CINEMA

'O Agente Secreto' deve levar o Oscar de melhor filme, diz crítico do The Guardian

Peter Bradshaw elogia a cena de abertura, em que Wagner Moura se depara com um cadáver e debate com policiais corruptos

02/03/2026 11:25 - atualizado em 02/03/2026 11:37

Recife terá exibições públicas de O agente secreto em parques da cidade
"O Agente Secreto" concorre a quatro prêmios no Oscar - filme, ator, direção de elenco e filme internacional crédito: Foto: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornal britânico The Guardian publicou nesta segunda-feira (02/3) um texto que defende a vitória do brasileiro "O Agente Secreto" na principal categoria do Oscar deste ano, a de melhor filme. O texto é de Peter Bradshaw, principal crítico de cinema do veículo. 

O autor diz que nenhum dos seis favoritos à estatueta ficou tanto na sua cabeça quanto o longa de Kleber Mendonça Filho. "É incrivelmente sofisticado, excêntrico e prolixo, um filme sobre amor e paternidade, tirania e resistência, e sobre reconciliação com o passado. É inspiração pura." 

Bradshaw elogia a cena de abertura, em que Armando, o protagonista de Wagner Moura -numa performance que demonstra inteligência e força, afirma o crítico-, se depara com um cadáver e debate com policiais corruptos. Bradshaw diz que a sequência vez ou outra aparece nos seus sonhos. 

"O Agente Secreto" concorre a quatro prêmios no Oscar - filme, ator, direção de elenco e filme internacional. Se o desejo de Bradshaw se concretizar, seria a primeira vitória de uma produção nacional na principal categoria.

