Confira a agenda gastronômica do fim de semana (4 e 5/10)

Nunca foi tão fácil ser feliz em Belo Horizonte quando o assunto são eventos gastronômicos. Com tantas comidas deliciosas sendo servidas em toda parte da cidade, o difícil é escolher um só roteiro. Como você já deve saber, o Degusta indica os melhores programas de cada fim de semana. Veja abaixo o que tem de mais especial – e saboroso – para os próximos dias.

Pizzas e outras delícias

Referência em fermentação natural, a padaria Albertina Pães vai se transformar um pouco neste sábado (4/9). O “Faixa Bono’z” é a responsável por isso. O evento une pizzas al taglio (assadas em grandes formas retangulares e servidas em fatias quadradas), tarteletes (tortinhas individuais e doces, de origem francesa), música, café e, para quem quiser curtir ainda mais, vinhos.

A casa abre às 9h30, mas o evento começa às 11h (depois desse horário, os pães e folhados que ainda estiverem disponíveis serão comercializados, mas o menu da cafeteria, com pães na chapa, por exemplo, se encerra). As pizzas e tortinhas são servidas até mais tarde, às 18h.

Os sabores das pizzas neste sábado são: pepperoni com mel picante e creme de ricota da casa; milho e bacon com geleia de cebola; marguerita com pimentão, parmesão e pesto de rúcula; e ceasar (com frango defumado, tomate cereja, alho poró, parmesão, folhas e molho ceasar). Todas são vendidas a R$ 35.

Em relação às tarteletes, serão comercializadas as seguintes versões: tiramisu (com ganache de caramelo de café e creme de cream cheese e baunilha); “limonada peruana” (com creme de coco, curd de limão [espécie de geleia] e merengue); e pistache com mirtilo. Assim como as pizzas, as tarteletes custam R$ 35.

Os vinhos são vendidos em garrafa ou taça (R$ 25, branco ou tinto). A casa também vai servir cerveja e cidra, além de bebidas sem álcool.

Serviço



Rua Fernandes Tourinho, 1.010, Lourdes (Albertina pães)

Sábado (4/10), das 11h às 18h (horário do Faixa Bono’z)

Culinária alemã

A cozinha alemã será a protagonista da Oktoberfest Beagá, que acontece no sábado, no Parque das Mangabeiras. Joelho de porco, schnitzel (bife à milanesa alemão), doces alemães, linguiças e cachorro- quente alemão são alguns dos itens de origem germânica que vão se misturar a outros clássicos brasileiros, como o torresmo, a picanha e os espetinhos.

Os amantes de cerveja também vão ser bem servidos. O evento vai contar com mais de 20 cervejarias e 40 rótulos da bebida, tão tradicional na Alemanha e no Brasil.

Danças e brincadeiras típicas do país europeu também vão acontecer na festa. Para quem não sabe, a Oktoberfest é uma festa muito tradicional na Alemanha, originada em 1810, como forma de celebração do casamento do rei Ludwig I com a Princesa Therese de Saxe-Hildburghausen.

Se você gosta da cultura e culinária da Alemanha, ou mesmo se tem curiosidade de saber mais a respeito do assunto, fique ligado nos nossos conteúdos semanais, porque outubro está recheado de celebrações alemãs.

Serviço

Avenida José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras (Parque das Mangabeiras)

Sábado (4/10), a partir de 12h

Ingressos no link (gratuitos até 15h30)



Música, vinho e gastronomia

Neste sábado, também acontece a 5ª edição da festa Vinho, Blues e Rock, na Praça da Assembleia. E para deixar claro que as mais diversas culinárias e temperos podem ser harmonizados com vinhos, o evento vai contar com muitas opções em seu cardápio.

Massa ao molho alfredo, pizzas, empanadas, carnes, crepes, paella, e itens como pastéis e acarajé vão poder ser degustados por quem for ao evento gratuito.

Serviço

Praça da Assembleia

Sábado (4/10), das 12h às 21h

Ingressos gratuitos pelo link



