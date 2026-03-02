Assine
overlay
Início Cultura
GRANDES PLANOS

HBO Max e Paramount+ vão virar um só streaming, diz novo CEO

União vai deixar a plataforma única com mais de 200 milhões de assinantes, com maior capacidade de competição, acredita o empresário

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
02/03/2026 15:42

compartilhe

SIGA
x
David Ellison, o CEO da Paramount, revelou que HBO Max e Paramount+ vão virar um só streaming
David Ellison, o CEO da Paramount, revelou que HBO Max e Paramount+ vão virar um só streaming crédito: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - David Ellison, CEO da Paramount, anunciou seus planos para o HBO Max em chamada com investidores nesta segunda-feira (2/3). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

HBO Max e Paramount+ vão virar um só streaming. "Nós planejamos juntar os dois serviços, o que hoje nos deixaria com mais de 200 milhões de assinantes. Achamos que isso nos posiciona para competir com os líderes desse espaço", afirmou, segundo o The Hollywood Reporter

Ele afirma que a HBO vai continuar "operando com independência". Ellison disse: "Nosso ponto de vista é que a HBO deve continuar sendo a HBO. Eles construíram uma marca fenomenal. Eles são um líder nesse espaço, e só queremos que eles continuem fazendo mais disso". 

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo os analistas do Hollywood Reporter, as declarações são uma ameaça à Netflix. "Acreditamos que a oferta conjunta, levando em conta a quantidade de conteúdo e o que podemos fazer do ponto de vista tecnológico, vai nos permitir competir com os maiores players do mercado direto ao consumidor", disse o CEO. Hoje, os maiores concorrentes do serviço serão a Netflix e o Prime Video.

Tópicos relacionados:

cinema cultura filmes streaming televisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay