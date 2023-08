Microfone aremessado por Cardi B em fã é leiloado e já vale R$ 242 mil

436

Cardi B atira microfone em mulher na platéia durante show (foto: Internet/Reprodução)

A cantora Cardi B chamou a atenção mundial no último sábado (26/7), ao arremessar um microfone em uma mulher que jogou água nela durante um show em Las Vegas, nos Estados Unidos. Enquanto ela está tendo que lidar com acusações na Justiça pela atitude, o item foi colocado em leilão e já recebeu lances de mais de R$ 350 mil.

O microfone, que originalmente teria custado US$ 1.000, está sendo leiloado no site eBay pelo valor inicial de US$ 500. Poucas horas após a publicação do anúncio, o item já valeia US$ 50.800 (cerca de R$ 242.531, na atual cotação).





Leia também: Drag Queen de BH estará no elenco da primeira edição de Drag Race Brasil

Scott Fisher, responsável pela empresa The Wave, que alugou o microfone e outros equipamentos de som para o show de Cardi B, contou ao site "TMZ", nesta quarta-feira (2/8), que o aparelho ainda funciona e que foi fácil identificar o polêmico objeto. Tudo porque ele tinha um adesivo escrito “Main” colado na parte frontal.

Aparelho foi a leilão na internet (foto: EBay/Reprodução)

Fisher conta que teve a ideia de beneficiar instituições de caridade a partir do momento em que percebeu que o acontecimento envolvendo Cardi tinha viralizado. Segundo Scott, o valor arrecadado será revertido em doações para a Wounded Warrior Project e o Friendship Circle Las Vegas, duas instituições que cuidam de adolescentes e jovens adultos em situação de vulnerabilidade na cidade.

Relembre o caso

A rapper Cardi B estava fazendo um show em meio ao calor escaldante do verão norte-americano quando pediu ao público que a assistia que a refrescasse com um pouco de água. Alguns minutos depois, porém, ela gerou controvérsia ao se irritar com uma mulher que arremessou um líquido acompanhado de gelo nela. A cantora, então, jogou o microfone no qual cantava em direção à mulher.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa