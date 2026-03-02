'O Agente Secreto' deve levar o Oscar de melhor filme, diz crítico do The Guardian
Peter Bradshaw elogia a cena de abertura, em que Wagner Moura se depara com um cadáver e debate com policiais corruptos
compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornal britânico The Guardian publicou nesta segunda-feira (02/3) um texto que defende a vitória do brasileiro "O Agente Secreto" na principal categoria do Oscar deste ano, a de melhor filme. O texto é de Peter Bradshaw, principal crítico de cinema do veículo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Com 4 indicações ao Oscar, "O agente secreto" lava a alma do Brasil real
- Saiba quais são as chances de ‘O agente secreto’ vencer o Oscar
O autor diz que nenhum dos seis favoritos à estatueta ficou tanto na sua cabeça quanto o longa de Kleber Mendonça Filho. "É incrivelmente sofisticado, excêntrico e prolixo, um filme sobre amor e paternidade, tirania e resistência, e sobre reconciliação com o passado. É inspiração pura."
Bradshaw elogia a cena de abertura, em que Armando, o protagonista de Wagner Moura -numa performance que demonstra inteligência e força, afirma o crítico-, se depara com um cadáver e debate com policiais corruptos. Bradshaw diz que a sequência vez ou outra aparece nos seus sonhos.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"O Agente Secreto" concorre a quatro prêmios no Oscar - filme, ator, direção de elenco e filme internacional. Se o desejo de Bradshaw se concretizar, seria a primeira vitória de uma produção nacional na principal categoria.