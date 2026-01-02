Will Smith é processado por assédio sexual e demissão injusta, diz Variety

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e rapper Will Smith foi processado por um violinista, segundo a revista Variety. O músico Brian King Joseph, que integrou a turnê de Smith em 2025, acusa o artista e sua empresa de gestão, Treyball Studios Management, Inc., de assédio sexual, retaliação e demissão injusta.

A publicação americana afirma ter lido e analisado o processo. No documento, o violinista alega que Smith apresentou "comportamento predatório" e teria "deliberadamente preparado e aliciado o Sr. Joseph para futura exploração sexual" ao longo da turnê "Based on a True Story: 2025 Tour".

De acordo com informações da Variety, Smith contratou Joseph em novembro de 2024 para apresentação em San Diego, na Califórnia. O violinista foi convidado para participar da turnê em 2025 e do próximo álbum do rapper. À medida que os dois se aproximavam, Smith teria feito comentários como: "Você e eu temos uma conexão especial que não tenho com mais ninguém".

Na ação, Joseph afirma ter sido escalado na primeira etapa da turnê, em março, para show em Las Vegas. O músico relata que sua bolsa, com a chave do quarto do hotel, sumiu por horas e foi devolvida pela equipe de produção -- descritos como os "únicos indivíduos com acesso ao [seu] quarto".

Ao retornar ao local, o violinista diz ter encontrado indícios de que alguém havia entrado "ilegalmente" no quarto, deixando lenços umedecidos, um frasco de medicamento para HIV em nome de terceiros e um bilhete com conotação sexual.

"Brian, volto no máximo às 17h30, só nós dois (coração desenhado), Stone F", dizia o bilhete. O músico conta ter interpretado o episódio como um aviso de que o desconhecido retornaria.

Segundo a ação, a segurança do hotel e representantes de Smith foram informados sobre o ocorrido, que foi registrado junto à polícia. Dias depois, um membro da equipe de gestão teria constrangido Joseph e anunciado sua demissão, sugerindo que a denúncia não era falsa.

O processo menciona que, devido à demissão, Joseph sofreu de transtorno de estresse pós-traumático e prejuízos financeiros. A Variety procurou um representante de Smith, mas não teve resposta.