Assine
overlay
Início Degusta
SOFISTICANDO O POPULAR

Receita de miojo que todo mundo vai amar

Macarrão instântaneo, que já vem pré-cozido, resolve o problema de todo mundo, mas é bem básico; aqui, você vai saber como deixar seu prato muito mais saboroso

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
15/09/2025 12:26

compartilhe

Siga no
x
Receita de miojo que todo mundo vai amar
Receita de miojo que todo mundo vai amar crédito: Tupi

O miojo é rápido e prático, mas pode se tornar uma refeição completa com ingredientes extras. Adicionar proteínas, legumes e temperos transforma o prato simples em saboroso e nutritivo, ideal para lanches rápidos ou refeições improvisadas.

Com pequenas adaptações, o miojo deixa de ser apenas instantâneo e passa a ser gourmet.

Quais ingredientes usar para um miojo mais gostoso?

Para 1 porção, você vai precisar de:

  • 1 pacote de miojo (50 g)
  • 100 g de frango desfiado ou 1 ovo cozido/frito
  • 50 g de cenoura ralada
  • 50 g de brócolis picado
  • 1/2 tomate picado
  • 1 colher de sopa de óleo ou azeite
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de molho de soja (opcional)
  • Queijo ralado a gosto
  • Cebolinha ou salsinha picada a gosto

Esses ingredientes equilibram sabor e valor nutricional, deixando o prato mais completo e colorido.

Como preparar a receita incrível de miojo?

Cozinhe o macarrão em água fervente por 3 a 5 minutos. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de óleo, refogue 1 dente de alho e 50 g de brócolis por 2 minutos. Adicione 100 g de frango desfiado, 50 g de cenoura e 1/2 tomate picado, refogando por mais 3 minutos.

Misture o macarrão, adicione 1 colher de sopa de molho de soja e finalize com queijo ralado e cebolinha a gosto. Sirva quente.

Quais variações de miojo você pode fazer?

Algumas ideias de variações:

  • Oriental: adicione 1/2 colher de chá de gengibre ralado e 1 ovo pochê.
  • Cremoso: misture 2 colheres de sopa de requeijão ou creme de leite.
  • Picante: acrescente 1/2 colher de chá de pimenta ou molho de pimenta.

Essas variações permitem adaptar o prato ao gosto pessoal sem perder a praticidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia Mais

Como deixar o miojo ainda mais saboroso?

  • Use macarrão de boa qualidade e evite excesso do tempero do pacote.
  • Cozinhe legumes rapidamente para manter cor e crocância.
  • Experimente misturar diferentes queijos ou adicionar ervas frescas para realçar o sabor.

Seguindo essas quantidades e dicas, o miojo se torna uma refeição prática, saborosa e nutritiva, perfeita para qualquer momento.

Tópicos relacionados:

culinaria gastronomia macarrao receitas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay