Rush anuncia show no Mineirão em 2027; veja data e como comprar ingressos
Ingressos começam a ser vendidos na próxima sexta-feira (27/2). Banda também passa por outras quatro cidades brasileiras
Os fãs mineiros do Rush já podem marcar na agenda: a banda desembarca em Belo Horizonte no dia 1º de fevereiro de 2027 com a turnê “Fifty Something South American Tour”. O show acontece no Estádio Mineirão e integra a série de apresentações que celebram os 50 anos de música do grupo canadense.
Além de Belo Horizonte, a Fifty Something South American Tour passa por outras quatro capitais brasileiras:
- 22 de janeiro de 2027 – Curitiba – Arena da Baixada;
- 24 de janeiro de 2027 – São Paulo – Allianz Parque;
- 30 de janeiro de 2027 – Rio de Janeiro – Estádio Nilton Santos;
- 4 de fevereiro de 2027 – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha.
O anúncio da passagem pelo Brasil veio pelos cofundadores do Rush, Geddy Lee (baixo, teclados e vocais) e Alex Lifeson (guitarra e vocais). Eles retornaram aos palcos com a “Fifty Something Tour” na América do Norte em 2026. Inicialmente anunciada com 22 datas, a turnê teve ingressos esgotados imediatamente, o que levou à expansão para 58 apresentações em 24 cidades, somando mais de meio milhão de ingressos vendidos.
A nova etapa da banda terá 23 shows em 12 países, passando pela América do Sul e Europa. Essas apresentações especiais no formato “an evening with” terão a banda tocando dois sets por noite. Cada show contará com uma seleção distinta de músicas, e o Rush montará o repertório de cada noite a partir de um catálogo de mais de 40 canções, incluindo seus maiores sucessos e favoritos dos fãs.
Em BH, os ingressos variam de R$ 222,50 (meia-entrada para cadeiras superiores) a R$ 14.005,00 (inteira para o pacote VIP Limelight Hot Seat). Há ainda setores como pista, pista premium e cadeiras inferiores, além de experiências VIP.
A pré-venda exclusiva para clientes Itaú Unibanco começa em 25 de fevereiro (quarta), às 10h, com 15% de desconto para pagamentos com cartões de crédito do banco e possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros. Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos inteiros, sujeitos à disponibilidade. A venda geral tem início em 27 de fevereiro (sexta), às 11h, pelo site da Eventim e na bilheteria oficial.
A turnê também presta tributo ao legado do baterista e letrista Neil Peart, morto em 2020. Para essa nova fase, Lee e Lifeson serão acompanhados pela baterista alemã Anika Nilles, que já tocou com Jeff Beck e tem quatro álbuns solo, e pelo tecladista Loren Gold, conhecido por seu trabalho com The Who e Roger Daltrey.
“Mal podemos esperar para voltar a todas essas cidades em que não tocamos há tanto tempo”, afirmou Geddy Lee, destacando o entusiasmo com os ensaios e a possibilidade de variar o repertório a cada apresentação. Carrie Nuttall-Peart e Olivia Peart, viúva e filha de Neil, também declararam apoio à turnê, ressaltando o caráter insubstituível da musicalidade e das letras do baterista.
Com mais de 45 milhões de álbuns vendidos, sete indicações ao Grammy e induções ao Rock & Roll Hall of Fame, o Rush consolidou uma trajetória marcada pela combinação de virtuosismo instrumental, letras densas e experimentação sonora. Em 2025, o grupo lançou a antologia “Rush 50 (Anniversary Super Deluxe)”, reunindo diferentes fases da carreira, e prepara para março o box expandido de “Grace Under Pressure”, originalmente de 1984.
Quanto custam os ingressos?
Curitiba
Data: 22 de janeiro de 2027 (sexta-feira)
Local: Arena da Baixada - Rua Buenos Aires, 1260 - Batel - Curitiba/PR
Setores e preços:
- Cadeira Superior - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira);
- Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira);
- Cadeira Inferior - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);
- Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira);
- Lounge Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira);
- Boxes - R$ 1.145,00;
- Choperia - R$ 1.145,00;
- Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira);
- Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira);
- Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira);
- Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira).
Pré-venda clientes Itaú: 25 de fevereiro, às 10h, até 27 de fevereiro, às 10h
Venda geral: 27 de fevereiro, 11h (on-line e na bilheteria oficial)
Vendas on-line em: eventim.com.br/Rush
Bilheteria oficial: Mais informações em breve
São Paulo
Data: 24 de janeiro de 2027 (domingo)
Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - São Paulo/SP
Setores e preços:
- Cadeira Superior - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira);
- Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira);
- Cadeira Inferior - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);
- Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira);
- Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira);
- Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira);
- Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira);
- Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira).
Pré-venda clientes Itaú: 25 de fevereiro, às 10h, até 27 de fevereiro, às 10h
Venda geral: 27 de fevereiro, 11h (on-line e na bilheteria oficial)
Vendas on-line em: eventim.com.br/Rush
Bilheteria oficial: Allianz Parque - Endereço: Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes - São Paulo/SP
Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h | *Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.
Rio de Janeiro
Data: 30 de janeiro de 2027 (sábado)
Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão) - Rua José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/RJ
Setores e preços:
- Cadeira Superior Leste - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira);
- Cadeira Superior Oeste A - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira);
- Cadeira Superior Oeste B - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira);
- Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira);
- Cadeira Inferior Leste - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);
- Cadeira Inferior Oeste - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);
- Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira);
- Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira);
- Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira);
- Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira);
- Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira).
Pré-venda clientes Itaú: 25 de fevereiro, às 10h, até 27 de fevereiro, às 10h
Venda geral: 27 de fevereiro, 11h (on-line e na bilheteria oficial)
Vendas on-line em: eventim.com.br/Rush
Bilheteria oficial: Estádio Nilton Santos (Engenhão) - Rua das Oficinas, s/n - Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/RJ
Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h. Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.
Belo Horizonte
Data: 1º de fevereiro de 2027 (segunda-feira)
Local: Estádio Mineirão - Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte - MG
Setores e preços:
- Cadeira Superior Turquesa - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira);
- Cadeira Superior Roxa - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira);
- Cadeira Superior Laranja - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira);
- Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira);
- Cadeira Inferior Turquesa - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);
- Cadeira Inferior Roxa - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);
- Cadeira Inferior Laranja - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);
- Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira);
- Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira);
- Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira);
- Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira);
- Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira).
Pré-venda clientes Itaú: 25 de fevereiro, às 10h, até 27 de fevereiro, às 10h
Venda geral: 27 de fevereiro, 11h (on-line e na bilheteria oficial)
Vendas on-line em: eventim.com.br/Rush
Bilheteria oficial: Loja Eventim BH - Shopping 5ª Avenida - Rua Alagoas, 1314 - Savassi - Belo Horizonte/MG
Funcionamento: segunda à Sexta das 10h às 19h | Não há funcionamento em feriados e emendas de feriados
Brasília
Data: 4 de fevereiro de 2027 (quinta-feira)
Local: Arena BRB Mané Garrincha - Eixo Monumental - SRPN - Asa Norte, Brasília/DF
Setores e preços:
- Cadeira Superior - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira);
- Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira);
- Cadeira Inferior - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);
- Camarote - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira);
- Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira);
- Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira);
- Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira);
- Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira);
- Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira).
Pré-venda clientes Itaú: 25 de fevereiro, às 10h, até 27 de fevereiro, às 10h
Venda geral: 27 de fevereiro, 11h (on-line e na bilheteria oficial)
Vendas on-line em: eventim.com.br/Rush
Bilheteria oficial: mais informações em breve