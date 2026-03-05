Assine
overlay
Início Cultura
'RESENHA DO MUMU'

Mumuzinho celebra 10 anos de 'Resenha' com show especial em Belo Horizonte

Cantor comemora uma década de sucesso do projeto com turnê que promete mais de quatro horas de show; veja detalhes sobre a apresentação e os ingressos

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
05/03/2026 15:06 - atualizado em 05/03/2026 15:06

compartilhe

SIGA
x
Mumuzinho celebra 10 anos de 'Resenha' com show especial em Belo Horizonte
Mumuzinho levará a celebração de 10 anos da 'Resenha do Mumu' para BH e outras capitais em turnê nacional crédito: Acervo Resenha do Mumu

O cantor Mumuzinho celebrará os 10 anos de seu aclamado projeto "Resenha do Mumu" com um show especial em Belo Horizonte no dia 25 de abril, na Arena Independência. A apresentação faz parte de uma turnê nacional que comemora uma década de sucesso do evento, conhecido por suas longas e animadas rodas de samba.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A expectativa entre fãs é grande para a apresentação, que promete mais de quatro horas de duração, proporcionando uma imersão completa no pagode e no samba. O show contará com uma megaestrutura de som, luz e cenografia, garantindo uma experiência única para o público mineiro.

Os ingressos são vendidos somente on-line e custam entre R$ 100 e R$ 200.

Leia Mais

A história da 'Resenha'

O que começou em 2016 como um encontro descontraído entre amigos em uma casa no Bairro Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, rapidamente se transformou em um fenômeno. A "Resenha do Mumu" cresceu e, ao longo de uma década, já atraiu mais de 350 mil espectadores em todo o Brasil, consolidando-se como um dos principais eventos do gênero.

No repertório da turnê, o público pode esperar grandes sucessos da carreira de Mumuzinho, como "Fulminante", "Curto circuito" e "Eu mereço ser feliz", além de clássicos do samba e do pagode que marcaram época.

Turnê nacional

Sob a direção artística do renomado produtor musical Prateado, a turnê comemorativa percorrerá o país. Além de BH, passará por Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Florianópolis, Belém, Curitiba e Vitória, levando a festa para diversas capitais brasileiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

bh musica show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay