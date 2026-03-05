Gregório Duvivier e João Vicente sobre Coco Bambu: "Nem citamos o nome"

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os humoristas Gregório Duvivier e João Vicente de Castro comentaram o processo movido pela rede de restaurantes Coco Bambu contra eles e a produtora Porta dos Fundos. Em episódio do podcast “Não Importa”, Duvivier afirmou que o grupo foi acionado judicialmente mesmo sem ter citado nominalmente a empresa durante uma conversa anterior.

“A gente foi processado por um restaurante que eu não citei o nome e eu não vou citar de novo”, disse o humorista durante o programa. “Mas como é que pode? Você não citou e tomou processo. Vai tomar outro processo sem citar?”, reagiu João Vicente.

“Eu citei um restaurante que teria roubado tudo de outro restaurante, que é o Camarões, restaurante maravilhoso em Natal. É uma grande rede de restaurantes que teria roubado todo o cardápio e tal. Esse restaurante que teria roubado…”, começou Gregório.

“Você fez essa pesquisa? Você tem certeza? Você é um técnico?”, brincou João. Os dois brincaram pedindo doações do público para pagar o processo.

A ação judicial foi apresentada pela rede Coco Bambu na 11ª Vara Cível da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A empresa pede indenização de R$ 25 mil por danos morais e a retirada do conteúdo das plataformas digitais.

Origem da polêmica

O processo tem origem em um episódio do podcast exibido em dezembro de 2025, no qual os humoristas comentavam sobre restaurantes do Rio Grande do Norte. Na conversa, Duvivier elogiou o Camarões Restaurante, tradicional casa de frutos do mar de Natal, e afirmou que haveria uma rede nacional que teria copiado o cardápio e o modelo do estabelecimento.

“Inclusive, tem um restaurante que eu não posso falar o nome, porque senão vou ser processado, que roubou o Camarões. O empresário foi ao Camarões, achou aquilo genial, copiou todos os pratos, roubou vários garçons, um gerente, o prato, trocou o nome e implantou no Brasil inteiro e ficou bilionário com uma rede que não passa de uma cópia do Camarões”, disse Gregório na época.

Na ocasião, João Vicente deu uma alfinetada no empresário. “Um homem como esse que entende tanto e respeita tanto o fato de ele fazer o negócio dele ali e entende que se ele abrisse [em outros lugares] ia perder a qualidade, não ia mais ser o Camarões dele. Ele olha para esse sujeito e pensa: ‘Coitado, a única coisa que ele conseguiu foi copiar o meu negócio'”, disse.

Na ação contra os humoristas, a rede Coco Bambu sustenta que as declarações feitas no podcast atingem a honra e a reputação da marca, mesmo sem a menção direta ao nome da empresa.

Além da indenização por danos morais, a rede pede a remoção do episódio das plataformas digitais. Até o momento, não há decisão judicial sobre o caso.

Disputa já foi tema na Justiça

O Coco Bambu e o Camarões Restaurante já travaram uma batalha na Justiça anteriormente. O Grupo Camarões ingressou com a ação judicial alegando que a rede Coco Bambu copiava a identidade visual e aliciava funcionários da rede.

Também alegou que o Coco Bambu teria copiado desde o layout até o estilo dos cardápios. Segundo o grupo, essas semelhanças podem induzir os consumidores a acreditar que as redes fazem parte do mesmo conglomerado.

Nas instâncias ordinárias, a Justiça deu razão ao Grupo Camarões, reconhecendo a concorrência desleal e condenando o Coco Bambu ao pagamento de indenização. No entanto, em 2024, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou, por unanimidade, um recurso do grupo responsável pelo Camarões contra o Coco Bambu.

Na decisão, os ministros concluíram que não havia provas de concorrência desleal ou de violação do chamado trade dress, conjunto de elementos visuais e de identidade de um estabelecimento comercial. Com a decisão do STJ, o Coco Bambu foi absolvido das acusações.