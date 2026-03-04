Meia-entrada VIP no show do Rush em BH ultrapassa 50% do valor da inteira

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os valores de meia-entrada para os pacotes VIP do show da banda canadense Rush em Belo Horizonte chamaram atenção de consumidores por ultrapassarem mais de 50% do preço da inteira. A apresentação está marcada para 1º de fevereiro de 2027, no Estádio Mineirão.

Enquanto os ingressos tradicionais seguem exatamente o desconto previsto em lei, que é de 50% sobre o valor da inteira, os pacotes VIP apresentam diferenças percentuais menores entre meia e inteira, o que gerou dúvidas entre os fãs do grupo de rock progressivo.

O ingresso para a categoria Stick it out hot seat VIP Experience custa R$ 1.306 a inteira, enquanto a meia é de R$ 933,50. Além da entrada no setor hot seat na cadeira inferior, o ingresso dá direito a um item de merchandising exclusivo, credencial comemorativa, check-in VIP e entrada prioritária.

Na categoria Superconductor early entry package, a meia é R$ 1.408,50, e a inteira, R$ 1.981. Ela inclui um ingresso de pista premium com entrada antecipada, um item de merchandising exclusivo, credencial comemorativa, compra de merchandising sem filas e check-in VIP e entrada prioritária.

O pacote Closer to the heart hot seat experience custa R$ 1.902,50 (meia) e R$ 2.275 (inteira). Quem adquirir tem direito a um ingresso hot seat na cadeira inferior, acesso ao lounge pré-show oficial, um item de merchandising exclusivo, credencial comemorativa, compra de merchandising sem filas, check-in VIP e entrada prioritária.

A categoria mais cara é a Limelight hot seat VIP experience. A inteira custa R$ 14.005, enquanto a meia é R$ 13.652,50 – uma diferença R$ 352,50, valor muito abaixo dos 50% observados nos ingressos tradicionais.

O pacote inclui um ingresso hot seat na cadeira inferior; meet & greet oficial com Geddy Lee e Alex Lifeson, com foto profissional; sessão de autógrafos (um item por convidado); tour exclusivo pelos bastidores da produção; acesso ao lounge pré-show oficial (bar pago + petiscos de cortesia); dois vouchers de bebida; dois itens de merchandising exclusivos; credencial comemorativa com cordão; compra de merchandising sem filas; check-in VIP, equipe dedicada e entrada prioritária.

A 30e, produtora do show, informou que, “nos pacotes VIPs, o desconto de meia-entrada é aplicado somente no valor do ingresso, conforme lei. Os demais benefícios que incluem no pacote não incluem os 50% de desconto”.

Segundo a produtora, apenas o valor referente ao ingresso artístico-cultural recebe o abatimento previsto na Lei nº 12.933/2013. Os serviços adicionais — como meet & greet, lounge, merchandising exclusivo e experiências diferenciadas — são cobrados integralmente.

O Estado de Minas procurou o Procon Assembleia, que explicou que os preços dos ingressos comuns seguem a legislação. Sobre os pacotes VIP, o órgão afirmou que, “se houver serviços adicionais que não fazem parte do ingresso em si, não há irregularidade, visto que a lei da meia-entrada vale apenas para o preço do ingresso”.

A empresa responsável pela venda dos bilhetes, Eventim, foi questionada pela reportagem em 23 de fevereiro, porém, até o momento, não respondeu. O espaço permanece aberto para quaisquer manifestações.