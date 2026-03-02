Paramount ‘vence’ Netflix e adquire a Warner: fusão pode impactar cenário global dos streamings e entretenimento
Skydance Media.
O conglomerado será controlado por Larry Ellison, cofundador da gigante de tecnologia Oracle, e seu filho, David, que comandava a produtora Skydance Media.Foto: Flickr – Oracle PR
A proposta vencedora inclui toda a operação da Warner e prevê conclusão no terceiro trimestre, sujeita a aprovações internas e regulatórias dos Estados Unidos e da Europa.Foto: Brad Weaver/Unsplash
Oracle, gigante de bancos de dados avaliada em cerca de US$ 430 bilhões e responsável pela fortuna pessoal de Larry Ellison.
A base financeira desse império vem da Oracle, gigante de bancos de dados avaliada em cerca de US$ 430 bilhões e responsável pela fortuna pessoal de Larry Ellison.Foto: Wikimedia Commons/Ilan Costica
TikTok nos Estados Unidos, reforçando a presença da família também no universo digital e algorítmico.
Além disso, a Oracle adquiriu 15% da empresa que opera o TikTok nos Estados Unidos, reforçando a presença da família também no universo digital e algorítmico.Foto: Solen Feyissa/Unsplash
A força da fusão vem de vários “braços”. No campo da televisão, a CBS segue forte graças a direitos esportivos relevantes e a programas líderes de audiência.Foto: Reprodução/CBS News
A HBO, por sua vez, permanece como o ativo mais prestigioso da TV premium, sustentada por uma das bibliotecas mais respeitadas da indústria.Foto: Divulgação/HBO
Paramount+ buscará crescer sob nova liderança, apoiado em séries originais, esportes e franquias consolidadas.
No streaming, o Paramount+ buscará crescer sob nova liderança, apoiado em séries originais, esportes e franquias consolidadas.Foto: Divulgação
Atualmente, o serviço conta com quase 80 milhões de assinantes e inclui franquias de sucesso como “Missão: Impossível” e “Transformers”, além de clássicos como “O Poderoso Chefão” e “Grease”.
Atualmente, o serviço conta com quase 80 milhões de assinantes e inclui franquias de sucesso como “Missão: Impossível” e “Transformers”, além de clássicos como “O Poderoso Chefão” e “Grease”.Foto: Divulgação/Paramount Pictures
No jornalismo, o controle conjunto da CNN e da CBS News coloca os Ellison no centro do debate político e social, embora já desperte controvérsias editoriais.Foto: pcrm Dorego/Unsplash
Disney e a própria Netflix.
Analistas avaliam que o novo grupo ganhará escala, poder de negociação e maior capacidade de investimento para competir com gigantes como Disney e a própria Netflix.Foto: Divulgação
Com a fusão, o conglomerado Paramount + Warner passa a ter cerca de 200 milhões de assinantes globais, aproximadamente 100 milhões a menos do que a Netflix e 40 milhões a mais do que a Disney.Foto: Divulgação
