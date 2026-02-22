Humor e ironia criados na internet ganham exposição inédita em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de memes do mundo, e agora também será o primeiro país a receber uma grande exposição dedicada a esse fenômeno. Com estreia marcada para 28 de março de 2026 no Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB BH), a mostra “MEME: no Br@sil da memeficação”, reúne cultura digital, arte contemporânea e crítica social. Com curadoria de Clarissa Diniz e Ismael Monticelli, e colaboração do perfil de Instagram @newmemeseum, a mostra convida o público a explorar a memeficação como um dos modos mais potentes – e irônicos – de narrar o Brasil contemporâneo. A proposta curatorial rompe fronteiras entre o que é visto como “alta” e “baixa” cultura, reunindo nomes consagrados da arte contemporânea brasileira, como Anna Maria Maiolino, Gretta Sarfaty, Nelson Leirner e Cláudio Tozzi, ao lado de criadores de conteúdo como Blogueirinha, Porta dos Fundos, Alessandra Araújo, Melted Vídeos, John Drops e Greengo Dictionary.

PRODUTORES DE CONTEÚDO



Reunindo mais de 800 criações de 200 produtores de conteúdo e artistas, a mostra investiga os memes como forma de linguagem, crítica, afeto coletivo e produção estética. De virais históricos como o “Sanduíche-íche” à profusão das carretas e trenzinhos da alegria, a exposição mergulha na cultura digital brasileira e na potência do humor. A exposição chega à capital mineira depois de temporadas de sucesso em São Paulo e Brasília. Depois de BH, a mostra segue para o Rio de Janeiro, onde fica em cartaz até novembro.

EM SANTA TEREZA



A primeira edição da Mostra Cine Curimba, dedicada às múltiplas relações que as espiritualidades negras construíram com o cinema brasileiro, movimenta a partir de amanhã (24/2) o Cine Santa Tereza. Na programação, 14 filmes, entre curtas e longas-metragens, sob a curadoria do artista, poeta e produtor cultural, César Gilcevi, e do diretor e roteirista Ewerton Belico. Entre os filmes estão “Iaô”, de Geraldo Sarno, que documenta o processo de iniciação ao culto dos Orixás; “Exú Tranca Rua & Seus caminhos”, de Luis Ferreirah, documentário que explora as raízes e mistérios do Batuque no Rio Grande do Sul; “Orí”, obra de Raquel Gerber, que destaca história pessoal de Beatriz Nascimento como pano de fundo para a compreensão dos movimentos negros brasileiros entre 1977 e 1988 e a relação entre Brasil e África; e “Vira a volta que faz o nó” (A pàdé Olóònòn mo júbà Òjìsé), de Ewerton Belico, Luiz Pretti, Ajítna? Marco Scarassatti e Ricardo Aleixo. Os ingressos são gratuitos.



NOVIDADE



O músico mineiro Sanducka abre nesta quarta-feira (25/2) o projeto Quarta musical, no Teatro Feluma. A iniciativa propõe shows musicais a preços populares.



CORRIDA

O Consulado Geral da Itália em Belo Horizonte apoia oficialmente a Corrida Italiana do Cruzeiro, prevista para este domingo, nas imediações do Clube do Cruzeiro, no Bairro Barro Preto. O evento faz parte das comemorações do Dia do Imigrante Italiano no Brasil, comemorado ontem (21/2). A corrida terá quatro modalidades – Corrida 10 km, Corrida 5 km, Caminhada 2 km e Corrida Kids 2 km.

