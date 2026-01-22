'O Agente Secreto' é indicado ao Oscar de Melhor Filme

Estas são as produções indicadas ao Oscar de melhor filme na 98ª edição da premiação, que será realizada em 15 de março em Hollywood:

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Uma Batalha Após a Outra"

"O Agente Secreto"

"Valor Sentimental"

"Pecadores"

"Sonhos de Trem"

