temperos e farinha de mandioca



Região Nordeste: Acarajé: Elaborado com o feijão-fradinho frito em azeite de dendê Carne de sol: Carne bovina salgada e seca sob ventilação, um ingrediente bem comum em diversos pratos



Região Centro-Oeste: Caldo de piranha: Caldo forte e nutritivo feito com piranha, um dos peixes típicos da região Pamonha: Feita com milho verde, pode ser doce ou salgada



Região Sudeste: Pastel: Salgado frito em óleo de imersão, com variados recheios como carne, queijo, palmito e outros Cachorro-quente: Com salsicha, purê de batata, vinagrete, batata palha e outros acompanhamentos.

