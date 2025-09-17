Louboutin terá Jaden Smith, filho de Will Smith, à frente de sua linha masculina

O designer francês de calçados Christian Louboutin, famoso por suas icônicas solas vermelhas, anunciou, nesta quarta-feira (17), que o rapper e ator norte-americano Jaden Smith, filho de Will Smith, será o novo diretor artístico de sua linha masculina de calçados.

“Uma manhã, enquanto nadava, pensei: ‘Por que não o Jaden?’”, contou o estilista de 62 anos em entrevista ao jornal francês Le Figaro.

Esta é a primeira vez que Louboutin entrega a direção criativa dessa linha, lançada em 2008 e que hoje já representa um quarto do faturamento da marca, fundada em 1991. O designer aposta no artista de 27 anos para dar “mais alcance e visibilidade” ao segmento.

“Estou convencido pela criatividade dele, mas também estou feliz por ter ao meu lado uma voz inteligente de uma geração diferente”, acrescentou Louboutin.

“É uma das maiores honras da minha vida, e sinto uma enorme pressão para estar à altura de tudo o que Christian construiu para a marca, além de assumir um papel tão importante”, disse Jaden Smith em entrevista ao portal americano de moda WWD.

Filho de Will Smith e Jada Pinkett-Smith, Jaden estreou cedo no cinema em filmes como "À Procura da Felicidade" (2006) e "Karate Kid" (2010), antes de se dedicar à música e ao universo fashion.

No setor da moda, ele já havia criado a marca MSFTSrep e lançado uma colaboração com a New Balance, mas nunca havia comandado sozinho uma linha completa em uma grife de luxo.

A primeira coleção sob sua direção será apresentada em janeiro de 2026, durante a Semana de Moda Masculina de Paris.

mdv/vg/gvy/es/hgs/lm/mvv