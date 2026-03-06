Jason Mraz canta em BH no domingo (8/3) e mata saudade dos brasileiros

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Quase uma década depois de sua última passagem pelo Brasil, Jason Mraz volta ao país a bordo da “Return to South America tour” e desembarca em Belo Horizonte para se apresentar, com sua banda, neste domingo (8/3), às 19h30, no BeFly Hall.

O show tem caráter retrospectivo e o roteiro inclui músicas de diversos momentos dos mais de 20 anos de carreira do cantor e compositor estadunidenese, do seminal “Waiting for my rocket to come” (álbum de 2002) até o trabalho de inéditas mais recente, “Mystical magical rhythmical radical ride” (2023).

Oitavo título de sua discografia, “Mystical”, puxado pelo single “I feel like dancing”, marca a retomada da parceria de Mraz com o produtor Martin Terefe, responsável pelos sucessos “I'm yours” e “Lucky”, que integram o repertório do show deste fim de semana.

Leveza e energia positiva são expressões usadas pelo artista para definir a turnê. Ao anunciar o retorno à América do Sul, Mraz destacou a emoção de voltar a regiões onde sempre recebeu resposta calorosa dos fãs.

Com relação ao Brasil, comentou o carinho que sente pelo público e a vontade de reviver essa troca ao vivo. Mraz disse que a maioria dos comentários que recebe na internet vem de brasileiros, revelando que faz consultas nas redes sociais para montar repertórios.

“Adoro quando vejo um fã do Brasil. Posso reconhecê-los porque eles geralmente trazem a bandeira, e isso é muito doce. Não importa onde eu esteja no mundo, o Brasil está representado. Adoro o grande e lindo verde da bandeira, esse verde que diz: ‘estamos aqui’. E, claro, quando você entra no país, você tem as cores lindas nas casas, nas favelas, nas fábricas, nos alimentos tropicais brilhantes”, disse o artista em entrevista à revista americana Billboard.

Moletom listrado

As cores, aliás, têm acompanhado o processo criativo de Mraz. Nas fotos de divulgação de “Return to South America tour”, ele veste moletom listrado de azul, verde, amarelo e vermelho.

“Há 10 ou 15 anos, eu usava preto todas as noites. Quanto mais aprecio as cores na minha vida, é quase como se pudesse fazer o mundo ver a forma como a música soa. Estou, realmente, abraçando as cores mais recentemente”, declarou à Billboard. “É como uma representação visual do som.”

A turnê no Brasil teve início na última terça-feira (3/3), em Curitiba, passou por São Paulo e Rio de Janeiro. Depois de BH, o artista segue para Porto Alegre.

Mraz e banda alternaram momentos de maior intensidade, com arranjos mais cheios, e trechos acústicos, em que voz e violão assumem o protagonismo, criando clima de intimismo com a plateia. Marcadas pela mistura de pop, folk, rock e reggae, com letras carregadas de mensagens positivas, as canções o tornaram presença constante nas rádios e trilhas sonoras desde o início dos anos 2000.

Um de seus maiores sucessos, “I'm yours”, faixa do álbum “We sing. We dance. We steal things”, foi incluída na trilha da novela “A favorita” (Globo), que estreou em 2008.

Já “Lucky” foi o tema do casal Bianca e Felipe em “Caras & Bocas”, exibida pela Globo em 2009/2010.

“RETURN TO SOUTH AMERICAN TOUR”

Show de Jason Mraz. Domingo (8/3), às 19h30, no BeFly Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi), com abertura da casa às 17h30. Pista: R$ 800 (inteira), R$ 400 (meia) e R$ 480 (ingresso social, com doação de 1 kg de alimento não perecível). Cadeira: R$ 600 (inteira), R$ 300 (meia) e R$ 360 (ingresso social). Vendas na bilheteria da casa e na plataforma Sympla.



OUTRA ATRAÇÃO

>>> Beatles sinfônico

A Orquestra Ouro Preto abre, neste domingo (8/3), às 11h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), a temporada 2026 da série “Domingos clássicos”.

A OOP vai apresentar um dos marcos de sua trajetória: o concerto dedicado aos Beatles. “Let it be”, “Don't let me down” e “Eleanor Rigby” fazem parte do repertório da orquestra regida pelo maestro Rodrigo Toffolo. Com arranjos de Mateus Freire, a proposta não é suavizar a música dos FabFour, mas ampliar suas possibilidades, sem perder a energia natural. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e

R$ 15 (meia), à venda na plataforma Sympla.

