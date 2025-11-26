Assine
overlay
Início Política
SEGURANÇA PÚBLICA

Nova lei no Rio permite uso de spray de pimenta; veja regras

Medida autoriza uso do produto para legítima defesa e prevê distribuição gratuita a vítimas com medida protetiva

Publicidade
Carregando...
RT
Redação Tupi
RT
Redação Tupi
Repórter
26/11/2025 18:28

compartilhe

SIGA
x
Mulher lança spray de pimenta na direção da câmera; imagem meramente ilustrativa
Mulher lança spray de pimenta na direção da câmera; imagem meramente ilustrativa crédito: Björn Hansson/Wikimedia/Agência Senado

Foi sancionada nessa terça-feira (25/11) pelo governador Cláudio Castro (PL) a lei que autoriza mulheres a usar spray de pimenta como instrumento de legítima defesa no Rio de Janeiro. A medida, aprovada pela Assembleia Legislativa e publicada no Diário Oficial, tem o objetivo de ampliar formas de proteção para mulheres em situação de risco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O projeto é de autoria dos deputados Sarah Poncio e Rodrigo Amorim. O texto estabelece que o spray, com concentração máxima de 20%, é classificado como não letal e pode ajudar na prevenção de assédio ou agressão.

A lei determina que apenas mulheres maiores de idade poderão adquirir o produto mas com apresentação de documento de identidade. A compra será limitada a duas unidades por mês.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para adolescentes acima de 16 anos, o uso só será permitido com autorização dos responsáveis. Recipientes com mais de 50 ml permanecem restritos às forças de segurança.

O texto prevê que o Estado poderá fornecer gratuitamente o spray de pimenta para mulheres vítimas de violência doméstica que tenham medida protetiva. Nesses casos, os custos poderão ser cobrados do agressor.

A lei reforça a intenção de ampliar mecanismos de autodefesa e oferecer suporte adicional às mulheres em situações de vulnerabilidade.

Tópicos relacionados:

rio rio-de-janeiro spray-de-pimenta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay