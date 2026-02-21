Restos mortais dos Mamonas Assassinas serão exumados após 30 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os restos mortais dos cinco integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados na segunda-feira (23) para cremação. As cinzas serão transformadas em adubo para a plantação de cinco árvores. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL.

As famílias dos músicos autorizaram o processo. As árvores serão plantadas no BioParque Cemitério de Guarulhos, cidade em que Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli moravam.

"Estamos num projeto do Bioparque, algo inovador. Teremos um memorial onde eles vão virar árvores", contou Jorge Santana, empresário do grupo e responsável pela marca, ao UOL.

Após a cremação, as cinzas são acomodadas em uma urna biodegradável, desenvolvida especialmente para recebê-las. Na urna, será plantada a semente de uma espécie arbórea, e é possível escolher entre as espécies ipê amarelo, jacarandá e sibipiruna.

Depois do plantio, a urna é levada para o Centro de Incubação BioParque. A muda "será constantemente monitorada", segundo o BioParque.

Por fim, a muda será plantada em um espaço definido, tornando-se uma espécie de memorial. "A história da pessoa homenageada pode ser registrada em uma plataforma digital do BioParque, permitindo que lembranças, fotos e mensagens façam parte dessa experiência", diz o parque.

Os cinco integrantes da banda morreram em um acidente aéreo no dia 2 de março de 1996. Além deles, também morreram o piloto, o copiloto, um segurança e um auxiliar.