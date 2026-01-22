'O Agente Secreto' é indicado ao Oscar de Melhor Filme
Estas são as produções indicadas ao Oscar de melhor filme na 98ª edição da premiação, que será realizada em 15 de março em Hollywood:
"Bugonia"
"F1"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra"
"O Agente Secreto"
"Valor Sentimental"
"Pecadores"
"Sonhos de Trem"
