Porta dos Fundos retoma Especial de Natal com ‘Stand up e anda’

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



Após um hiato de dois anos, o Especial de Natal do Porta dos Fundos retorna com o episódio “Stand up e anda”, criado, roteirizado e estrelado por Fábio Porchat e dirigido por Rodrigo Van Der Put. A atração, que estreia nesta quarta-feira (17/12), às 11h, no canal do YouTube do Porta dos Fundos, e às 23h, no Porta TV, gira em torno de um stand up bíblico apresentado por Jeremias Jafé (Porchat) no ano 30 d.C., que revisita parábolas menos conhecidas do Antigo Testamento.



Trata-se da décima edição do projeto anual da produtora. “Stand up e anda” tem aproximadamente 50 minutos e conta com participações do elenco do Porta dos Fundos, incluindo Gregório Duvivier, Evelyn Castro, João Pimenta e Gabriel Esteves, entre outros. Na história, Jafé percorre, em sua apresentação, passagens pouco exploradas do Antigo Testamento e ironiza narrativas que, vistas pelos olhos de hoje, parecem absurdas.



Porchat explica que “Stand up e anda” foi filmado em 2023, mas, por questões estratégicas, que envolveram a reaquisição dos direitos da atração pela produtora junto à Paramount+, ele ficou na gaveta por dois anos. “Agora, o Especial de Natal é nosso e a gente lança no YouTube, que é uma coisa muito boa, porque atinge muito mais pessoas, com legendas em inglês e espanhol como opção. Achamos esse episódio muito engraçado, muito bem-feito”, diz.



Integrante do primeiro grupo de stand up do Brasil, o Comédia em Pé, ele diz que resolveu explorar o formato neste décimo Especial de Natal propondo um deslocamento temporal. Porchat conta que foi movido a explorar histórias pouco conhecidas do Velho Testamento por entender que a maioria das pessoas nunca o leu inteiro. “Eu diria que 98% nunca leu. Elas sabem uma citação, uma parábola, mas acreditam na Bíblia profundamente, tomam decisões em cima do que a Bíblia diz”, afirma.

Balaão e Jonas





O comediante chama a atenção para as histórias “amalucadas e surreais” do Antigo Testamento, como Balaão conversando com uma jumenta, Jonas vivendo por três dias dentro de uma baleia que o devorou ou Eliseu pedindo a Deus que duas ursas devorassem crianças que zombaram de sua calvície. Porchat afirma que todas as histórias que Jafé apresenta em seu show de stand up, comentando as passagens do texto sagrado, foram retiradas diretamente da Bíblia.



“O Velho Testamento é mais ágil que o Novo, por isso o escolhi, porque lá tem histórias curiosas, estranhas, escritas em períodos de tempo muito diferentes; é um filme de ação, Deus mata gente, mata todos os escravos de Jó e depois devolve em dobro. Levítico é animadíssimo. A provocação é essa: vocês leram a Bíblia? Ela diz que mulher menstruada não pode sair de casa. Ou você acredita em tudo o que está lá ou não acredita, concorda que são parábolas bonitas para se tirar lições interessantes”, diz.



Em sua opinião, as pessoas delegam a função de ler e compreender a Bíblia a um líder e não se preocupam em saber o que está escrito nela. “Deus é amor para todas as religiões. Acredito que tudo o que está na Bíblia é para viver melhor, e não para impedir a pessoa de viver”, diz. Em 2019, a sede do Porta dos Fundos foi alvo de um ataque a bombas poucos dias depois da estreia do Especial de Natal daquele ano, intitulado “A primeira tentação de Cristo”.

Vespeiro





Porchat entende que fazer humor com religião pode ser o equivalente a mexer num vespeiro, mas relativiza a forma como o conteúdo pode ser recebido pelo público. “Se só falássemos disso, poderia ser acintoso, mas fazemos piada com polícia, com futebol, com relacionamentos, com escritório, com pum, então esse é só mais um tema com o qual gostamos de brincar, porque é muito rico. Nunca sabemos qual vídeo pode dar problema, pode gerar uma animosidade. Jogaram uma bomba na gente”, afirma.



Ele assente que os vídeos do Porta dos Fundos são provocativos, mas pondera que são feitos com responsabilidade. “Sou da opinião de que o humor tem que poder falar sobre tudo e todos. Vivemos em 2025 e precisamos ter a mentalidade de que as piadas de 1993 não fazem mais sentido e que temos que arcar com a responsabilidade sobre aquilo que estamos falando. Se eu começar a fazer piadas e um público nazista disser que gosta de mim, tenho que pensar onde eu errei”, comenta.



Fábio Porchat diz estar, naturalmente, muito habituado com shows de stand up, mas não no formato pensado para o Especial de Natal. Isso demandou alguns preparativos, como ler o texto para seus colegas de Porta dos Fundos e para outros comediantes.



“Li para pessoas de quem eu queria ouvir opinião, para saber se aquilo é engraçado mesmo ou não. Foi uma ideia do Greg (Duvivier) colocar quais foram mesmo os versículos, para deixar claro que tudo o que estamos falando está lá na Bíblia. O stand up não tem ensaio, você decora o texto e vai lapidando com as apresentações. Para esse especial de Natal, eu não tinha como fazer isso, daí essas leituras, para decorar o texto e ver as reações, para eu pelo menos estar aquecido na hora de gravar”, diz.



Porchat conta que, além do elenco do Porta dos Fundos, foram abertas inscrições para que fãs pudessem participar das gravações, formando a plateia que assiste à apresentação de Jafé.

“STAND UP E ANDA”

Especial de Natal do Porta dos Fundos. Estreia nesta quarta-feira (17/12), às 11h, no canal do YouTube, e às 23h no Porta TV.