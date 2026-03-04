Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA CLÁSSICA

Orquestra Filarmônica de Minas Gerais dá destaque às mulheres

Compositoras dominam os programas do início das séries Presto e Veloce e Allegro e Vivace, que ocorre nesta semana, na Sala Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
04/03/2026 02:00 - atualizado em 04/03/2026 06:54

compartilhe

SIGA
x
A pianista Natasha Paremski, de vestido florido, em paisagem ensolarada, ao ar livre
A pianista Natasha Paremski será a solista no "Concerto para piano nº 2" de Tchaikovsky crédito: clarence chan/divulgação

 
Depois da estreia da temporada 2026, no último sábado (28/2), com casa lotada, a Filarmônica retorna à Sala Minas Gerais, agora sob a batuta de Fabio Mechetti. O maestro titular rege os primeiros concertos das séries Presto e Veloce (em 5/3 e 6/3) e Allegro e Vivace (em 12/3 e 13/3), sempre às 20h30.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais


O Dia Internacional da Mulher (8/3) pautou o repertório dos concertos desta semana. A primeira parte terá obra de duas autoras. Aos 87 anos, Joan Tower é uma das compositoras norte-americanas mais importantes da atualidade – é também inédita no repertório da orquestra mineira. Sua “companheira” de concerto será a francesa Louise Farrenc (1804-1875).

“‘Fanfarra para uma mulher incomum’, da Joan Tower, é uma peça curta, celebratória, que dá o tom positivo para um início de temporada. O nome vem da ‘Fanfarra para o homem comum’, de Copland, e do ponto de vista de tratamento é bem parecida, mas só com metais e percussão”, explica Mechetti. 

Já de Louise Farrenc, que o maestro nunca regeu, a escolhida foi a “Sinfonia nº 3 em Sol menor”. “Até bem pouco tempo, as mulheres, na música clássica, eram mais pianistas. Houve algumas que escreveram um pouco, como a Clara Schumann, mas a Louise fez várias sinfonias, e também música de câmara, com um estilo do final do classicismo e início do romantismo.”

Escola russa

Na segunda parte da noite, o “Concerto para piano nº 2” de Tchaikovsky terá como solista Natasha Paremski. “É uma pianista de grande virtuosismo, da típica escola russa. O Concerto nº 2 é menos conhecido do que o nº 1, que é famoso. Não sei se é mais difícil, mas é mais longo e exige uma participação mais ativa do solista. Ela (Natasha) é bem vigorosa, que é o que a peça demanda”, acrescenta Mechetti. 

Ainda que a Filarmônica esteja iniciando agora suas apresentações para o público, a orquestra está trabalhando desde fevereiro – só parou no carnaval. No mês passado, gravou seis obras da compositora carioca Marisa Rezende para novo CD do projeto “A música do Brasil”, que a Filarmônica realiza desde 2020, em parceria do Itamaraty com o selo Naxos.

“É a primeira vez que gravamos uma compositora. Talvez ela seja, das autoras brasileiras contemporâneas, a mais importante”, comenta Mechetti. A própria Marisa, hoje com 81 anos, esteve na Sala Minas Gerais acompanhando o registro. “Isso é realmente raro, pois, de uma maneira geral, gravamos compositores que não estão mais aqui. Também foi bom tê-la no processo, porque sempre há dúvidas.”

Algumas das peças de Marisa escolhidas pela Filarmônica nunca haviam sido gravadas. Uma delas é “Avessia” (2005), que estará no programa da próxima semana. Os concertos ainda terão duas obras de Tchaikovsky, “Francesa da Rimini” e “Capricho italiano”. Além disso, Marcus Julius Lander, clarinetista principal da orquestra, vai interpretar o “Concerto para clarinete”, de John Corigliano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS
Concertos nestas quinta (5/3) e sexta (6/3), e na próxima semana, dias 12/3 e 13/3, às 20h30, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Ingressos: de R$ 50 (mezanino) a R$ 207 (camarote). Valores referentes à inteira. À venda na bilheteria e no site da Filarmônica.

Tópicos relacionados:

bh cultura filarmonica-de-minas-gerais musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay