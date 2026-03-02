5 filmes essenciais para entender a ascensão do fascismo
Obras que vão de 'A Onda' a 'Jojo Rabbit' ajudam a visualizar na prática como o autoritarismo e o fascismo podem seduzir e manipular uma sociedade
compartilheSIGA
Entender como o fascismo surge e se fortalece pode ser um desafio, mas o cinema e a televisão oferecem ferramentas poderosas para visualizar esse processo na prática. Em um momento de debates acalorados sobre o uso do termo para descrever movimentos políticos atuais, algumas obras se destacam por traduzir conceitos complexos em narrativas acessíveis e impactantes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Essas produções mostram como a propaganda, o culto ao líder e a criação de um inimigo comum são capazes de seduzir e manipular uma sociedade. A ficção, nesse caso, funciona como um espelho que reflete perigos reais, ajudando a identificar sinais de autoritarismo antes que eles se consolidem. Selecionamos cinco obras essenciais para compreender esse fenômeno.
Leia Mais
-
-
7 vezes que fãs levaram o amor por filmes longe demais no mundo
-
“A Onda” (2008)
Baseado em um experimento real ocorrido em 1967, o filme alemão mostra um professor que, para provar aos seus alunos que uma ditadura poderia acontecer novamente, cria um movimento com regras rígidas e símbolos próprios. Em poucos dias, a dinâmica sai do controle e o que era uma simulação se transforma em um grupo com comportamento fascista, mostrando a fragilidade da democracia quando o senso de pertencimento e a disciplina se sobrepõem à liberdade individual.
“Jojo Rabbit” (2019)
Com uma abordagem satírica, esta obra retrata a Alemanha nazista pelos olhos de um menino de dez anos cujo amigo imaginário é Adolf Hitler. O filme expõe de forma brilhante o absurdo da doutrinação e do ódio, ao mesmo tempo em que humaniza as vítimas. A narrativa é uma poderosa lição sobre como a empatia e o contato humano são capazes de desmontar o discurso de ódio mais arraigado.
“O Grande Ditador” (1940)
Nesta comédia clássica, Charlie Chaplin faz uma crítica direta a Hitler e ao nazismo. Interpretando um barbeiro judeu e o ditador Adenoid Hynkel, Chaplin satiriza a megalomania, a retórica militarista e a perseguição racial. O discurso final do filme é um apelo atemporal à união, à liberdade e à humanidade, contrastando diretamente com a ideologia fascista que denuncia.
“A Queda! As Últimas Horas de Hitler” (2004)
O filme oferece um olhar claustrofóbico e perturbador sobre os últimos dias do Terceiro Reich, dentro do bunker onde Hitler e seus generais se refugiaram. A obra expõe a negação da realidade, o fanatismo cego e a desumanização que sustentaram o regime até o fim. É um retrato cru da psicologia por trás de uma liderança totalitária em colapso.
“V de Vingança” (2005)
Baseado na aclamada graphic novel de Alan Moore e David Lloyd, o filme é ambientado em uma Inglaterra futurista sob um governo totalitário e explora como o medo pode ser usado para suprimir liberdades. A trama acompanha um misterioso combatente da liberdade que usa táticas terroristas para inspirar uma revolução. A história serve como um alerta sobre vigilância estatal, controle da mídia e a importância da resistência civil contra a opressão.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.