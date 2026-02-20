‘A última coisa que ele me falou’ retorna em alta voltagem

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

“Você não percebeu que estava escrevendo um dos maiores finais em aberto de todos os tempos?” Jennifer Garner fez esta provocação à escritora Laura Dave durante apresentação para a imprensa, no início deste mês, em Los Angeles, do segundo ano da série “A última coisa que ele me falou”.



Com estreia nesta sexta (20/2), na Apple TV, a nova temporada parte exatamente do ponto onde a anterior, lançada em 2023, terminou. Cinco anos após os acontecimentos, Owen (Nikolaj Coster-Waldau) reaparece para sua mulher, Hannah (Jennifer Garner). Eles não se falam, mal se tocam, mas isto já basta para colocar lenha na fogueira e dar início a uma trama cheia de reviravoltas que tem máfia e FBI envolvidos.



Thriller que parte de um pequeno drama doméstico – em um belo dia, o marido de uma artista desaparece deixando com ela o bilhete “Proteja-a”, referindo-se à filha adolescente (dele) – “A última coisa que ele me falou” foi lançado como minissérie há três anos.



“Inicialmente, eu não tinha planejado uma sequência, mas a reação que recebemos aos primeiros livro e temporada nos fez sentar e pensar sobre o que aconteceria com Hannah”, comentou Laura Dave.



Segunda chance

Em janeiro, foi publicado o novo romance, “The first time I saw him” (A primeira vez que o vi, inédito no Brasil), que serve de base para os oito novos episódios. “Livro e série não são exatamente iguais. Mas ambos giram em torno do que as pessoas terão que fazer para ter uma segunda chance”, definiu Coster-Waldau.



O ator dinamarquês célebre por “Game of thrones” se disse satisfeito com os rumos da trama. “Na primeira temporada, praticamente tudo sobre o Owen é mostrado através da memória dos outros personagens. Agora, você o vê através dos olhos dele.”



O personagem surge com uma barba enorme. Vive sozinho em um trailer e está fazendo uma investigação por conta própria. Já Hannah e Bailey (Angourie Rice) estão muito próximas. A adolescente-problema, agora uma jovem na casa dos 20 anos, finalmente se acertou com a madrasta, a quem chama de mãe. Hannah também faz um esforço para deixar que Bailey se envolva com a família de sua mãe biológica, morta muito tempo atrás, em especial o avô, Nicholas Bell (David Morse).



São apenas alguns minutos de calmaria para a história já ganhar uma perseguição. Depois de passar poucas e boas, Hannah está mais esperta. Sabe lutar e usar objetos afiados, é o que mostra na primeira sequência de luta da nova temporada.



“Ela se preparou para todas as eventualidades, tudo para manter Bailey em segurança. Ver Hannah dar um passo após o outro e incluir Bailey na fuga foi, para mim, muito gratificante. Eu queria que Owen voltasse, que eles vivessem para sempre em um lugar seguro. Mas isso realmente não aconteceu”, disse Jennifer.



A atriz e também produtora-executiva levou para a série Judy Greer, sua colega na comédia romântica “De repente 30” (2004). Ela vive Quinn Favreau, a melhor amiga da mãe de Bailey na juventude. Só que ela é uma Campano, os mafiosos que perseguem Owen.



Quinn renega os parentes, leva uma vida em separado, mas família é família. A personagem aparece já no episódio que será lançado hoje, quando é procurada por Bailey. Outra adição ao elenco é Rita Wilson, que interpreta Carol, uma pessoa próxima a Hannah.

“A ÚLTIMA COISA QUE ELE ME FALOU”

• A segunda temporada, com oito episódios, estreia nesta sexta (20/2), na Apple TV. Novos episódios às sextas.