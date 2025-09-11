Bella Thorne e Will Smith são os famosos mais desejados pelos poliamorosos

As festas populares fazem parte da cultura e reforçam a tradição histórica de diversos países. Veja alguns dos eventos mais marcantes no planeta, que arrastam milhares (ou até milhões) de moradores e de turistas. Youtube/Inside Japan

Diwali (Índia) - O "Festival das Luzes", é celebrado em 12 de novembro. Devotos do Hinduísmo comemoram com doces, fogos de artifício e roupas novas, celebrando a destruição das forças do mal por Sri Khrisna, o Ser Supremo, Deus cultuado no país. Ashish Kanitkar/Wikimedia Commons

Obon - Festival das Lanternas (Japão) - Para homenagear os ancestrais, as pessoas penduram lanternas nas casas, entre os dias 13 e 15 do sétimo mês lunar (julho). Reza a lenda que os espíritos teriam permissão para visitar os parentes. As luzes servem para guiá-los. Altares chamados de Butsudan são montados nas residências. Jakub Ha?un/ Wikimedia Commons

Hogmanay (Escócia) - A festa de fim de ano em Edimburgo dura três dias. O réveillon tem concerto à luz de velas na catedral, procissão de tochas na Cidade Velha, iluminando construções do século 14, música e fogos de artifício. Corajosos mergulham nas águas geladas do rio Forth. David Hamilton/Wikimedia Commons

Festival de Lama (Coreia do Sul) - Durante duas semanas em julho, as pessoas participam de competições na lama (natação, lutas, corridas) em Boryeong, a 200 km da capital Seul. O evento foi criado em 1999 para promover cosméticos feitos com lama da região, rica em minerais e benéfica para a pele. Stinkie Pinkie/Wikimedia Commons

Songkran (Tailândia) - O Ano Novo é celebrado em abril. Durante três dias, as pessoas vão às ruas e jogam (muita) água umas nas outras. Os devotos também visitam os templos para banhar a estátua de Buda, oferecer areia para a reforma dos templos e dar comida aos monges. JJ Harrison/Wikimedia Commons

St Patrick's Day (Irlanda) - O Dia de SÃ£o PatrÃ­cio (17 de marÃ§o) homenageia o padroeiro do paÃ­s. As pessoas participam de desfiles, se vestem e se pintam de verde e celebram tomando cerveja verde, cor referente ao trevo de trÃªs folhas, que PatrÃ­cio usou para explicar a SantÃ­ssima Trindade aos pagÃ£os celtas. Maryland GovPics/Wikimedia Commons

Festival da Lua Cheia (Tailândia) - Ocorre na ilha de Koh Phangan, a quinta maior da Tailândia. Começou nos anos 80, quando turistas divulgaram que a ilha paradisíaca tinha a vista da lua cheia mais bonita do mundo. A festa tem muita música e os famosos “buckets“, baldinhos com bebidas variadas. YouTube/ Canal Josy Quer Viajar

Kumbha Mela (Ãndia) - Classificado pela Unesco em 2017 como PatrimÃŽnio Cultural Imaterial da Humanidade, Ã© o maior festival religioso do planeta. Ocorre em quatro cidades, com intervalos de trÃªs anos entre cada uma: Prayagraj, Ujjain, Nashik e Haridwar. Youtube/EFE BRASIL

Segundo a tradição, foi nessas cidades que caíram gotas do néctar da imortalidade, durante uma guerra entre deuses e demônios. No festival, milhões de hindus buscam a purificação se banhando no Sangam, local de encontro dos rios sagrados Ganges, Yamuna e Saraswati. Youtube/Canal EFE BRASIL

Festa dos Santos (Portugal) - Junho tem celebrações espalhadas pelas cidades, cada uma louvando o padroeiro local. Entre elas, Lisboa com Santo Antônio (dia 13); e o Porto, com São João (dia 23). As pessoas dançam e cantam em arraiás, participam de concursos e desfilam nas chamadas "marchas populares". PESP/wikimedia commons

Festa Nacional Francesa - O 14 de Julho, dia histórico da Queda da Bastilha, é lembrado por toda a França, com bailes, desfiles, paradas militares e comemorações com fogos de artifício. Locais icônicos da capital Paris, como a Champs-Elysées e a Torre Eiffel, são pontos especiais na celebração. Youtube/Canal France Deux

Hanami (Festival das Cerejeiras) - Hanami significa "observar as flores". A época de floração depende da região (março a maio). As pessoas se reúnem para admirar as famosas "sakuras" (cerejeiras) e fazem piquenique sob as árvores. Um momento especial também para os turistas. Marcelo Hide/Fotospublicas

Lavagem do Senhor do Bonfim (Brasil) - Festa que marca o sincretismo religioso entre catolocismo (Jesus) e candomblé (Oxalá) em Salvador, Bahia. Acontece em janeiro, na quinta-feira que antecede o segundo domingo após o Dia de Reis. Youtube/Band Jornalismo

Para a Lavagem do Bonfim, centenas de baianas vestidas de branco (cor de Oxalá) fazem procissão ao longo de 8 quilômetros desde a Igreja de Nossa Senhora da Conceição até a Igreja do Senhor do Bonfim, cuja escadaria é lavada com água de cheiro. Paula Fróes/ GOVBA/ Fotos Publicas

Círio de Nazaré (Brasil) - Festa católica realizada em Belém do Pará, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. É celebrada no segundo domingo de outubro, desde 1793, e dura 15 dias, com romarias e procissões que reúnem dois milhões de pessoas. Dizer "Feliz Círio" tem o sentido de desejar o bem ao próximo e acreditar em dias melhores. Zé Carlos Barreta/Wikimedia Commons

Dia dos Mortos (México) - Celebrado no dia 2/11 (como o Dia de Finados, no Brasil), a data no México tem um simbolismo diferente Tania Victoria/ Secretaria de Cultura de la Ciudad de México

As famílias montam altares com oferendas para os mortos, pois acreditam que, neste dia, eles podem retornar para as casas. Os altares contêm os alimentos preferidos de quem já morreu, além de flores, sementes, pães (para consagração), sal (da purificação), fotos dos mortos e dos santos de devoção da família. Eneas de Troya - wikimedia commons

O Dia dos Mortos no México tem origem asteca e cultua a figura da caveira, como símbolo do destino material de todos os homens. As pessoas fazem maquiagem de caveira, ornamentam os ambientes com enfeites desse tipo e preparam doces nesse formato. Tania Victoria/Ministério da Cultura da Cidade do México

A caveira mais famosa, um ícone da celebração, é a Catrina. Inspirada numa pintura de José Guadalupe Posada, representa o esqueleto de uma dama da alta sociedade com roupa elegante e chapéu glamoroso, ressaltando que as diferenças sociais não prevalecem na morte. Tania Victoria Ministério da Cultura da Cidade do México

O Dia dos Mortos no México é um Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade (Unesco) e inspirou filmes, entre eles "Viva, a Vida é uma Festa", vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2018. Jesús Murillo / Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Oktoberfest (Alemanha) - O Festival da Cerveja, em Munique, foi criado pelo rei bávaro Luís I para celebrar seu casamento em 1810. E se perpetuou, ganhando novos significados e atraindo cada vez um número maior de adeptos. Ocorre em setembro e outubro. Heribert Pohl/ wikimedia commons

A Oktoberfest tem versões espalhadas pelo mundo, inclusive no sul do Brasil, onde o consumo da cerveja vira uma festividade tradicional. Na foto, o evento em Santa Catarina. Reprodução do site qualviagem.com.br/oktoberfest-blumenau

Carnaval (Brasil) - A folia existe em diversas partes do mundo, mas a do Brasil é a mais famosa. Destaque especial para o desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro (que inspirou a versão paulista). É um dos maiores espetáculos do país. E atrai turistas do mundo inteiro. Ricardo Leoni wikimedia commons

O primeiro desfile de escola de samba carioca foi em 1932, vencido pela Estação Primeira de Mangueira. Mas a maior campeã da história é a Portela (foto), com 22 títulos. Marco Antonio Teixeira/Riotur

Além do carnaval carioca, também fazem muito sucesso o desfile das escolas em São Paulo, e as folias de Pernambuco e da Bahia, com frevo e trios elétricos. PAPA EVENTOS - Flickr