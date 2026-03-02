5 filmes essenciais para entender a ascensão do fascismo

Entender como o fascismo surge e se fortalece pode ser um desafio, mas o cinema e a televisão oferecem ferramentas poderosas para visualizar esse processo na prática. Em um momento de debates acalorados sobre o uso do termo para descrever movimentos políticos atuais, algumas obras se destacam por traduzir conceitos complexos em narrativas acessíveis e impactantes.

Essas produções mostram como a propaganda, o culto ao líder e a criação de um inimigo comum são capazes de seduzir e manipular uma sociedade. A ficção, nesse caso, funciona como um espelho que reflete perigos reais, ajudando a identificar sinais de autoritarismo antes que eles se consolidem. Selecionamos cinco obras essenciais para compreender esse fenômeno.

“A Onda” (2008)

Baseado em um experimento real ocorrido em 1967, o filme alemão mostra um professor que, para provar aos seus alunos que uma ditadura poderia acontecer novamente, cria um movimento com regras rígidas e símbolos próprios. Em poucos dias, a dinâmica sai do controle e o que era uma simulação se transforma em um grupo com comportamento fascista, mostrando a fragilidade da democracia quando o senso de pertencimento e a disciplina se sobrepõem à liberdade individual.

A imagem do filme "A Onda" mostra o professor que simula um regime autoritário em sala, destacando a fragilidade da democracia.Constantin Film / Highlight Film/Divulgação

“Jojo Rabbit” (2019)

Com uma abordagem satírica, esta obra retrata a Alemanha nazista pelos olhos de um menino de dez anos cujo amigo imaginário é Adolf Hitler. O filme expõe de forma brilhante o absurdo da doutrinação e do ódio, ao mesmo tempo em que humaniza as vítimas. A narrativa é uma poderosa lição sobre como a empatia e o contato humano são capazes de desmontar o discurso de ódio mais arraigado.

Na sátira "Jojo Rabbit", um menino lida com seu amigo imaginário, Adolf Hitler, para abordar o nazismo e a desconstrução do ódio.Divulgação

“O Grande Ditador” (1940)

Nesta comédia clássica, Charlie Chaplin faz uma crítica direta a Hitler e ao nazismo. Interpretando um barbeiro judeu e o ditador Adenoid Hynkel, Chaplin satiriza a megalomania, a retórica militarista e a perseguição racial. O discurso final do filme é um apelo atemporal à união, à liberdade e à humanidade, contrastando diretamente com a ideologia fascista que denuncia.

Charlie Chaplin satiriza a megalomania e a retórica militarista em 'O Grande Ditador', obra essencial para entender o fascismo.Divulgação

“A Queda! As Últimas Horas de Hitler” (2004)

O filme oferece um olhar claustrofóbico e perturbador sobre os últimos dias do Terceiro Reich, dentro do bunker onde Hitler e seus generais se refugiaram. A obra expõe a negação da realidade, o fanatismo cego e a desumanização que sustentaram o regime até o fim. É um retrato cru da psicologia por trás de uma liderança totalitária em colapso.

"A Queda!" retrata a negação da realidade e o colapso psicológico da liderança totalitária de Hitler nos últimos dias do Terceiro Reich.Divulgação

“V de Vingança” (2005)

Baseado na aclamada graphic novel de Alan Moore e David Lloyd, o filme é ambientado em uma Inglaterra futurista sob um governo totalitário e explora como o medo pode ser usado para suprimir liberdades. A trama acompanha um misterioso combatente da liberdade que usa táticas terroristas para inspirar uma revolução. A história serve como um alerta sobre vigilância estatal, controle da mídia e a importância da resistência civil contra a opressão.

O filme "V de Vingança" é uma obra-chave na discussão do totalitarismo e da resistência civil, abordados na matéria.Divulgação

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.