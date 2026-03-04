Orquestra Filarmônica de Minas Gerais dá destaque às mulheres

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



Depois da estreia da temporada 2026, no último sábado (28/2), com casa lotada, a Filarmônica retorna à Sala Minas Gerais, agora sob a batuta de Fabio Mechetti. O maestro titular rege os primeiros concertos das séries Presto e Veloce (em 5/3 e 6/3) e Allegro e Vivace (em 12/3 e 13/3), sempre às 20h30.



O Dia Internacional da Mulher (8/3) pautou o repertório dos concertos desta semana. A primeira parte terá obra de duas autoras. Aos 87 anos, Joan Tower é uma das compositoras norte-americanas mais importantes da atualidade – é também inédita no repertório da orquestra mineira. Sua “companheira” de concerto será a francesa Louise Farrenc (1804-1875).

“‘Fanfarra para uma mulher incomum’, da Joan Tower, é uma peça curta, celebratória, que dá o tom positivo para um início de temporada. O nome vem da ‘Fanfarra para o homem comum’, de Copland, e do ponto de vista de tratamento é bem parecida, mas só com metais e percussão”, explica Mechetti.

Já de Louise Farrenc, que o maestro nunca regeu, a escolhida foi a “Sinfonia nº 3 em Sol menor”. “Até bem pouco tempo, as mulheres, na música clássica, eram mais pianistas. Houve algumas que escreveram um pouco, como a Clara Schumann, mas a Louise fez várias sinfonias, e também música de câmara, com um estilo do final do classicismo e início do romantismo.”

Escola russa

Na segunda parte da noite, o “Concerto para piano nº 2” de Tchaikovsky terá como solista Natasha Paremski. “É uma pianista de grande virtuosismo, da típica escola russa. O Concerto nº 2 é menos conhecido do que o nº 1, que é famoso. Não sei se é mais difícil, mas é mais longo e exige uma participação mais ativa do solista. Ela (Natasha) é bem vigorosa, que é o que a peça demanda”, acrescenta Mechetti.

Ainda que a Filarmônica esteja iniciando agora suas apresentações para o público, a orquestra está trabalhando desde fevereiro – só parou no carnaval. No mês passado, gravou seis obras da compositora carioca Marisa Rezende para novo CD do projeto “A música do Brasil”, que a Filarmônica realiza desde 2020, em parceria do Itamaraty com o selo Naxos.

“É a primeira vez que gravamos uma compositora. Talvez ela seja, das autoras brasileiras contemporâneas, a mais importante”, comenta Mechetti. A própria Marisa, hoje com 81 anos, esteve na Sala Minas Gerais acompanhando o registro. “Isso é realmente raro, pois, de uma maneira geral, gravamos compositores que não estão mais aqui. Também foi bom tê-la no processo, porque sempre há dúvidas.”

Algumas das peças de Marisa escolhidas pela Filarmônica nunca haviam sido gravadas. Uma delas é “Avessia” (2005), que estará no programa da próxima semana. Os concertos ainda terão duas obras de Tchaikovsky, “Francesa da Rimini” e “Capricho italiano”. Além disso, Marcus Julius Lander, clarinetista principal da orquestra, vai interpretar o “Concerto para clarinete”, de John Corigliano.

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS

Concertos nestas quinta (5/3) e sexta (6/3), e na próxima semana, dias 12/3 e 13/3, às 20h30, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Ingressos: de R$ 50 (mezanino) a R$ 207 (camarote). Valores referentes à inteira. À venda na bilheteria e no site da Filarmônica.