Giuliana Flores prevê 17 mil entregas para o Dia da Mulher 2026

A Giuliana Flores projeta mais de 17 mil entregas durante a semana do Dia Internacional da Mulher, entre os dias 2 e 8 de março, um crescimento de 15% no número de pedidos em relação a 2025. A expectativa da empresa reflete tanto o fortalecimento de campanhas sazonais quanto o papel simbólico da data no calendário de consumo brasileiro. No portfólio da companhia, girassóis, rosas encantadas e orquídeas devem liderar as vendas, acompanhados por itens como cachepôs, que se destacam como outras formas de homenagear.

A data tem origem nas lutas históricas por direitos e igualdade de gênero. Mais do que um momento de vendas, é um espaço de reconhecimento social e de reflexão sobre avanços e desafios nas trajetórias femininas. Dentro desse contexto, o ato de presentear também ganha um novo significado. Mais do que um gesto comercial, a lembrança funciona como forma de reconhecimento, afeto e valorização. Flores, em especial, permanecem relevantes porque carregam simbolismos ligados a respeito, admiração e cuidado.

O desempenho esperado para a data também se insere em um contexto mais amplo de expansão do e-commerce no país. De acordo com projeções da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom), o setor deve faturar mais de R$ 259 bilhões em 2026, impulsionado por datas comemorativas como o Dia da Mulher.

Para a empresa, a combinação de produtos afetivos, variedade de opções e o significado associado à data formam a base de uma estratégia de crescimento que vai além do faturamento, traduzindo respeito e valorização em cada entrega. “No Dia da Mulher, percebemos que as pessoas optam mais por lembranças do que por grandes presentes. Independente da escolha, é uma data que carrega homenagem, reconhecimento e a força da mulher em sua pluralidade”, afirma Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores.