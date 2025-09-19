Comer bem e barato: a culinária incrível de 3 destinos econômicos

Planejar uma viagem internacional muitas vezes envolve uma calculadora na mão e um controle rígido de despesas. Mas para muitos, a verdadeira alma de um destino está nos seus sabores, e a boa notícia é que não é preciso esvaziar a conta bancária para viver uma experiência gastronômica inesquecível. A busca por roteiros econômicos está em alta, e a culinária pode ser o grande trunfo de uma viagem acessível.

Explorar a comida de rua, os mercados locais e os pequenos restaurantes familiares é o segredo para descobrir pratos autênticos que transformam qualquer passeio. Alguns países oferecem uma imersão cultural através do paladar por valores surpreendentemente baixos. Selecionamos três destinos onde comer bem e barato não é apenas possível, mas uma parte fundamental da jornada.

Vietnã: frescor e tradição a cada esquina

O Vietnã é um verdadeiro paraíso para quem ama comer. A culinária do país é marcada pelo frescor dos ingredientes, pelo uso abundante de ervas e por um equilíbrio delicado de sabores. O melhor de tudo é que a maior parte dessa riqueza está disponível nas ruas, em barracas e pequenos restaurantes onde uma refeição completa raramente custa mais do que alguns poucos reais.

Em cidades como Hanói ou Ho Chi Minh, a vida acontece nas calçadas. É ali que se encontram os melhores pratos, preparados na hora e servidos em pequenas banquetas de plástico. A experiência é imersiva e revela a alma da cultura vietnamita. Deixar de provar a comida de rua no Vietnã é como visitar Paris e não ver a Torre Eiffel.

Entre os pratos indispensáveis está o Pho, uma sopa de macarrão de arroz com carne e um caldo rico em especiarias, que conforta e alimenta. Outro ícone é o Banh Mi, uma sanduíche que reflete a influência francesa no país. Baguetes crocantes são recheadas com carne de porco, patê, vegetais em conserva e ervas frescas, criando uma combinação única.

Para algo mais leve, o Goi Cuon, ou rolinho primavera fresco, é a pedida certa. Enrolado em papel de arroz, ele leva camarão, carne de porco, folhas de hortelã e coentro. É a tradução perfeita do frescor que define a gastronomia local. Cada prato é uma prova de que simplicidade e sabor podem andar de mãos dadas.

No país, é possível encontrar diversos ingredientes e pratos que dão identidade à gastronomia local(Foto:Pexels)

México: uma explosão de sabores autênticos

A culinária mexicana é tão rica e complexa que foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Longe dos clichês da comida tex-mex, a gastronomia autêntica do México é diversa, regional e profundamente enraizada em tradições pré-hispânicas. Viajar pelo país é embarcar em um roteiro de sabores que mudam a cada estado.

O coração dessa cozinha está nos ingredientes locais, como milho, feijão, abacate e uma variedade impressionante de pimentas. A melhor forma de explorar essa riqueza é nos mercados municipais e nas "taquerias" de rua. É nesses lugares que se encontram os verdadeiros tesouros culinários, a preços que convidam a experimentar de tudo um pouco.

Na Cidade do México, os tacos al pastor são uma parada obrigatória. A carne de porco é marinada em uma mistura de pimentas e especiarias, assada em um espeto vertical e servida em tortilhas de milho com abacaxi, coentro e cebola. O resultado é uma combinação perfeita de doce, salgado e picante.

Em Oaxaca, o mole é o protagonista. Este molho complexo pode levar mais de 30 ingredientes, incluindo chocolate, pimentas e nozes, e é servido com frango ou peru. Já os tamales, massas de milho recheadas e cozidas no vapor em folhas de bananeira ou milho, são um alimento essencial em todo o país. Provar a comida mexicana em seu lugar de origem é redescobrir sabores que o mundo inteiro aprendeu a amar.

Desde os famosos tacos, às comidas picantes e doces, o México carrega uma explosão de sabores(Foto: Pexels)

Tailândia: o equilíbrio perfeito no prato

A Tailândia é famosa por suas praias paradisíacas e templos dourados, mas sua culinária é uma atração à parte. A comida tailandesa é uma arte de equilibrar os quatro sabores fundamentais: doce, salgado, azedo e picante. Essa harmonia está presente em quase todos os pratos, criando uma experiência gustativa vibrante e inesquecível.

Assim como no Vietnã, a comida de rua é o coração da cena gastronômica, especialmente em Bangkok. Mercados noturnos e barracas de rua oferecem uma variedade impressionante de pratos, preparados na hora com ingredientes frescos e vendidos por valores muito convidativos. É possível fazer um verdadeiro banquete gastando pouco.

Com ingredientes e preparos locais, a Tailândia também é um destino que oferece uma ótima experiência culinária(Foto: Pexels)

O prato tailandês mais conhecido no mundo é o Pad Thai. Trata-se de macarrão de arroz frito com camarão ou frango, tofu, broto de feijão e um molho agridoce de tamarindo, finalizado com amendoim moído. É um prato de entrada perfeito para quem quer se iniciar nos sabores do país.

Para os mais aventureiros, a sopa Tom Yum Goong é uma experiência intensa. Esta sopa picante e azeda de camarão é aromatizada com capim-limão, galanga e folhas de limão kaffir. Outra estrela é o Gaeng Keow Wan, o curry verde, que combina o leite de coco cremoso com o calor da pimenta verde, criando um prato complexo e delicioso, geralmente servido com arroz de jasmim.