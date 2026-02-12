Assine
TENSÃO

Cardi B diz que daria 'surra' no ICE se agentes aparecessem em show

Cantora afirmou que usaria spray de pimenta para impedir que fiscais de imigração levassem seus fãs durante apresentação na Califórnia

12/02/2026 15:44

A cantora Cardi B, que afirmou durante show que daria
Cantora Cardi B afirmou que daria 'surra' no ICE caso agentes aparecessem em algum show crédito: Robyn Beck / AFP

Durante um show, a cantora Cardi B afirmou que daria uma surra no ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, se os agentes aparecessem durante a apresentação.

A declaração foi dada durante o show de estreia da turnê "Little miss drama tour", em Palm Desert, na Califórnia.

"Tenho spray de pimenta lá atrás! Eles não vão levar meus fãs", disse ela, antes de começar a cantar "I like it", um de seus maiores sucessos.

A cantora foi uma das artistas que participaram da apresentação de Bad Bunny no Super Bowl. Considerado histórico, o show exaltou a América Latina em um momento de aumento da perseguição do governo Donald Trump a imigrantes dessa região.

No Grammy, o cantor também protestou contra o ICE. "Antes de dizer obrigado, quero agradecer a Deus e dizer 'fora ICE'", disse ele.

"Não somos selvagens, animais ou alienígenas. Somos seres humanos e americanos", afirmou o cantor, acrescentando ser importante espalhar o amor. "O ódio acaba se tornando mais poderoso quando você se prende a ele. A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor. Precisamos ser diferentes. Se lutarmos, precisamos lutar com amor."

estados-unidos ice imigracao musica

