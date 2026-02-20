O Ghibli Fest: Parte 2 ocupa oito salas na capital mineira

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Em 2024, o estúdio japonês Ghibli voltou aos holofotes com o lançamento de “O menino e a garça”, anunciado como o último filme do mestre Hayao Miyazaki, de 85 anos. A produção venceu o Oscar de Melhor Animação em Longa-Metragem.



Em 2025, mais comemorações: o Ghibli completou 40 anos. Não houve lançamentos, mas, devido a uma coincidência oportuna, o aniversário do estúdio japonês foi comemorado no Brasil. Isso porque a distribuidora e produtora Sato Company – pioneira na distribuição e referência em animes – também completou quatro décadas em 2025. E, para celebrar, idealizou o Ghibli Fest, com a exibição de 14 clássicos do estúdio japonês em cinemas do país.



O sucesso da iniciativa fez a produtora e distribuidora brasileira chegar a 2026 com o Ghibli Fest: Parte 2. Até a próxima quarta-feira (25/2) – a data poderá ser estendida, dependendo dos exibidores –, os títulos exibidos no ano passado estarão em cartaz no UNA Cine Belas Artes e nos cinemas do Centro Cultural Unimed-BH Minas e dos shoppings BH, Cidade, Diamond, Partage e Paragem.



“O desempenho de bilheteria no ano passado ultrapassou nossas estimativas”, diz Nelson Sato, presidente da distribuidora brasileira e responsável pela curadoria da mostra. “Por mais confiantes que estivéssemos, existia a preocupação de que o streaming poderia interferir no resultado. No entanto, a experiência do cinema é única e, quem aprecia um bom filme, prefere assistir na telona, imerso nessa magia”, acrescenta.



Evolução estética

A programação da mostra reflete a evolução estética e temática do Ghibli, a partir de “Nausicaä do Vale do Vento” (1984), de Hayao Miyazaki. Embora o anime anteceda a criação do estúdio, foi seu sucesso que viabilizou o nascimento do Ghibli.



A linha do tempo segue com “O castelo no céu” (1986), “Meu amigo Totoro” (1988) e “O serviço de entregas da Kiki” (1989), momento em que o estúdio já consolidou sua identidade, tendo a infância como espaço de contemplação e o cotidiano como espetáculo.



A partir da década de 1990, sobretudo com “Porco Rosso: O último herói romântico” (1992), “Princesa Mononoke” (1997) e “A viagem de Chihiro” (2001) – este, vencedor do Oscar de de Melhor Animação em Longa-Metragem –, percebe-se uma abordagem mais adulta e política. “Porco Rosso”, por exemplo, é ambientado durante a ascensão do fascismo italiano e “A viagem de Chihiro” traz críticas às engrenagens do mercado de trabalho.



Os sete longas que completam a linha temporal são “O reino dos gatos” (2002), “O castelo animado” (2004), “Contos de Terramar” (2006), “Ponyo: Uma amizade que veio do mar” (2008), “O mundo dos pequeninos” (2010), “O conto da Princesa Kaguya” (2013) e “As memórias de Marnie” (2014). Eles mostram uma expansão do estúdio, incorporando novos temas e diretores.



“O anime tem conquistado cada dia mais fãs no mundo”, afirma Sato. “A Netflix anunciou no ano passado que aproximadamente 50% dos assinantes globais assistem anime. Ainda em 2025, dois grandes fenômenos de bilheteria ocorreram, provando isto: ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo infinito’ e ‘Chainsaw man: O filme - Arco da reze’. Se no passado existia resistência por parte dos exibidores, hoje todos estão atentos e cuidadosos com seu público, tendo programado cada vez mais animes no mercado local e no mundo”, comenta Sato.



ONDE ASSISTIR



UNA CINE BELAS ARTES

Sexta (20/2)

“Porco Rosso: O último herói romântico”, às 15h30



Sábado (21/2)

“A viagem de Chihiro”, às 15h30



Domingo (22/2)

“O serviço de entregas da Kiki”, às 15h30



Segunda-feira (23/2)

“O castelo no céu”, às 15h30



Terça-feira (24/2)

“Contos de Terramar”, às 15h30



Quarta-feira (25/2)

“Princesa Mononoke”, às 15h30



BH

Sexta (20/2)

“As memórias de Marnie”, às 19h40



Sábado (21/2)

“Princesa Mononoke”, às 19h40



Domingo (22/2)

“O reino dos gatos”, às 16h50



Segunda-feira (23/2)

“O castelo no céu”, às 19h40



Terça-feira (24/2)

“Contos de Terramar”, às 19h40



CIDADE

Sexta (20/2)

“Meu amigo Totoro”, às 18h20



“Contos de Terramar”, 16h10



Sábado (21/2)

“O castelo no céu”, às 13h30



“Nausicaä do Vale do Vento”, às 16h



Domingo (22/2)

“O conto da Princesa Kaguya”, às 13h20



“O castelo animado”, às 16h05



Segunda-feira (23/2)

“O mundo dos pequeninos”, às 16h20



“O serviço de entregas da Kiki”, às 18h20



Terça-feira (24/2)

“O reino dos gatos”, às 15h40



“Princesa Mononoke”, às 17h20



Quarta-feira (25/2)

“Ponyo: Uma amizade que veio do mar”, às 16h30



“Porco Rosso: O último herói romântico”, às 18h40



DIAMOND, PARTAGE E PÁTIO

Sexta (20/2)

“As memórias de Marnie”, às 19h40



Sábado (21/2)

“Princesa Mononoke”, às 19h40



Domingo (22/2)

“O reino dos gatos”, às 16h50



Segunda-feira (23/2)

“O castelo no céu”, às 19h40



Terça-feira (24/2)

“Contos de Terramar”, às 19h40



Quarta-feira (25/2)

“O serviço de entregas da Kiki”, às 19h40



CENTRO CULTURAL UNIMED-BH

Sexta (20/2)

“O castelo no céu”, às 15h



Sábado (21/2)



“A viagem de Chihiro”, às 10h30



“Meu amigo Totoro”, às 10h40



“Princesa Mononoke”, 15h



Domingo (22/2)

“Ponyo: Uma amizade que veio do mar”, às 10h30“O castelo animado”, às 10h40



“Princesa Mononoke”, às 15h



Segunda-feira (23/2)

“As memórias de Marnie”, às 15h



Terça-feira (24/2)

“O reino dos gatos”, às 15h



Quarta-feira (25/2)

“O mundo dos pequeninos”, às 15h

“GHIBLI FEST: PARTE 2”

Até quarta-feira (25/2). Exibição de 14 filmes do Studio Ghibli no UNA Cine Belas Artes e nos cinemas do Centro Cultural Unimed-BH Minas e dos shoppings BH, Cidade, Diamond, Partage e Paragem. Ingressos variam entre R$ 13,44 e R$ 69, dependendo do cinema.