Michael B. Jordan leva o Actor Awards e se fortalece na disputa do Oscar

A menos de duas semanas do Oscar, a temporada de premiações segue embaralhando previsões. No domingo (1º/3), o Actor Awards, prêmio do sindicato dos atores de Hollywood, agitou o cenário que parecia consolidado.

Na categoria de Melhor Ator, em que Timothée Chalamet (“Marty supreme”) surgia como favorito após vencer o Critics Choice e o Globo de Ouro, a vitória ficou com Michael B. Jordan. Ele interpreta os gêmeos Fumaça e Fuligem em “Pecadores”.

Viola Davis comemorou a vitória de Michael B. Jordan no Actor Awards: 'Você está brilhando' Valerie Macon/AFP

O anúncio foi motivo de festa. Viola Davis, que apresentou a categoria, reagiu com entusiasmo. Gritou “Você está brilhando, Herald Loomis”, antes de anunciar o nome de Jordan. A frase encerra a peça “Joe turner’s come and gone”, de August Wilson.

Visivelmente atônito, o ator foi abraçado por Delroy Lindo e pela mãe, Donna Jordan, antes de subir ao palco. No discurso, destacou o papel dela no início da carreira.

“Obrigado por me levar de carro para Nova York quando não tínhamos dinheiro suficiente e eu ia para meus testes. Lembro-me de quando peguei meu cartão do sindicato. Era como um membro de nível básico, via aqueles caras no palco com os prêmios e ternos bonitos. Era o que eu sempre quis. E aquele garoto do Norte de Nova Jersey está de pé aqui agora”, discursou.

Em 15 de março, Jordan vai disputar o Oscar de Melhor Ator com o brasileiro Wagner Moura, protagonista de “O agente secreto”, e Timothée Chalamet, entre outros. A votação termina nesta quinta-feira (5/3).

Moura não estava entre os candidatos ao Actor Awards, que valoriza nomes da indústria americana, com votantes que são membros do sindicato dos atores de Hollywood. O prêmio é termômetro importante do Oscar.

O prêmio de Melhor Atriz ficou com Jessie Buckley (“Hamnet: A vida antes de Hamlet”), consolidando sua liderança na corrida pela estatueta da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no próximo dia 15.

Entre os atores coadjuvantes, os vencedores foram Amy Madigan (“A hora do mal”), que já havia ganhado o Globo de Ouro, e Sean Penn (“Uma batalha após a outra”), que levou o britânico Bafta.

“Pecadores” também venceu a categoria Melhor Elenco, resultado que o posiciona bem para a nova categoria do Oscar, Melhor Direção de Elenco, na qual “O agente secreto” concorre.

Homenagem para Catherine O'Hara

Na área de TV, repetiram-se nomes contemplados nesta temporada de premiações. Noah Wyle (“The Pitt”), Seth Rogen (“O estúdio”) e Owen Cooper (“Adolescência”) venceram, respectivamente, Melhor Ator em Série de Drama, Comédia e Limitada. Todos levaram o Emmy e o Globo de Ouro.

Catherine O’Hara, que morreu em janeiro de embolia pulmonar, aos 71 anos, foi premiada postumamente como Melhor Atriz em Série de Comédia por seu trabalho em “O estúdio”. Seth Rogen, criador e diretor da série, recebeu o troféu.

“Se vocês têm pessoas em suas vidas que não conhecem o trabalho dela, mostrem a elas a O'Hara dançando Harry Belafonte em ‘Os fantasmas se divertem’ e machucando o joelho em ‘O melhor do show’, fazendo aquela coisa incrível ao sair mancando. E digam, enquanto elas estiverem rindo, que aquela é Catherine O'Hara, e tivemos sorte de viver em um mundo onde ela compartilhou seus talentos”, disse o cineasta, emocionando a plateia.



Kristen Bell, atualmente no elenco de “Ninguém quer”, apresentou as 15 categorias, seis de cinema e nove de televisão. Nenhum filme em língua não inglesa, incluindo “O agente secreto”, foi indicado a este prêmio.

VENCEDORES DO ACTOR AWARDS



CINEMA

Melhor Elenco

• “Pecadores”

Melhor Ator

•Michael B. Jordan (“Pecadores”)

Melhor Atriz

• Jessie Buckley (“Hamnet: A vida antes de Hamlet”)

Melhor Ator Coadjuvante

•Sean Penn (“Uma batalha após a outra”)

Melhor Atriz Coadjuvante

•Amy Madigan (“A hora do mal”)

Melhor Elenco de Dublês

• “Missão: Impossível – O acerto final”

TV

Melhor Elenco em Série de Drama

• “The Pitt”

Melhor Elenco em Série de Comédia

•“O estúdio”

Melhor Ator em Série de Drama

•Noah Wyle (“The Pitt”)

Melhor Atriz em Série de Drama

•Keri Russell (“A diplomata”)

Melhor Ator em Série de Comédia

•Seth Rogen (“O estúdio”)

Melhor Atriz em Série de Comédia

•Catherine O’Hara (“O estúdio”)

