Oscar 2026: Brasil cruza os dedos a partir desta quinta-feira (5/3)

Vai dar Brasil no Oscar. É o que projeta a Variety na lista de previsões divulgada na última segunda-feira (2/3). A revista americana coloca “O agente secreto” como favorito ao prêmio de Melhor Filme Internacional, palpite estratégico a poucos dias do fim da votação, que se encerra nesta quinta-feira (5/3), às 22h (horário brasileiro).

Faltando 10 dias para a 98ª edição do prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que contempla 24 categorias, o término da votação desloca o foco para os termômetros da temporada.

A publicação americana prevê que o longa de Kleber Mendonça Filho vai superar o norueguês “Valor sentimental”, indicado a nove categorias, o francês “Foi apenas um acidente”, o espanhol “Sirât” e o tunisiano “A voz de Hind Rajab”.

Segundo a Variety, seria a única estatueta brasileira. As categorias de Melhor Direção de Elenco, Melhor Ator, na qual Wagner Moura concorre, e Melhor Fotografia, disputada pelo paulistano Adolpho Veloso, ficariam com “Pecadores”, o recordista de indicações ao Oscar, com 16 nomeações. A lista final da Variety será divulgada em 12 de março.

Torcida inglesa

Peter Bradshaw, principal crítico de cinema do jornal britânico The Guardian, defendeu a vitória de “O agente secreto” na categoria principal, Melhor Filme. Caso isso ocorra, será um feito inédito do Brasil.

Bradshaw afirmou ter sonhado com a cena de abertura do longa, em que Armando (Wagner Moura) encontra cadáver em um posto de gasolina e confronta policiais corruptos. O inglês escreveu: “É incrivelmente sofisticado, excêntrico e prolixo, um filme sobre amor e paternidade, tirania e resistência, e sobre reconciliação com o passado. É inspiração pura”.

Entre rankings especializados e o histórico recente das premiações, algumas disputas parecem encaminhadas, como as vitórias de Paul Thomas Anderson como Melhor Diretor, Jessie Buckley como Melhor Atriz e “Golden”, da animação “Guerreiras do k-pop”, como Melhor Canção Original. Ainda assim, o cenário só se consolida quando a votação termina.

Pastel e abraços

As campanhas seguem intensas nos Estados Unidos. Indicado pela fotografia de “Sonhos de trem”, Adolpho Veloso afirmou à BBC: “A única coisa que não faço, e político faz, é comer pastel e abraçar criança, porque o resto estou fazendo.”

A rotina inclui almoços, jantares, sessões dos filmes para membros votantes e maratonas de entrevistas.

Wagner Moura tem agenda semelhante. O ator baiano revelou que levará Lázaro Ramos como acompanhante à cerimônia de 15 de março, em Los Angeles. Os dois são amigos há 30 anos.

Encerrada a votação, entra em vigor o protocolo máximo de sigilo. Os votos são contabilizados por empresa de auditoria externa e ninguém da Academia tem acesso ao resultado antes do anúncio.

Os nomes dos vencedores permanecem lacrados em envelopes que chegam à cerimônia em maletas, entregues aos apresentadores poucos segundos antes da revelação. Até lá, tudo é especulação e torcida.

