Assine
overlay
Início Cultura
OSCAR 2026

Tânia Maria não irá à cerimônia do Oscar

Estrela de 'O agente secreto', a intérprete de Dona Sebastiana anunciou que vai acompanhar o evento no Brasil e convidou a torcida do filme a se juntar a ela

Publicidade
Carregando...
Ana Clara Torres*
Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
05/03/2026 19:37

compartilhe

SIGA
x
Tânia Maria: do sertão potiguar ao estrelato em Hollywood com "O Agente Secreto"
Tânia Maria: do sertão potiguar ao estrelato em Hollywood com "O Agente Secreto" crédito: Divulgação / Vitrine Filmes

Tânia Maria, Dona Sebastiana em "O agente secreto", não irá a Los Angeles para a cerimônia do Oscar, no dia 15 deste mês. A informação foi anunciada por ela, em vídeo publicado nas redes sociais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

"Muita gente está me perguntando se vou à premiação. Sabe qual é a resposta? Não vou. Sabe por quê? O Brasil precisa de gente para brilhar aqui também, vamos ficar na torcida aqui no Brasil. Eu fico para brilhar com vocês. Então vamos organizar uma torcida. Quem mais vai ficar comigo no Brasil para fazer uma torcida grande? Vamos vencer", afirmou.

O motivo para Tânia não ir a premiação não foi especificado. 

Em entrevista ao Estado de Minas, em janeiro passado, Tânia Maria afirmou ter parado de fumar para se preparar para a viagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Porém, em fevereiro deste ano, a equipe da atriz anunciou que ela estava em tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e a possibilidade de enfrentar o voo internacional sem se prejudicar ainda estava sendo avaliada. 

Tópicos relacionados:

o-agente-secreto oscar tania-maria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay