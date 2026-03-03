Mulheres no comando: conheça 5 empreendedoras que inovaram no mercado

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, vai além da reflexão sobre direitos e igualdade. A data também joga luz sobre o poder da liderança feminina nos negócios, onde mulheres estão redefinindo indústrias inteiras com ideias inovadoras e modelos de gestão que inspiram milhões de pessoas.

De gigantes do varejo a startups de tecnologia, empreendedoras provam que a diversidade no comando é um motor para o crescimento. Elas identificaram problemas, criaram soluções e construíram impérios a partir de suas visões. Conheça cinco histórias de mulheres que transformaram o mercado.

Luiza Helena Trajano

À frente do Magazine Luiza, ela transformou uma rede de lojas familiar em uma das maiores varejistas do Brasil. Sua grande inovação foi apostar na digitalização muito antes de se tornar uma tendência, integrando lojas físicas e online de forma pioneira. Com foco no cliente e na valorização dos colaboradores, Luiza consolidou um ecossistema que hoje inclui marketplace, fintech e serviços.

Whitney Wolfe Herd

Cansada da dinâmica dos aplicativos de relacionamento, Whitney fundou o Bumble com uma regra simples: as mulheres dão o primeiro passo. Essa mudança deu o controle da interação às usuárias, criando um ambiente mais seguro e respeitoso. A ideia inovadora fez dela a mulher mais jovem a abrir o capital de uma empresa nos Estados Unidos, aos 31 anos, tornando-se temporariamente uma das mais jovens bilionárias feitas por si mesmas e mostrando que um modelo de negócio focado no público feminino tem enorme potencial.

Melanie Perkins

O design gráfico parecia um universo complexo e restrito a profissionais. Melanie Perkins decidiu mudar isso ao criar o Canva, uma plataforma online que simplifica a criação de peças visuais. Com uma interface intuitiva e milhares de modelos prontos, a ferramenta democratizou o design, permitindo que estudantes, pequenos empresários e qualquer pessoa sem experiência criem materiais com aparência profissional de forma rápida e gratuita.

Zica Assis

Como muitas mulheres crespas e cacheadas, Zica não encontrava produtos adequados para seu cabelo. Em vez de se conformar, ela estudou por dez anos até desenvolver uma fórmula própria em casa. O sucesso foi imediato e deu origem ao Beleza Natural, uma rede de institutos especializados que revolucionou o mercado de beleza ao valorizar a diversidade capilar e criar um nicho de mercado bilionário, antes ignorado pelas grandes marcas.

Camila Coutinho

Reconhecida como uma das primeiras influenciadoras digitais do Brasil, com o blog "Garotas Estúpidas", Camila soube ir além. Ela usou sua credibilidade e profundo conhecimento do público para lançar a GE Beauty, uma marca de produtos para cabelo. A inovação está no modelo de negócio, que combina produtos personalizáveis com uma forte comunidade online, transformando seguidoras em consumidoras fiéis e cocriadoras da marca.

