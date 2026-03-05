Tânia Maria não irá à cerimônia do Oscar
Estrela de 'O agente secreto', a intérprete de Dona Sebastiana anunciou que vai acompanhar o evento no Brasil e convidou a torcida do filme a se juntar a ela
compartilheSIGA
Tânia Maria, Dona Sebastiana em "O agente secreto", não irá a Los Angeles para a cerimônia do Oscar, no dia 15 deste mês. A informação foi anunciada por ela, em vídeo publicado nas redes sociais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
"Muita gente está me perguntando se vou à premiação. Sabe qual é a resposta? Não vou. Sabe por quê? O Brasil precisa de gente para brilhar aqui também, vamos ficar na torcida aqui no Brasil. Eu fico para brilhar com vocês. Então vamos organizar uma torcida. Quem mais vai ficar comigo no Brasil para fazer uma torcida grande? Vamos vencer", afirmou.
O motivo para Tânia não ir a premiação não foi especificado.
Em entrevista ao Estado de Minas, em janeiro passado, Tânia Maria afirmou ter parado de fumar para se preparar para a viagem.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Porém, em fevereiro deste ano, a equipe da atriz anunciou que ela estava em tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e a possibilidade de enfrentar o voo internacional sem se prejudicar ainda estava sendo avaliada.