Além de Emma Stone: 5 atrizes que devem dominar Hollywood nos próximos anos

Emma Stone já soma dois Oscars de melhor atriz: o primeiro por “La La Land: Cantando Estações” e o segundo por “Pobres criaturas”. Sua trajetória, marcada por escolhas ousadas e papéis complexos, serve como um exemplo de talento e versatilidade, e consolida o nome de Stone cada vez mais.

Ao lado dela, uma nova safra de atrizes está redefinindo a indústria cinematográfica com performances impactantes e projetos de grande visibilidade, elas dominam as bilheterias, e se preparam para moldar o futuro do entretenimento. Conheça cinco nomes que, assim como Stone, prometem brilhar ainda mais nos próximos anos.

As estrelas do presente e do futuro

Zendaya: de estrela da Disney a ícone da moda, seus papéis em sucessos como a saga “Duna” e a série “Euphoria” demonstram um alcance dramático que atrai tanto o público jovem quanto os críticos. A atriz ganhou dois Emmys de melhor atriz em série dramática por seu papel em “Euphoria”.

Florence Pugh: conhecida pela intensidade e pela entrega total a seus personagens, a atriz britânica já acumula uma lista de trabalhos aclamados, incluindo “Adoráveis mulheres”, “Midsommar” e “Oppenheimer”. As conquistas de Florence Pugh incluem uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por “Adoráveis mulheres”.

Sadie Sink: a atriz ficou conhecida por seu papel de Max, na série da Nteflix “Stranger Things”. Sink participou do filme vencedor do Oscar “A baleia”, estrelado por Brendan Fraser vai debutar na Marvel Studios em 2026. A artista também é reconhecida no ramo teatral, e foi indicada ao Tony Awards 2025 na categoria de melhor atriz em peça por sua atuação em "John Proctor is the Villain" na Broadway.

Anya Taylor-Joy: Anya Taylor-Joy capturou a atenção do mundo em “O gambito da rainha”. Desde então, construiu uma carreira com papéis diversificados em filmes como “O Menu” e “A Bruxa”. A artista conquistou três Globos de Ouro por seu papel.

Jenna Ortega: “Wandinha” transformou Jenna Ortega em um nome global, rendendo-lhe indicações de Melhor Atriz em Série de Comédia no Emmy e no Globo de Ouro. Com forte presença em filmes de terror, como a franquia “Pânico”, ela conquistou uma base de fãs leal e se tornou uma voz para o público mais jovem.