Comida de bunker: o que estocar para uma emergência prolongada

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A série espanhola da Netflix, “O Refúgio Atômico”, não só conquistou o público brasileiro, mas também acendeu uma curiosidade prática: o que faríamos em uma emergência prolongada? A trama, que se passa em um bunker de luxo enquanto o mundo enfrenta o caos, nos faz pensar sobre um dos pilares da sobrevivência: a comida.

Ter um estoque de alimentos em casa vai além de roteiros de ficção. É uma medida de segurança para situações reais, como desastres naturais, crises de abastecimento ou longos períodos de isolamento. Montar uma despensa de emergência não exige um grande investimento inicial, mas sim planejamento. A escolha correta dos itens garante nutrição e segurança para você e sua família por semanas ou até meses.

O segredo está em focar em alimentos não perecíveis, densos em calorias e que não necessitem de refrigeração. A seguir, veja uma lista completa do que estocar para garantir tranquilidade em um cenário extremo.

A base da despensa: carboidratos para energia

Carboidratos são a principal fonte de energia do corpo. Em uma situação de crise, ter acesso a calorias de digestão lenta é fundamental para manter a força e a clareza mental. Priorize grãos e massas que podem ser armazenados por anos.

Arroz branco: É o rei do armazenamento de longo prazo. Se guardado em recipientes herméticos, longe da luz e da umidade, o arroz branco pode durar até 30 anos. É uma fonte barata e versátil de calorias, servindo como base para inúmeras refeições.

Macarrão: As massas secas são outra excelente opção. Com validade de vários anos, são fáceis de cozinhar e oferecem uma sensação de normalidade e conforto. Tenha diferentes formatos para variar o cardápio.

Grãos e leguminosas secas: Feijão, lentilha, grão-de-bico e ervilha seca são potências nutricionais. Ricos em proteínas, fibras e carboidratos, eles têm uma vida útil extremamente longa. A desvantagem é a necessidade de água e tempo para o cozimento.

Aveia em flocos: Versátil e nutritiva, a aveia pode ser usada para preparar mingaus quentes ou até mesmo consumida fria, apenas hidratada em água. É uma ótima fonte de fibras, que ajuda na digestão, um ponto importante quando a dieta é restrita.

Proteínas que resistem ao tempo

A proteína é vital para a reparação muscular e a manutenção da saúde geral. Alimentos enlatados e em pó são as melhores alternativas para garantir o consumo desse nutriente sem depender de produtos frescos.

Carnes e peixes enlatados: Atum, sardinha, salmão e frango enlatados são práticos, pois já vêm cozidos e prontos para o consumo. Eles oferecem proteína de alta qualidade e gorduras saudáveis, como o ômega 3 no caso dos peixes. Verifique sempre a data de validade, que costuma ser de dois a cinco anos.

Leite em pó: Essencial para famílias com crianças, o leite em pó é uma fonte de cálcio e vitaminas. Ele pode ser reconstituído com água para beber ou utilizado no preparo de outras receitas, como mingaus e sopas. O armazenamento correto garante sua durabilidade por anos.

Proteína em pó (Whey ou vegetal): Para quem busca uma fonte concentrada de proteína, os suplementos em pó são uma opção leve e de longa duração. São fáceis de armazenar e podem ser misturados apenas com água, garantindo um aporte proteico rápido.

De enlatados a grãos, montar um estoque em bunker é estratégia de sobrevivência que prioriza nutrição e conservaçãoFoto: Pexels

Gorduras, vitaminas e minerais essenciais

Uma dieta de emergência não pode esquecer das gorduras saudáveis e dos micronutrientes. Eles são cruciais para o funcionamento do cérebro, a absorção de vitaminas e o fortalecimento do sistema imunológico.

Óleos e gorduras: Tenha um estoque de óleos de cozinha com longa vida útil, como o óleo de coco e o azeite de oliva. O óleo de coco, em estado sólido, é particularmente estável. As gorduras são a fonte de calorias mais densa, essencial em uma dieta de sobrevivência.

Nozes, castanhas e sementes: Amêndoas, nozes, castanhas e sementes de girassol ou abóbora são repletas de calorias, gorduras boas e nutrientes. São fáceis de armazenar em potes herméticos e não precisam de preparo.

Manteiga de amendoim: Um alimento quase perfeito para emergências. É rica em calorias, proteínas e gorduras, além de ser saborosa e não precisar de refrigeração após aberta. Procure versões naturais, sem adição de açúcares.

Frutas secas: Uvas-passas, damascos e tâmaras fornecem açúcares naturais para uma rápida explosão de energia, além de fibras e vitaminas. São um ótimo complemento para a aveia ou para consumir como um lanche rápido.

Hidratação e itens para o bem-estar

Além da comida, alguns itens são indispensáveis para manter a saúde e o moral elevados durante um período difícil. A água, claro, é a prioridade máxima.

Água potável: A regra geral é armazenar pelo menos quatro litros de água por pessoa, por dia. Essa quantidade contempla água para beber e para a higiene básica. Invista em galões de água mineral ou em sistemas de purificação, como filtros e cloro.

Café solúvel, chás e achocolatados: O valor psicológico de uma bebida quente e familiar é imenso. Café e chás podem ajudar a manter a rotina e trazer uma sensação de conforto. Eles ocupam pouco espaço e duram muito tempo.

Sal, açúcar e mel: O sal é um eletrólito essencial para o corpo e um conservante natural. Açúcar e mel são fontes de energia rápida e tornam os alimentos mais palatáveis. O mel, se puro e bem armazenado, praticamente não estraga.

Temperos e caldos em cubo: Um estoque de temperos secos, como orégano, pimenta em pó, alho em pó e caldos concentrados, pode transformar uma refeição monótona em algo saboroso, o que é fundamental para o bem-estar mental.

Multivitamínicos: Uma dieta restrita pode levar a deficiências nutricionais. Ter um suprimento de suplementos multivitamínicos ajuda a garantir que o corpo receba todas as vitaminas e minerais necessários para se manter saudável.