5 destinos baratos em Minas Gerais para aproveitar a folga no orçamento

Uma boa notícia para o bolso finalmente apareceu. Com a primeira deflação em mais de dois anos, puxada pela queda nos preços da energia e dos alimentos, pode sobrar um dinheiro extra no fim do mês. A folga no orçamento, mesmo que pequena, abre uma janela de oportunidade para quem não viaja há tempos por causa dos custos elevados.

Nesse cenário, Minas Gerais surge como um destino ideal. O estado combina hospitalidade, gastronomia rica e muita história, com cidades que oferecem experiências inesquecíveis sem exigir um grande investimento. Se a ideia é aproveitar o momento para colocar o pé na estrada, confira cinco destinos mineiros que são charmosos e cabem no seu bolso.

Diamantina

Cravada no Vale do Jequitinhonha, Diamantina é um tesouro histórico que parece ter parado no tempo. A cidade, Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, oferece uma imersão na história do Brasil colonial com um custo de vida mais acessível que outras cidades históricas mais famosas.

Leia: Com mais de 310 anos de história, Diamantina se renova

O grande atrativo é caminhar por suas ruas de pedra, admirando os casarões coloniais e as igrejas barrocas. A maior parte do charme de Diamantina pode ser absorvida a pé, sem gastar nada. Visitar o Mercado Velho, a Casa de Juscelino e a Casa da Glória são passeios obrigatórios e com preços simbólicos ou gratuitos.

Para economizar na alimentação, a dica é procurar os restaurantes de comida caseira, que servem o tradicional prato feito mineiro com fartura e preço justo. A hospedagem também oferece opções variadas, desde pousadas simples e acolhedoras até quartos para alugar, o que barateia a estadia.

São João del Rei

Enquanto a vizinha Tiradentes atrai turistas com suas pousadas e restaurantes sofisticados, São João del Rei se destaca como uma alternativa mais econômica e igualmente rica em história. A cidade é uma excelente base para explorar a região, permitindo que você aproveite o melhor dos dois mundos sem estourar o orçamento.

O centro histórico de São João del Rei é um museu a céu aberto. Você pode passar horas explorando as igrejas suntuosas, como a de São Francisco de Assis, com sua fachada imponente esculpida por Aleijadinho. A cidade também preserva pontes de pedra e casarões que contam a história do ciclo do ouro.

A hospedagem e a alimentação são consideravelmente mais baratas que em Tiradentes. É possível encontrar pousadas confortáveis e bem localizadas por valores que não pesam no bolso. Além disso, a cidade tem uma vida cultural ativa, muitas vezes com eventos gratuitos em suas praças e teatros.

Leia: Cansou de ser esquecida: joia barroca em Minas quer brilhar em 2025

Serra do Cipó

Para quem prefere o contato com a natureza, a Serra do Cipó é o destino perfeito. Localizada a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte, a região é famosa por suas cachoeiras, trilhas e paisagens de tirar o fôlego. É um refúgio ideal para relaxar e se reconectar com o meio ambiente.

A principal vantagem econômica da Serra do Cipó é que suas maiores atrações são naturais. As trilhas do Parque Nacional da Serra do Cipó e o acesso a muitas cachoeiras, como a Cachoeira Grande e a Véu da Noiva, têm taxas de entrada baixas. A beleza da fauna e da flora locais é um espetáculo gratuito.

A infraestrutura do distrito de Santana do Riacho, principal base para os turistas, é simples e voltada para o ecoturismo. Há diversas opções de pousadas e campings com preços para todos os bolsos. Os restaurantes locais oferecem comida mineira saborosa, perfeita para repor as energias após um dia de caminhada.

São Thomé das Letras

Conhecida por sua atmosfera mística e paisagens rochosas, São Thomé das Letras atrai um público que busca experiências diferentes e um estilo de vida mais simples. A cidade, construída sobre uma montanha de quartzo, é famosa por suas grutas, cachoeiras e um pôr do sol inesquecível visto da Pirâmide.

O custo de uma viagem para São Thomé é um de seus maiores atrativos. As opções de hospedagem são rústicas e econômicas, com muitas pousadas familiares e campings. A alimentação segue a mesma linha, com restaurantes que servem pratos generosos a preços convidativos.

Explorar a cidade e seus arredores não requer grandes gastos. As principais atrações, como a Gruta de São Thomé, a Gruta do Carimbado e as cachoeiras do Vale das Borboletas, são acessíveis e garantem dias de aventura. O clima esotérico e a energia do lugar são experiências únicas que não custam nada.

Ouro Preto

Embora seja o destino mais famoso da lista, Ouro Preto pode, sim, ser visitada com um orçamento controlado. O segredo é planejar e fazer escolhas inteligentes. A cidade respira história e arte, e a maior parte de sua magia está em percorrer suas ladeiras e observar a arquitetura colonial.

Para economizar, evite se hospedar no coração da Praça Tiradentes. Pousadas localizadas a poucos quarteirões de distância costumam ter diárias mais em conta. Na hora de comer, fuja dos restaurantes turísticos e procure os locais frequentados por estudantes universitários, que geralmente oferecem comida boa e barata.

Leia: Cinco dicas para fazer um bate e volta em Ouro Preto

Em vez de pagar para entrar em todas as igrejas e museus, selecione um ou dois que mais lhe interessam. Passeios como a visita à Feira de Artesanato de Pedra-Sabão, a caminhada até o mirante da Igreja de Santa Efigênia e a exploração das ruas históricas são gratuitos e proporcionam uma imersão completa na atmosfera da cidade.

Resumo (checklist para o viajante econômico)