O Ghibli Fest: Parte 2 ocupa oito salas na capital mineira
Mostra de filmes do do estúdio japonês reúne 14 títulos que fazem uma retrospectiva de sua trajetória; evento vai até quarta-feira (25/2)
Em 2024, o estúdio japonês Ghibli voltou aos holofotes com o lançamento de “O menino e a garça”, anunciado como o último filme do mestre Hayao Miyazaki, de 85 anos. A produção venceu o Oscar de Melhor Animação em Longa-Metragem.
Em 2025, mais comemorações: o Ghibli completou 40 anos. Não houve lançamentos, mas, devido a uma coincidência oportuna, o aniversário do estúdio japonês foi comemorado no Brasil. Isso porque a distribuidora e produtora Sato Company – pioneira na distribuição e referência em animes – também completou quatro décadas em 2025. E, para celebrar, idealizou o Ghibli Fest, com a exibição de 14 clássicos do estúdio japonês em cinemas do país.
O sucesso da iniciativa fez a produtora e distribuidora brasileira chegar a 2026 com o Ghibli Fest: Parte 2. Até a próxima quarta-feira (25/2) – a data poderá ser estendida, dependendo dos exibidores –, os títulos exibidos no ano passado estarão em cartaz no UNA Cine Belas Artes e nos cinemas do Centro Cultural Unimed-BH Minas e dos shoppings BH, Cidade, Diamond, Partage e Paragem.
“O desempenho de bilheteria no ano passado ultrapassou nossas estimativas”, diz Nelson Sato, presidente da distribuidora brasileira e responsável pela curadoria da mostra. “Por mais confiantes que estivéssemos, existia a preocupação de que o streaming poderia interferir no resultado. No entanto, a experiência do cinema é única e, quem aprecia um bom filme, prefere assistir na telona, imerso nessa magia”, acrescenta.
Evolução estética
A programação da mostra reflete a evolução estética e temática do Ghibli, a partir de “Nausicaä do Vale do Vento” (1984), de Hayao Miyazaki. Embora o anime anteceda a criação do estúdio, foi seu sucesso que viabilizou o nascimento do Ghibli.
A linha do tempo segue com “O castelo no céu” (1986), “Meu amigo Totoro” (1988) e “O serviço de entregas da Kiki” (1989), momento em que o estúdio já consolidou sua identidade, tendo a infância como espaço de contemplação e o cotidiano como espetáculo.
A partir da década de 1990, sobretudo com “Porco Rosso: O último herói romântico” (1992), “Princesa Mononoke” (1997) e “A viagem de Chihiro” (2001) – este, vencedor do Oscar de de Melhor Animação em Longa-Metragem –, percebe-se uma abordagem mais adulta e política. “Porco Rosso”, por exemplo, é ambientado durante a ascensão do fascismo italiano e “A viagem de Chihiro” traz críticas às engrenagens do mercado de trabalho.
Os sete longas que completam a linha temporal são “O reino dos gatos” (2002), “O castelo animado” (2004), “Contos de Terramar” (2006), “Ponyo: Uma amizade que veio do mar” (2008), “O mundo dos pequeninos” (2010), “O conto da Princesa Kaguya” (2013) e “As memórias de Marnie” (2014). Eles mostram uma expansão do estúdio, incorporando novos temas e diretores.
“O anime tem conquistado cada dia mais fãs no mundo”, afirma Sato. “A Netflix anunciou no ano passado que aproximadamente 50% dos assinantes globais assistem anime. Ainda em 2025, dois grandes fenômenos de bilheteria ocorreram, provando isto: ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo infinito’ e ‘Chainsaw man: O filme - Arco da reze’. Se no passado existia resistência por parte dos exibidores, hoje todos estão atentos e cuidadosos com seu público, tendo programado cada vez mais animes no mercado local e no mundo”, comenta Sato.
ONDE ASSISTIR
UNA CINE BELAS ARTES
Sexta (20/2)
“Porco Rosso: O último herói romântico”, às 15h30
Sábado (21/2)
“A viagem de Chihiro”, às 15h30
Domingo (22/2)
“O serviço de entregas da Kiki”, às 15h30
Segunda-feira (23/2)
“O castelo no céu”, às 15h30
Terça-feira (24/2)
“Contos de Terramar”, às 15h30
Quarta-feira (25/2)
“Princesa Mononoke”, às 15h30
BH
Sexta (20/2)
“As memórias de Marnie”, às 19h40
Sábado (21/2)
“Princesa Mononoke”, às 19h40
Domingo (22/2)
“O reino dos gatos”, às 16h50
Segunda-feira (23/2)
“O castelo no céu”, às 19h40
Terça-feira (24/2)
“Contos de Terramar”, às 19h40
CIDADE
Sexta (20/2)
“Meu amigo Totoro”, às 18h20
“Contos de Terramar”, 16h10
Sábado (21/2)
“O castelo no céu”, às 13h30
“Nausicaä do Vale do Vento”, às 16h
Domingo (22/2)
“O conto da Princesa Kaguya”, às 13h20
“O castelo animado”, às 16h05
Segunda-feira (23/2)
“O mundo dos pequeninos”, às 16h20
“O serviço de entregas da Kiki”, às 18h20
Terça-feira (24/2)
“O reino dos gatos”, às 15h40
“Princesa Mononoke”, às 17h20
Quarta-feira (25/2)
“Ponyo: Uma amizade que veio do mar”, às 16h30
“Porco Rosso: O último herói romântico”, às 18h40
DIAMOND, PARTAGE E PÁTIO
Sexta (20/2)
“As memórias de Marnie”, às 19h40
Sábado (21/2)
“Princesa Mononoke”, às 19h40
Domingo (22/2)
“O reino dos gatos”, às 16h50
Segunda-feira (23/2)
“O castelo no céu”, às 19h40
Terça-feira (24/2)
“Contos de Terramar”, às 19h40
Quarta-feira (25/2)
“O serviço de entregas da Kiki”, às 19h40
CENTRO CULTURAL UNIMED-BH
Sexta (20/2)
“O castelo no céu”, às 15h
Sábado (21/2)
“A viagem de Chihiro”, às 10h30
“Meu amigo Totoro”, às 10h40
“Princesa Mononoke”, 15h
Domingo (22/2)
“Ponyo: Uma amizade que veio do mar”, às 10h30“O castelo animado”, às 10h40
“Princesa Mononoke”, às 15h
Segunda-feira (23/2)
“As memórias de Marnie”, às 15h
Terça-feira (24/2)
“O reino dos gatos”, às 15h
Quarta-feira (25/2)
“O mundo dos pequeninos”, às 15h
“GHIBLI FEST: PARTE 2”
Até quarta-feira (25/2). Exibição de 14 filmes do Studio Ghibli no UNA Cine Belas Artes e nos cinemas do Centro Cultural Unimed-BH Minas e dos shoppings BH, Cidade, Diamond, Partage e Paragem. Ingressos variam entre R$ 13,44 e R$ 69, dependendo do cinema.