Rush anuncia show no Mineirão em 2027; veja data e como comprar ingressos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os fãs mineiros do Rush já podem marcar na agenda: a banda desembarca em Belo Horizonte no dia 1º de fevereiro de 2027 com a turnê “Fifty Something South American Tour”. O show acontece no Estádio Mineirão e integra a série de apresentações que celebram os 50 anos de música do grupo canadense.

Além de Belo Horizonte, a Fifty Something South American Tour passa por outras quatro capitais brasileiras:

22 de janeiro de 2027 – Curitiba – Arena da Baixada;

24 de janeiro de 2027 – São Paulo – Allianz Parque;

30 de janeiro de 2027 – Rio de Janeiro – Estádio Nilton Santos;

4 de fevereiro de 2027 – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha.

O anúncio da passagem pelo Brasil veio pelos cofundadores do Rush, Geddy Lee (baixo, teclados e vocais) e Alex Lifeson (guitarra e vocais). Eles retornaram aos palcos com a “Fifty Something Tour” na América do Norte em 2026. Inicialmente anunciada com 22 datas, a turnê teve ingressos esgotados imediatamente, o que levou à expansão para 58 apresentações em 24 cidades, somando mais de meio milhão de ingressos vendidos.

A nova etapa da banda terá 23 shows em 12 países, passando pela América do Sul e Europa. Essas apresentações especiais no formato “an evening with” terão a banda tocando dois sets por noite. Cada show contará com uma seleção distinta de músicas, e o Rush montará o repertório de cada noite a partir de um catálogo de mais de 40 canções, incluindo seus maiores sucessos e favoritos dos fãs.

Em BH, os ingressos variam de R$ 222,50 (meia-entrada para cadeiras superiores) a R$ 14.005,00 (inteira para o pacote VIP Limelight Hot Seat). Há ainda setores como pista, pista premium e cadeiras inferiores, além de experiências VIP.

A pré-venda exclusiva para clientes Itaú Unibanco começa em 25 de fevereiro (quarta), às 10h, com 15% de desconto para pagamentos com cartões de crédito do banco e possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros. Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos inteiros, sujeitos à disponibilidade. A venda geral tem início em 27 de fevereiro (sexta), às 11h, pelo site da Eventim e na bilheteria oficial.

A turnê também presta tributo ao legado do baterista e letrista Neil Peart, morto em 2020. Para essa nova fase, Lee e Lifeson serão acompanhados pela baterista alemã Anika Nilles, que já tocou com Jeff Beck e tem quatro álbuns solo, e pelo tecladista Loren Gold, conhecido por seu trabalho com The Who e Roger Daltrey.

“Mal podemos esperar para voltar a todas essas cidades em que não tocamos há tanto tempo”, afirmou Geddy Lee, destacando o entusiasmo com os ensaios e a possibilidade de variar o repertório a cada apresentação. Carrie Nuttall-Peart e Olivia Peart, viúva e filha de Neil, também declararam apoio à turnê, ressaltando o caráter insubstituível da musicalidade e das letras do baterista.

Com mais de 45 milhões de álbuns vendidos, sete indicações ao Grammy e induções ao Rock & Roll Hall of Fame, o Rush consolidou uma trajetória marcada pela combinação de virtuosismo instrumental, letras densas e experimentação sonora. Em 2025, o grupo lançou a antologia “Rush 50 (Anniversary Super Deluxe)”, reunindo diferentes fases da carreira, e prepara para março o box expandido de “Grace Under Pressure”, originalmente de 1984.

Quanto custam os ingressos?

Curitiba

Data: 22 de janeiro de 2027 (sexta-feira)

Local: Arena da Baixada - Rua Buenos Aires, 1260 - Batel - Curitiba/PR

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira);

Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira);

Cadeira Inferior - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);

Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira);

Lounge Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira);

Boxes - R$ 1.145,00;

Choperia - R$ 1.145,00;

Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira);

Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira);

Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira);

Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira).

Pré-venda clientes Itaú: 25 de fevereiro, às 10h, até 27 de fevereiro, às 10h

Venda geral: 27 de fevereiro, 11h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas on-line em: eventim.com.br/Rush

Bilheteria oficial: Mais informações em breve

São Paulo

Data: 24 de janeiro de 2027 (domingo)

Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - São Paulo/SP

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira);

Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira);

Cadeira Inferior - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);

Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira);

Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira);

Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira);

Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira);

Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira).

Pré-venda clientes Itaú: 25 de fevereiro, às 10h, até 27 de fevereiro, às 10h

Venda geral: 27 de fevereiro, 11h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas on-line em: eventim.com.br/Rush

Bilheteria oficial: Allianz Parque - Endereço: Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes - São Paulo/SP

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h | *Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Rio de Janeiro

Data: 30 de janeiro de 2027 (sábado)

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão) - Rua José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/RJ

Setores e preços:

Cadeira Superior Leste - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira);

Cadeira Superior Oeste A - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira);

Cadeira Superior Oeste B - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira);

Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira);

Cadeira Inferior Leste - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);

Cadeira Inferior Oeste - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);

Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira);

Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira);

Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira);

Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira);

Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira).

Pré-venda clientes Itaú: 25 de fevereiro, às 10h, até 27 de fevereiro, às 10h

Venda geral: 27 de fevereiro, 11h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas on-line em: eventim.com.br/Rush

Bilheteria oficial: Estádio Nilton Santos (Engenhão) - Rua das Oficinas, s/n - Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/RJ

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h. Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Belo Horizonte

Data: 1º de fevereiro de 2027 (segunda-feira)

Local: Estádio Mineirão - Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte - MG

Setores e preços:

Cadeira Superior Turquesa - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira);

Cadeira Superior Roxa - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira);

Cadeira Superior Laranja - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira);

Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira);

Cadeira Inferior Turquesa - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);

Cadeira Inferior Roxa - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);

Cadeira Inferior Laranja - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);

Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira);

Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira);

Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira);

Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira);

Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira).

Pré-venda clientes Itaú: 25 de fevereiro, às 10h, até 27 de fevereiro, às 10h

Venda geral: 27 de fevereiro, 11h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas on-line em: eventim.com.br/Rush

Bilheteria oficial: Loja Eventim BH - Shopping 5ª Avenida - Rua Alagoas, 1314 - Savassi - Belo Horizonte/MG

Funcionamento: segunda à Sexta das 10h às 19h | Não há funcionamento em feriados e emendas de feriados

Brasília

Data: 4 de fevereiro de 2027 (quinta-feira)

Local: Arena BRB Mané Garrincha - Eixo Monumental - SRPN - Asa Norte, Brasília/DF

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira);

Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira);

Cadeira Inferior - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);

Camarote - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);

Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira);

Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira);

Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira);

Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira);

Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira).

Pré-venda clientes Itaú: 25 de fevereiro, às 10h, até 27 de fevereiro, às 10h

Venda geral: 27 de fevereiro, 11h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas on-line em: eventim.com.br/Rush

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Bilheteria oficial: mais informações em breve