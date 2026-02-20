Nos embalos de domingo à noite com Bee Gees Alive
Banda cover paulista resgata hits dos irmãos Barry, Maurice e Robin Gibb em show que terá duas sessões no próximo domingo (22/2), no Sesc Palladium
De volta a BH, a banda Bee Gees Alive, a BGA, comemora 27 anos de carreira. Formado pelos amigos Júnior Santana, Guido Roverso e Sérgio Rosa, o grupo cover se apresenta neste domingo (22/2), às 17h e às 20h, no Sesc Palladium.
Realizado desde 1999, o tributo aos irmãos anglo-australianos Barry, Maurice e Robin Gibb ganha destaque há tempos no Brasil, onde a banda paulista faz cerca de 80 shows por ano.
Júnior Santana diz que o repertório reúne 22 canções, entre elas os clássicos “How deep is your love”, “More than a woman”, “Staying alive”, “Night fever” e “How can you mend a broken heart”.
“A gente vai apresentando músicas do início da carreira deles até as dos últimos shows. Fazemos um apanhado dos hits e contamos sobre um pouco sobre cada um. Também falamos da nossa banda, é claro”, diz Santana, que faz o papel de Barry Gibb no palco.
- Em 2019, a canção 'Staying alive'. hit dos Bee Gees, foi usada por socorristas em operação de salvamento em BH
A BGA procura interpretar o repertório o mais próximo possível do original, revela jÚNIOR. “Os Bee Gees têm muitos sucessos e alguns não podem faltar de maneira alguma, como é o caso de 'How deep is your love', 'Staying alive' e 'More than a woman'. Essas músicas marcaram a vida de muita gente, por isso entendemos perfeitamente a bronca do público se não tocarmos.”
O show chega a BH com uma novidade: o audiovisual. “Enquanto cantamos, o telão vai apresentando imagens dos Bee Gees e nossas também, o que é muito legal. A plateia tem gostado muito”, afirma Santana. “A música é completada pelo vídeo que passa atrás da gente, contando a história deles e a nossa.”
A BGA não pensa em gravar um álbum com músicas dos irmãos Gibb. “Acreditamos que isso não funciona, porque se gravarmos igualzinho ao original, as pessoas preferirão comprar o disco deles”, argumenta o cantor paulista.
A banda se apresenta em BH no domingo e já na quarta-feira (25/2) estará no Rio de Janeiro, no Teatro Riachuelo. Santana comenta que raramente o grupo canta em casas de shows, preferindo os teatros.
“A gente apresenta músicas em cima dos arranjos originais, inclusive com os mesmos tons. Procuramos não mudar nada para ficar o mais parecido possível. No palco, somos seis pessoas: nós três, mais baixo, bateria e guitarra”, detalha.
Paixão infantil
Júnior Santana, de 62 anos, desde pequeno gostava dos Bee Gees. “O que me chamou mais a atenção foi o vocal do grupo”, lembra. “Na adolescência, com 13, 14 anos, comecei a tocar violão, com os 18 passei a tocar na noite paulista e depois resolvi montar a Bee Gees Alive. Já estou com pouco mais de 40 anos de carreira musical,” orgulha-se.
Ao comentar a volta à capital mineira, Santana diz que está muito feliz, pois se sente em casa. “Todos os anos a gente faz dois ou três shows em BH, sempre com teatros lotados. Não é diferente desta vez, pois tivemos de abrir sessão extra. Será outro show alegre, pra cima. Como tem muitos sucessos no repertório, o público canta e dança com a gente, o que é muito legal.”
História
A banda Bee Gees foi criada em 1958 pelos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb. Nascidos na ilha britânica de Man, eles moraram em Manchester e se mudaram para a Austrália nos anos 1950.
De volta à Inglaterra, o grupo estourou na Austrália e fez sucesso nos anos 1960 e 1970, destacando-se na era da discoteca, sobretudo com a trilha do filme "Os embalos de sábado à noite" (1977), com John Travolta.
Com as mortes de Maurice (1949-2003) e Robin (1949-2012), só resta Barry, que completará 80 anos em setembro. O grupo vendeu cerca de 200 milhões de discos ao longo de 50 anos. Só o álbum “Saturday night fever”, a trilha de "Os embalos de sábado à noite", vendeu 40 milhões de cópias.
BEE GEES ALIVE
Neste domingo (22/2), às 17h e às 20h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Plateia 1: ingressos esgotados. Inteira: R$ 260 (plateia 2) e R$ 220 (plateia 3), com meia-entrada na forma da lei. Vendas on-line na plataforma Sympla.