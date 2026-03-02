Assine
Paramount ‘vence’ Netflix e adquire a Warner: fusão pode impactar cenário global dos streamings e entretenimento

Redação Flipar
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Larry-Ellison-e1772454412670.jpg?20260302113123" width="1114" height="626">

    O conglomerado será controlado por Larry Ellison, cofundador da gigante de tecnologia Oracle, e seu filho, David, que comandava a produtora Skydance Media.

     Foto: Flickr – Oracle PR
    A proposta vencedora inclui toda a operação da Warner e prevê conclusão no terceiro trimestre, sujeita a aprovações internas e regulatórias dos Estados Unidos e da Europa.

     Foto: Brad Weaver/Unsplash
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Larry_Ellison_CEO_of_Oracle_Corporation.jpg?20260302113124" width="1114" height="626">

    A base financeira desse império vem da Oracle, gigante de bancos de dados avaliada em cerca de US$ 430 bilhões e responsável pela fortuna pessoal de Larry Ellison.

     Foto: Wikimedia Commons/Ilan Costica
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/05/solen-feyissa-3aLMXGvH4GA-unsplash-e1772456632190.jpg?20260302113123" width="1114" height="626">

    Além disso, a Oracle adquiriu 15% da empresa que opera o TikTok nos Estados Unidos, reforçando a presença da família também no universo digital e algorítmico.

     Foto: Solen Feyissa/Unsplash
    A força da fusão vem de vários “braços”. No campo da televisão, a CBS segue forte graças a direitos esportivos relevantes e a programas líderes de audiência.

     Foto: Reprodução/CBS News
    A HBO, por sua vez, permanece como o ativo mais prestigioso da TV premium, sustentada por uma das bibliotecas mais respeitadas da indústria.

     Foto: Divulgação/HBO
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/03/13-Zorro.jpg?20260302113128" width="1114" height="626">

    No streaming, o Paramount+ buscará crescer sob nova liderança, apoiado em séries originais, esportes e franquias consolidadas.

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/05/gr.jpg?20260302113129" width="1114" height="626">

    Atualmente, o serviço conta com quase 80 milhões de assinantes e inclui franquias de sucesso como “Missão: Impossível” e “Transformers”, além de clássicos como “O Poderoso Chefão” e “Grease”.

     Foto: Divulgação/Paramount Pictures
    No jornalismo, o controle conjunto da CNN e da CBS News coloca os Ellison no centro do debate político e social, embora já desperte controvérsias editoriais.

     Foto: pcrm Dorego/Unsplash
    No cinema, a Warner Bros. traz um dos maiores catÃ¡logos da histÃ³ria de Hollywood, incluindo franquias como franquias como â??O Senhor dos AnÃ©isâ?, “Harry Potter”, “Batman” e â??InvocaÃ§Ã£o do Malâ?.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    Enquanto a Netflix oferecia US$ 83 bilhÃµes apenas por ativos de streaming e estÃºdio, a Paramount propÃŽs a compra de todo o grupo, incluindo dÃ­vidas e canais de TV paga.

     Foto: Venti Views/Unsplash
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/05/39-mandalorian.jpg?20260302113130" width="1114" height="626">

    Analistas avaliam que o novo grupo ganhará escala, poder de negociação e maior capacidade de investimento para competir com gigantes como Disney e a própria Netflix. 

     Foto: Divulgação
    Com a fusão, o conglomerado Paramount + Warner passa a ter cerca de 200 milhões de assinantes globais, aproximadamente 100 milhões a menos do que a Netflix e 40 milhões a mais do que a Disney.

     Foto: Divulgação
