Assine
overlay
Início Nacional
ENTENDA

Restos mortais dos Mamonas Assassinas serão exumados após 30 anos

Cinzas dos cinco integrantes dos Mamonas Assassinas serão usadas para plantar árvores após exumação

Publicidade
Carregando...
AC
ANE CRISTINA
AC
ANE CRISTINA
Repórter
21/02/2026 11:30 - atualizado em 21/02/2026 11:31

compartilhe

SIGA
x
Os cinco integrantes dos Mamonas Assassinas
Os cinco integrantes dos Mamonas Assassinas crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os restos mortais dos cinco integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados na segunda-feira (23) para cremação. As cinzas serão transformadas em adubo para a plantação de cinco árvores. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As famílias dos músicos autorizaram o processo. As árvores serão plantadas no BioParque Cemitério de Guarulhos, cidade em que Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli moravam.

Leia Mais

"Estamos num projeto do Bioparque, algo inovador. Teremos um memorial onde eles vão virar árvores", contou Jorge Santana, empresário do grupo e responsável pela marca, ao UOL.

Após a cremação, as cinzas são acomodadas em uma urna biodegradável, desenvolvida especialmente para recebê-las. Na urna, será plantada a semente de uma espécie arbórea, e é possível escolher entre as espécies ipê amarelo, jacarandá e sibipiruna.

Depois do plantio, a urna é levada para o Centro de Incubação BioParque. A muda "será constantemente monitorada", segundo o BioParque.

Por fim, a muda será plantada em um espaço definido, tornando-se uma espécie de memorial. "A história da pessoa homenageada pode ser registrada em uma plataforma digital do BioParque, permitindo que lembranças, fotos e mensagens façam parte dessa experiência", diz o parque.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os cinco integrantes da banda morreram em um acidente aéreo no dia 2 de março de 1996. Além deles, também morreram o piloto, o copiloto, um segurança e um auxiliar.

Tópicos relacionados:

mamonas-assassinas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay