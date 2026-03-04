Saint Patrick's Day em BH: Onde beber o chope verde e achar trevos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O dia 17 de março se veste de verde para celebrar o Saint Patrick's Day, e Belo Horizonte não fica de fora da festa irlandesa. A data, que homenageia o padroeiro da Irlanda, tornou-se um fenômeno global, sinônimo de alegria, música e, claro, muito chope verde. As comemorações costumam começar já no fim de semana anterior à data oficial. Se você quer entrar no clima, preparamos um roteiro com os melhores lugares para brindar na capital mineira.

A tradição manda usar verde e ostentar o trevo de três folhas, o “shamrock”, que segundo a lenda era usado por São Patrício para explicar a Santíssima Trindade. Hoje, a cor e o símbolo dominam as comemorações, que em BH ganham um toque especial com a cultura de bares e cervejarias artesanais.

Roteiro do St. Patrick's Day em BH

Porks – Chope Verde e Rock’n’Roll

Conhecido pelo ambiente descontraído e trilha sonora de rock clássico, o Porks prepara uma programação especial que se estende do sábado, 14 de março, até a data oficial, terça-feira, 17 de março. Todas as unidades da rede em BH servirão o tradicional chope pilsen verde a preços especiais, ideal para acompanhar os famosos petiscos de porco da casa.

Onde: Unidades Praça Tiradentes (Av. Brasil, 1348 – Bairro Funcionários) e Casarão (Av. Alvares Cabral, 534, Lourdes),.

Quando: De sábado (14) a terça-feira (17) de março.

Quermesse – Trevo Premiado

Com um clima de boteco tradicional, o bar Quermesse entra na festa com uma proposta divertida: o “trevo premiado”. Durante o período de celebração, quem pedir o chope verde da casa pode encontrar um trevo da sorte no copo e ganhar prêmios. A casa também terá decoração temática e música ao vivo.

Onde: Praça Tiradentes, 41

Quando: De sábado (14) a terça-feira (17) de março, a partir das 18h.

Monka Cervejaria – Verde Artesanal

Para os amantes de cerveja artesanal, a Monka Cervejaria é parada obrigatória. A fábrica-bar vai produzir um lote especial de uma de suas cervejas em versão verde para o St. Patrick's Day. É a oportunidade de experimentar uma bebida temática sem abrir mão da qualidade e do sabor de uma cerveja artesanal local.

Onde: R. Nossa Sra. de Lourdes, 111 - Olhos D'Água, BH

Quando: Programação especial no sábado (14) e na terça-feira (17) de março.

Jângal - promoções e show ao vivo

O St. Patrick’s Day será comemorado em 18 de março, com música ao vivo, ativações interativas e promoções . A noite contará com apresentação do Putz Grila Trio. A casa também preparou uma ação especial com a Roleta da Sorte, válida para as primeiras 50 pessoas que chegarem à casa. Cada participante poderá girar a roleta e concorrer a prêmios imediatos como chope, Xeque Mate ou balde de cerveja.

Onde: R. Outono, 523 - Cruzeiro

Quando: 18 de março (quarta-feira)

Ingressos: OFF no Sympla até 19h30 | R$20 após esse horário

A Forja Taverna - música irlandesa

O Saint Patrick's na A Forja Taverna será nos dias 17 a 19 de março. A casa vai estar decorada e haverá também Drink Games, Chope Verde, música típica e ainda cardápio especiais. Haverá também outras atrações, como a arremesso de machado e todas as interações que o bar oferece todos os dias aos seus clientes.

Onde: Cláudio Manoel 500, Savassi

Quando: 17 a 19 de março

Krug Bier - long neck de cerveja verde

A Krug St. Patrick’s vai ficar disponível especialmente para a data. O rótulo é uma variação da clássica Áustria Lager. Com 4,8% de teor alcoólico e baixo amargor, a bebida é refrescante, com corpo leve e notas maltadas.

Onde encontrar: Loja da Fábrica (Av. Montreal, 280 - Jardim Canada, Nova Lima)

Quando: enquanto durarem os estoques.