David Bowie e Rita Lee inspiram os últimos blocos do carnaval de BH
O Coisas da Rita concentra nesta sexta (20/2), na esquina de avenidas Bernardo Monteiro e Afonso Pena. Ziriggydum Stardust faz 10 anos, sábado, na Floresta
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Sexta-feira (20/2)
Oficialmente, a folia acabou na quarta-feira de cinzas. Mas tem folião no maior gás, garantindo mais bloquinhos nas ruas neste final de semana. O Coisas da Rita presta homenagem a Rita Lee, com a concentração marcada para as 19h de hoje, na esquina de avenidas Bernardo Monteiro e Afonso Pena, no Funcionários. O ritmo será ditado pela bateria FavoRita, composta por pessoas de todas as idades e majoritariamente feminina.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Sábado (21/2)
Para quem ainda tem forças para mais um dia de folia, o Ziriggydum Stardust faz seu desfile na Floresta. A concentração está marcada para as 8h deste sábado na Rua Itajubá, 268. O bloco, que faz homenagem a David Bowie, comemora seu décimo aniversário.
Domingo (22/2)
Clássicos de Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Toninho Geraes e Martinho da Vila estarão no repertório da Roda de Samba da Babaya, a partir das 13h30, na Casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo). Ingressos a R$ 80, à venda na plataforma Sympla.
Segunda-feira (23/2)
Último dia da exposição “Yoshitaka Amano – Além da fantasia”, no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Oportunidade para ver de perto pinturas, ilustrações originais e objetos que mostram a trajetória do artista. Amano começou no estúdio Tatsunoko, referência na animação japonesa, mas foi no game Final Fantasy que seu talento ganhou projeção. A cereja do bolo é a sala imersiva baseada na série “Devaloka”. Das 10h às 20h, com entrada franca.
Terça-feira (24/2)
Dia de música instrumental brasileira. A contrabaixista Camila Rocha, vencedora do Prêmio BDMG Instrumental em 2023, convida Marina Marchi (SP) para duas apresentações, às 19h e às 21h30, no Clube de Jazz Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Os ingressos custam R$ 20 para área interna e R$ 10 para área externa. Também subirão ao palco Luadson Constancio (piano), Lucas de Mello (guitarra) e Paulo Fróis (bateria).
Quarta-feira (25/2)
Depois de tanta ferveção, BH volta à vida normal. Entre as exposições em cartaz, vale visitar a mostra com registros raros da TV. “70 anos da pioneira de Minas: A TV Itacolomi em fotos”, em cartaz no Museu da Imagem e do Som (Avenida Álvares Cabral, 560, Lourdes), reúne registros fotográficos de Carlos Fabiano, à época funcionário da emissora. Estão ali os primeiros passos da televisão em Minas Gerais, entre 1956 e 1963. Entrada franca, com visitação de quarta a sábado, das 10h às 18h.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quinta-feira (26/2)
Outra boa exposição que vale a visita reúne obras de Ricardo Carvão, em cartaz no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1,537, Centro). Em “Forma, espaço e matéria!”, o público poderá admirar o estudo de 3m de altura reproduzindo a escultura “Monumento à paz”, com 24m de altura e 92t, instalada na Praça do Papa, em Belo Horizonte. A série “Cubismo” reúne oito esculturas em aço oxidado in natura. A instalação “O último suspiro da mata” tem 18 esculturas em material descartado, aço oxidado in natura e argila expandida. A exposição pode ser visitada de terça a sábado, das 9h30 às 21h, e aos domingos, das 17h às 21h.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.