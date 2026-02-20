Mostra no Cine Santa Tereza destaca o talento musical do brasileiro

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Nesta quaresma, a folia ainda movimenta as ruas de Belo Horizonte e também o Cine Santa Tereza, que oferece programação dedicada à música em “Um pouquinho de Brasil”, mostra de filmes que fez parte da programação oficial do carnaval da cidade.

Paula Senna, diretora da Fundação Municipal de Cultura, diz que a proposta da curadoria é ampliar o conceito da festa para além dos blocos. “Queremos mostrar o imenso carnaval que é a nossa musicalidade brasileira”, afirma.

Nesta sexta (20/2), às 19h, será exibido “Raul: o início, o fim e o meio”, de Evaldo Mocarzel. O documentário revisita a trajetória de Raul Seixas até o ano da morte do roqueiro baiano.

O filme reúne depoimentos de familiares, amigos e artistas que conviveram com ele, além de imagens de arquivo e gravações raras. Participam Paulo Coelho, Caetano Veloso, Tom Zé, Nelson Motta e Pedro Bial, entre outros.

A seleção buscou resgatar movimentos culturais do país. No sábado (21/2), às 19h, será a vez de “Tropicália”, de Marcelo Machado. O diretor construiu um panorama do movimento tropicalista, que teve seu auge no fim dos anos 1960.

O filme reúne imagens raras, como apresentações de Caetano e Gilberto Gil no Festival de Wight, na Inglaterra, ensaios com Jards Macalé, entrevistas para emissoras europeias e o retorno dos artistas baianos ao Brasil após o exílio.

Paula Senna destaca o papel do espaço cultural no bairro da Zona Leste de Belo Horizonte. “O Cine Santa Tereza é um cinema de rua gratuito e acessível, muito apropriado pela comunidade do bairro, que também é reduto tradicional do carnaval em Belo Horizonte”, lembra.

Neste domingo (22/2), a programação faz dobradinha entre bossa nova e black music. Às 16h30, será exibido “Vinicius”, de Miguel Faria Jr., que reconstitui a trajetória de Vinicius de Moraes.

Lançado nos 25 anos da morte do poeta, diplomata e compositor, o documentário celebra a obra do pioneiro da bossa com imagens de arquivo, além de depoimentos de parceiros e amigos.



Black Rio

Encerrando o fim de semana, o público poderá conferir “Black Rio! Black power!”, de Emílio Domingos. O documentário mostra a importância do movimento cultural dos anos 1970 que reunia, sobretudo, jovens negros nos subúrbios do Rio de Janeiro.

A mostra segue até o próximo dia 27, com sessões na quarta, quinta e sexta-feira. No dia 25, às 17h, será exibido “Coisa mais linda – histórias e casos da bossa nova”, de Paulo Thiago. Na quinta (26/2), às 17h, será a vez de “Danado de bom”, de Deby Brennand, sobre o letrista João Silva.



Já na sexta (27/2), às 16h30, a programação se encerra com “Gonzaga: de pai pra filho”, de Breno Silveira, sobre a relação entre os cantores e compositores Luiz Gonzaga e Gonzaguinha.

PROGRAMAÇÃO



• NESTA SEXTA (20/2)

19h: “Raul: o início, o fim e o meio”, de Evaldo Mocarzel e Walter Carvalho



• SÁBADO (21/2)

19h: “Tropicália”, de Marcelo Machado



• DOMINGO (22/2)

16h30: “Vinicius”, de Miguel Faria Jr.

19h: “Black Rio! Black power!”, de Emílio Domingos



• QUARTA (25/2)

17h: “Coisa mais linda”, de Paulo Thiago



• QUINTA (26/2)

17h: “Danado de bom”, de Deby Brennand



• SEXTA (27/2)

16h30: “Gonzaga, de pai pra filho”, de Breno Silveira

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



“UM POUQUINHO DE BRASIL”



Mostra de filmes até 27 de fevereiro, no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza). Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla ou na bilheteria, meia hora antes de cada sessão.