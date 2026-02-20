David Bowie e Rita Lee inspiram os últimos blocos do carnaval de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sexta-feira (20/2)



Oficialmente, a folia acabou na quarta-feira de cinzas. Mas tem folião no maior gás, garantindo mais bloquinhos nas ruas neste final de semana. O Coisas da Rita presta homenagem a Rita Lee, com a concentração marcada para as 19h de hoje, na esquina de avenidas Bernardo Monteiro e Afonso Pena, no Funcionários. O ritmo será ditado pela bateria FavoRita, composta por pessoas de todas as idades e majoritariamente feminina.

Sábado (21/2)



Para quem ainda tem forças para mais um dia de folia, o Ziriggydum Stardust faz seu desfile na Floresta. A concentração está marcada para as 8h deste sábado na Rua Itajubá, 268. O bloco, que faz homenagem a David Bowie, comemora seu décimo aniversário.

Bloco Ziriggydum Stardust sai neste sábado (21/2) de manhã, na Floresta Osvaldo Costa/divulgação

Domingo (22/2)



Clássicos de Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Toninho Geraes e Martinho da Vila estarão no repertório da Roda de Samba da Babaya, a partir das 13h30, na Casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo). Ingressos a R$ 80, à venda na plataforma Sympla.

Exposição 'Yoshitaka Amano – Além da fantasia', no CCBB BH, vai até segunda-feira (23/2) Túlio Santos/EM/D.A Press

Segunda-feira (23/2)



Último dia da exposição “Yoshitaka Amano – Além da fantasia”, no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Oportunidade para ver de perto pinturas, ilustrações originais e objetos que mostram a trajetória do artista. Amano começou no estúdio Tatsunoko, referência na animação japonesa, mas foi no game Final Fantasy que seu talento ganhou projeção. A cereja do bolo é a sala imersiva baseada na série “Devaloka”. Das 10h às 20h, com entrada franca.

Terça-feira (24/2)



Dia de música instrumental brasileira. A contrabaixista Camila Rocha, vencedora do Prêmio BDMG Instrumental em 2023, convida Marina Marchi (SP) para duas apresentações, às 19h e às 21h30, no Clube de Jazz Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Os ingressos custam R$ 20 para área interna e R$ 10 para área externa. Também subirão ao palco Luadson Constancio (piano), Lucas de Mello (guitarra) e Paulo Fróis (bateria).

Quarta-feira (25/2)



Depois de tanta ferveção, BH volta à vida normal. Entre as exposições em cartaz, vale visitar a mostra com registros raros da TV. “70 anos da pioneira de Minas: A TV Itacolomi em fotos”, em cartaz no Museu da Imagem e do Som (Avenida Álvares Cabral, 560, Lourdes), reúne registros fotográficos de Carlos Fabiano, à época funcionário da emissora. Estão ali os primeiros passos da televisão em Minas Gerais, entre 1956 e 1963. Entrada franca, com visitação de quarta a sábado, das 10h às 18h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quinta-feira (26/2)



Outra boa exposição que vale a visita reúne obras de Ricardo Carvão, em cartaz no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1,537, Centro). Em “Forma, espaço e matéria!”, o público poderá admirar o estudo de 3m de altura reproduzindo a escultura “Monumento à paz”, com 24m de altura e 92t, instalada na Praça do Papa, em Belo Horizonte. A série “Cubismo” reúne oito esculturas em aço oxidado in natura. A instalação “O último suspiro da mata” tem 18 esculturas em material descartado, aço oxidado in natura e argila expandida. A exposição pode ser visitada de terça a sábado, das 9h30 às 21h, e aos domingos, das 17h às 21h.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.