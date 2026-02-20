BH quer fazer, neste fim de semana, a roda de samba mais longa do mundo
Com Leci Brandão, 12 grupos de Belo Horizonte, uma dezena de convidados e mais de 24 horas ininterruptas de música, evento no CentoeQuatro terá entrada franca
compartilheSIGA
O Espaço CentoeQuatro será palco da roda de samba que tem o propósito de ser a mais duradoura de que se tem notícia, com 24 horas ininterruptas. Idealizado pelo músico Matheus Brant, o evento “Pagode que não acaba” vai contar com 12 grupos de Belo Horizonte, revezando-se das 17h de sábado (21/2) até as cinco da tarde de domingo (22/2). Às 18h, show de Leci Brandão coloca o ponto final na maratona.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O embrião da empreitada remonta a 2024, quando, numa roda de pagode, Matheus conversava com um amigo sobre recordes. “Pensei: por que não fazer a roda de pagode mais longa do mundo? Foi assim que surgiu a ideia”, conta. Ele inscreveu o projeto no edital da Virada Cultural de Belo Horizonte daquele ano, sem sucesso. “Conseguimos, agora, aprovar na Lei Estadual de Incentivo à Cultura”, explica Brant.
Leia Mais
Resenha do Edgard, Samba da Meia-Noite, Feijoada Completa, Tradicionalmente, Sassarica, Simplicidade, Samba da Roda de Saia, Samba do Arco, Samba da Madrinha, Bigode, A Firma e Afobei, do qual Matheus Brant é integrante, são os grupos incluídos na programação. Cada um terá duas horas para se apresentar, mas a proposta é que o revezamento seja fluido, de forma que o público tenha a sensação de estar na mesma roda.
“O combinado entre as 12 bandas é que os músicos de uma substituam os de outra gradualmente, até que a formação se complete, de forma que a roda não pare. Só ao final das 24 horas teremos intervalo para a montagem do palco de Leci Brandão, que se apresenta a partir das 18h do domingo”, explica Matheus. Cada grupo vai contar com cantoras e cantores convidados. Adriana Araújo, Gisele Couto, Fernando Bento, Raquel Moreira, Janamô, Ronaldo Coisa Nossa e Dona Eliza são alguns desses nomes.
“Tentamos fazer um leque representativo do samba e do pagode de Belo Horizonte na última década, prestando homenagem a figuras emblemáticas que estão aí há mais tempo, como é o caso do Ronaldo Coisa Nossa e da Dona Eliza”, diz Brant.
As cariocas Juliana Diniz, filha de Mauro Diniz, e Andressa Hayalla também vão marcar presença, informa. As duas participaram de faixa do álbum mais recente do mineiro, “Eu, você, nós três” (2024).
- Escolas de samba de BH: conheça as comunidades que mantêm viva a tradição do carnaval na capital mineira
Todos os 12 grupos são residentes em casas de samba e pagode tradicionais de BH, como Três Pretos Bar, Simplicidade e Bar do Cacá. “Como a ideia é virar a noite e seguir com a roda no domingo, chamamos o Samba da Meia-Noite e o Samba da Madrugada, que se apresentam tradicionalmente nesses horários”, pontua.
Houve a preocupação de a roda não ser exclusivamente masculina, por isso o convite ao Samba da Roda da Saia, que tem só mulheres. “Todos os grupos vão contar com participações de cantoras”, salienta Brant. A escolha do repertório ficou a cargo de cada participante. “Não demos nenhuma orientação nem impusemos nenhuma restrição, para tornar tudo mais orgânico e natural”, diz.
Não houve nem conversa prévia para evitar que a mesma música seja tocada repetidas vezes. “Isso vai acontecer, certamente. Há essa discussão sobre a linha tênue entre o samba e o pagode. O que a gente percebe, pelo que os grupos têm nos passado, é a prevalência dos repertórios de representantes do pagode tradicional, como Fundo de Quintal, Arlindo Cruz e Jorge Aragão, que se confunde mais com o samba”, ressalta.
Além da roda e do show de Leci Brandão, o evento oferece oficinas no domingo (22/2), a partir de 11h, na Rua da Bahia, ao lado do CentroeQuatro.
“Era um desejo nosso, desde o início, fazer a roda na rua também, mas não conseguimos liberação por parte da prefeitura. Mas nesse quarteirão, que estará fechado, teremos barracas de alimentação, banheiros e oficinas, uma delas sobre como montar roda de samba e pagode”, informa Matheus Brant.
Sem Guinness
Brant informa que procurou o “Guinness Book” para registrar a proeza em Belo Horizonte. Foi informado pelos responsáveis de que não há registro, no famoso “livro de recordes”, de duração de roda de samba e pagode. Portanto, não havia recorde a ser quebrado, mas a categoria seria criada para que o evento pudesse ser certificado.
“Criaram mesmo a categoria e chegaram a me enviar as regras. Uma delas diz que a repetição de músicas só pode acontecer com intervalo de quatro horas. Para ser certificado, tem-se de pagar um valor absurdo, US$ 26 mil. Então, não estamos concorrendo a um lugar no Guinness”, explica o músico e produtor.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
PAGODE QUE NÃO ACABA
Com 12 grupos de samba de Belo Horizonte e convidados. Das 17h de sábado (21/2) até as 17h de domingo (22/2). Show de encerramento com Leci Brandão, às 18h. Espaço CentoeQuatro (Praça Rui Barbosa, 104, Centro). Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.