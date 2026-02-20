Assine
overlay
Início Cultura
NOSTALGIA POP

Nos embalos de domingo à noite com Bee Gees Alive

Banda cover paulista resgata hits dos irmãos Barry, Maurice e Robin Gibb em show que terá duas sessões no próximo domingo (22/2), no Sesc Palladium

Publicidade
Carregando...
Augusto Pio
Augusto Pio
Repórter
Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH
20/02/2026 02:00

compartilhe

SIGA
x
banda Bee Gees Alive
Bee Gees Alive promete reviver clássicos dos anos 1970, como "How deep is your love", "More than a woman", "Staying alive" e "Night fever" crédito: Divulgação

De volta a BH, a banda Bee Gees Alive, a BGA, comemora 27 anos de carreira. Formado pelos amigos Júnior Santana, Guido Roverso e Sérgio Rosa, o grupo cover se apresenta neste domingo (22/2), às 17h e às 20h, no Sesc Palladium.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Realizado desde 1999, o tributo aos irmãos anglo-australianos Barry, Maurice e Robin Gibb ganha destaque há tempos no Brasil, onde a banda paulista faz cerca de 80 shows por ano.

Leia Mais

Júnior Santana diz que o repertório reúne 22 canções, entre elas os clássicos “How deep is your love”, “More than a woman”, “Staying alive”, “Night fever” e “How can you mend a broken heart”.

“A gente vai apresentando músicas do início da carreira deles até as dos últimos shows. Fazemos um apanhado dos hits e contamos sobre um pouco sobre cada um. Também falamos da nossa banda, é claro”, diz Santana, que faz o papel de Barry Gibb no palco.

A BGA procura interpretar o repertório o mais próximo possível do original, revela jÚNIOR. “Os Bee Gees têm muitos sucessos e alguns não podem faltar de maneira alguma, como é o caso de 'How deep is your love', 'Staying alive' e 'More than a woman'. Essas músicas marcaram a vida de muita gente, por isso entendemos perfeitamente a bronca do público se não tocarmos.”

O show chega a BH com uma novidade: o audiovisual. “Enquanto cantamos, o telão vai apresentando imagens dos Bee Gees e nossas também, o que é muito legal. A plateia tem gostado muito”, afirma Santana. “A música é completada pelo vídeo que passa atrás da gente, contando a história deles e a nossa.”

A BGA não pensa em gravar um álbum com músicas dos irmãos Gibb. “Acreditamos que isso não funciona, porque se gravarmos igualzinho ao original, as pessoas preferirão comprar o disco deles”, argumenta o cantor paulista.

A banda se apresenta em BH no domingo e já na quarta-feira (25/2) estará no Rio de Janeiro, no Teatro Riachuelo. Santana comenta que raramente o grupo canta em casas de shows, preferindo os teatros.

“A gente apresenta músicas em cima dos arranjos originais, inclusive com os mesmos tons. Procuramos não mudar nada para ficar o mais parecido possível. No palco, somos seis pessoas: nós três, mais baixo, bateria e guitarra”, detalha.

Paixão infantil

Júnior Santana, de 62 anos, desde pequeno gostava dos Bee Gees. “O que me chamou mais a atenção foi o vocal do grupo”, lembra. “Na adolescência, com 13, 14 anos, comecei a tocar violão, com os 18 passei a tocar na noite paulista e depois resolvi montar a Bee Gees Alive. Já estou com pouco mais de 40 anos de carreira musical,” orgulha-se.

Ao comentar a volta à capital mineira, Santana diz que está muito feliz, pois se sente em casa. “Todos os anos a gente faz dois ou três shows em BH, sempre com teatros lotados. Não é diferente desta vez, pois tivemos de abrir sessão extra. Será outro show alegre, pra cima. Como tem muitos sucessos no repertório, o público canta e dança com a gente, o que é muito legal.”


História

A banda Bee Gees foi criada em 1958 pelos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb. Nascidos na ilha  britânica de Man, eles moraram em Manchester e se mudaram para a Austrália nos anos 1950.

De volta à Inglaterra, o grupo estourou na Austrália e  fez sucesso nos anos 1960 e 1970, destacando-se na era da discoteca, sobretudo com a trilha do filme "Os embalos de sábado à noite" (1977), com John Travolta.


Com as mortes de Maurice (1949-2003) e Robin (1949-2012), só resta Barry, que completará 80 anos em setembro. O grupo vendeu cerca de 200 milhões de discos ao longo de 50 anos. Só o álbum “Saturday night fever”, a trilha de "Os embalos de sábado à noite", vendeu 40 milhões de cópias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


BEE GEES ALIVE


Neste domingo (22/2), às 17h e às 20h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Plateia 1: ingressos esgotados. Inteira: R$ 260 (plateia 2) e R$ 220 (plateia 3), com meia-entrada na forma da lei. Vendas on-line na plataforma Sympla.

Tópicos relacionados:

bee-gees bh cover sesc-palladium show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay