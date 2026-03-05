Mumuzinho celebra 10 anos de 'Resenha' com show especial em Belo Horizonte
Cantor comemora uma década de sucesso do projeto com turnê que promete mais de quatro horas de show; veja detalhes sobre a apresentação e os ingressos
O cantor Mumuzinho celebrará os 10 anos de seu aclamado projeto "Resenha do Mumu" com um show especial em Belo Horizonte no dia 25 de abril, na Arena Independência. A apresentação faz parte de uma turnê nacional que comemora uma década de sucesso do evento, conhecido por suas longas e animadas rodas de samba.
A expectativa entre fãs é grande para a apresentação, que promete mais de quatro horas de duração, proporcionando uma imersão completa no pagode e no samba. O show contará com uma megaestrutura de som, luz e cenografia, garantindo uma experiência única para o público mineiro.
Os ingressos são vendidos somente on-line e custam entre R$ 100 e R$ 200.
A história da 'Resenha'
O que começou em 2016 como um encontro descontraído entre amigos em uma casa no Bairro Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, rapidamente se transformou em um fenômeno. A "Resenha do Mumu" cresceu e, ao longo de uma década, já atraiu mais de 350 mil espectadores em todo o Brasil, consolidando-se como um dos principais eventos do gênero.
No repertório da turnê, o público pode esperar grandes sucessos da carreira de Mumuzinho, como "Fulminante", "Curto circuito" e "Eu mereço ser feliz", além de clássicos do samba e do pagode que marcaram época.
Turnê nacional
Sob a direção artística do renomado produtor musical Prateado, a turnê comemorativa percorrerá o país. Além de BH, passará por Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Florianópolis, Belém, Curitiba e Vitória, levando a festa para diversas capitais brasileiras.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.