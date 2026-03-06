Grupo Lamira, do Tocantins, traz peças a BH para comemorar seus 15 anos

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A companhia Lamira Artes Cênicas, do Tocantins, comemora seus 15 anos trazendo à capital mineira duas peças infantojuvenis: “A jornada de Kokoro”, que estreia nesta sexta (6/3), e “Gibi”, que ficará em cartaz a partir de 20/3, no CCBB-BH. A temporada na cidade termina em 5 de abril.

O grupo mescla diferentes linguagens das artes cênicas, como dança, palhaçaria, teatro e circo. Sem falas e com o emprego de formas animadas, “Kokoro” conta a história do boneco japonês cujo nome significa coração.

O protagonista da trama necessita retirar o coração aflito durante a jornada de cura. “O espetáculo fala muito sobre aquilo que nos move e nos faz buscar o que tem sentido na vida”, conta Carolina Galgane, cofundadora e diretora da companhia.

Já “Gibi” tem dança, palhaçaria e histórias em quadrinhos.Também sem diálogos, traz quatro palhaços mergulhados nas páginas de HQs. Por meio da coreografia, o enredo vai se desenvolvendo.

“É um espetáculo pensado para crianças, mas que não menospreza o adulto. Ele não é infantil, no sentido de entretenimento mais puro e básico, pois acontecem muitas aventuras a partir da leitura de gibis. O diferencial está na dança, não muito utilizada na palhaçaria. Estamos mesclando as duas”, explica Carolina.

A não inclusão de falas reforça o propósito de destacar as linguagens corporais. “Temos um trabalho muito grande com a fisicalidade. A gente sempre busca mecanismos, em termos de estética, para que o corpo do artista seja o principal, apesar de a voz também ser elemento corporal”, explica Golgane.

A temporada terá duas oficinas ministradas pelo diretor artístico João Vicente, com 25 vagas cada. Em 14 de março, “A fisicalidade como interseção entre dança e teatro” vai abordar atividades teatrais, improvisação e jogos. Em 28/3, “Dança e palhaçaria” terá exercícios corporais e experimentações cênicas.

Carolina Galgane vai oferecer sessões de mediação crítica após apresentações de “A jornada de Kokoro” amanhã (7/3) e domingo (8/3). O professor e crítico de dança Henrique Rochelle assumirá a função nos dias 21/3 e 4/4.

“15 ANOS LAMIRA!”

• Com Lamira Artes Cênicas. Peças “A jornada de Kokoro”, desta sexta (6/3) a 15/3; e “Gibi”, de 20/3 a 5/4. Sessões sextas e sábados, às 15h; domingos, às 11h e 15h. Teatro 2 do CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site e na bilheteria da casa. Classificação: livre.

• Oficinas “A fisicalidade como interseção entre dança e teatro”, em 14/3, das 10h às 12h30; e “Dança e palhaçaria”, em 28/3, das 10h às 12h30. Classificação: 16 anos. Inscrições no site do CCBB.

